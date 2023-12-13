ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии - 13.12.2023 Украина.ру
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ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии - 13.12.2023 Украина.ру
ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
Еврокомиссия (ЕК) снова заморозила выделение Венгрии десяти миллиардов евро, которые должны были склонить Будапешт к поддержке решений по Украине. Об этом пишет агентство Reuters
2023-12-13T18:33
2023-12-13T18:33
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венгрия
ес
евросоюз
еврокомиссия
военная помощь
финансирование
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Глава ЕС заявил, что ждёт последнего шага со стороны Будапешта, чтобы разблокировать доступ к средствам. В частности, в Венгрии должны закончить судебную реформу. Утверждается, что последние судебные реформы государства должны быть опубликованы в официальном журнале страны. Это позволит разморозить до десяти миллиардов евро Венгрии из общего бюджета блока, пишет издание. Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью&nbsp;Bloomberg заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Будапешт выступает за финансирование Киева не более чем на год, что не потребовало внесения изменений в бюджет ЕС.
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новости, венгрия, ес, евросоюз, еврокомиссия, военная помощь, финансирование, сво
Новости, Венгрия, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, военная помощь, финансирование, СВО

ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии

18:33 13.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
Читать в
Еврокомиссия (ЕК) снова заморозила выделение Венгрии десяти миллиардов евро, которые должны были склонить Будапешт к поддержке решений по Украине. Об этом пишет агентство Reuters
Глава ЕС заявил, что ждёт последнего шага со стороны Будапешта, чтобы разблокировать доступ к средствам. В частности, в Венгрии должны закончить судебную реформу.
Утверждается, что последние судебные реформы государства должны быть опубликованы в официальном журнале страны. Это позволит разморозить до десяти миллиардов евро Венгрии из общего бюджета блока, пишет издание.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов. Будапешт выступает за финансирование Киева не более чем на год, что не потребовало внесения изменений в бюджет ЕС.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
14:30
"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - ОрбанУкраина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламента, пишет издание Magyar Nemzet
 
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