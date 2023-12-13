Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT - 13.12.2023 Украина.ру
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Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT - 13.12.2023 Украина.ру
Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
Украине придётся каждый месяц отправлять на фронт более 20-ти тысяч человек, чтобы компенсировать потери Вооружённых сил страны. Такой подсчёт сделали журналисты The New York Times
2023-12-13T20:59
2023-12-13T20:59
новости
украина
сво
спецоперация
всу
потери всу
мобилизация
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На основе данных бывшего командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого, источник отмечает, что самая большая проблема украинской армии состоит в нехватке личного состава. На сегодняшний день, этот недостаток невозможно заменить ничем. Напомним, в конце этого года в стране, как и анонсировали ранее, ужесточили мобилизацию. В частности, теперь военкомы ищут новых солдат ВСУ в спортзалах, а руководство страны считает, что это нормальная практика в условиях военного положения. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах и обещает "сложную мобилизацию", так как украинцы "не хотят вкладываться в защиту страны".
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу, мобилизация
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация

Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT

20:59 13.12.2023
 
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
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Украине придётся каждый месяц отправлять на фронт более 20-ти тысяч человек, чтобы компенсировать потери Вооружённых сил страны. Такой подсчёт сделали журналисты The New York Times
На основе данных бывшего командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого, источник отмечает, что самая большая проблема украинской армии состоит в нехватке личного состава. На сегодняшний день, этот недостаток невозможно заменить ничем.
"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", – говорится в публикации.
Напомним, в конце этого года в стране, как и анонсировали ранее, ужесточили мобилизацию. В частности, теперь военкомы ищут новых солдат ВСУ в спортзалах, а руководство страны считает, что это нормальная практика в условиях военного положения.
Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах и обещает "сложную мобилизацию", так как украинцы "не хотят вкладываться в защиту страны".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 12:13
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронтВ Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*
 
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