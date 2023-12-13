Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT
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Украине придётся каждый месяц отправлять на фронт более 20-ти тысяч человек, чтобы компенсировать потери Вооружённых сил страны. Такой подсчёт сделали журналисты The New York Times
На основе данных бывшего командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого, источник отмечает, что самая большая проблема украинской армии состоит в нехватке личного состава. На сегодняшний день, этот недостаток невозможно заменить ничем.
"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", – говорится в публикации.
Напомним, в конце этого года в стране, как и анонсировали ранее, ужесточили мобилизацию. В частности, теперь военкомы ищут новых солдат ВСУ в спортзалах, а руководство страны считает, что это нормальная практика в условиях военного положения.
Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины.
Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах и обещает "сложную мобилизацию", так как украинцы "не хотят вкладываться в защиту страны".