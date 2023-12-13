https://ukraina.ru/20231213/1052083333.html

Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT

Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT - 13.12.2023 Украина.ру

Для восполнения потерь ВСУ Украине придётся мобилизовывать по 20 тыс. человек ежемесячно – NYT

Украине придётся каждый месяц отправлять на фронт более 20-ти тысяч человек, чтобы компенсировать потери Вооружённых сил страны. Такой подсчёт сделали журналисты The New York Times

2023-12-13T20:59

2023-12-13T20:59

2023-12-13T20:59

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На основе данных бывшего командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого, источник отмечает, что самая большая проблема украинской армии состоит в нехватке личного состава. На сегодняшний день, этот недостаток невозможно заменить ничем. Напомним, в конце этого года в стране, как и анонсировали ранее, ужесточили мобилизацию. В частности, теперь военкомы ищут новых солдат ВСУ в спортзалах, а руководство страны считает, что это нормальная практика в условиях военного положения. Часть украинцев возмущены этими обстоятельствами и обвиняют военкомов в превышении служебных полномочий, другие – срочно продают свои абонементы и завязывают со спортом из-за нежелания пополнить ряды Вооружённых сил Украины. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк не видит ничего предосудительного в выдаче повесток жителям страны в спортзалах и обещает "сложную мобилизацию", так как украинцы "не хотят вкладываться в защиту страны".

https://ukraina.ru/20231212/1051959911.html

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новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу, мобилизация