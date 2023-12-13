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В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО
В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО - 13.12.2023 Украина.ру
В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО
В случае поражения Украины в конфликт с Россией вмешается НАТО. Такое мнение выразил сенатор, член Демократической партии США Шеррод Браун в интервью газете Тhe Washington Post
2023-12-13T19:29
2023-12-13T19:29
2023-12-13T19:29
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Своё предположение сенатор обосновывает тем, что в случае поражения Украины Россия нацелится на другие бывшие советские республики, а это спровоцирует мировую войну, в которую неизбежно окажутся втянуты и США. Сегодня этот вопрос, по его словам, волнует НАТО, так как "никто не хочет" такого развития событий. Ранее президент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева, заявив, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте. По его словам, президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны блока.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, нато, сво, конфликт, война
Новости, Украина, Россия, НАТО, СВО, конфликт, война
В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТО
В случае поражения Украины в конфликт с Россией вмешается НАТО. Такое мнение выразил сенатор, член Демократической партии США Шеррод Браун в интервью газете Тhe Washington Post
"Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", – заявил Браун.
Своё предположение сенатор обосновывает тем, что в случае поражения Украины Россия нацелится на другие бывшие советские республики, а это спровоцирует мировую войну, в которую неизбежно окажутся втянуты и США.
Сегодня этот вопрос, по его словам, волнует НАТО, так как "никто не хочет" такого развития событий.
Ранее президент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева, заявив,
что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте. По его словам, президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны блока.