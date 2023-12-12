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Зеленский назвал условие при котором Украина одержит победу над РФ
Зеленский назвал условие при котором Украина одержит победу над РФ - 12.12.2023 Украина.ру
Зеленский назвал условие при котором Украина одержит победу над РФ
Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей
2023-12-12T19:26
2023-12-12T19:26
2023-12-12T19:55
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Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер назвал визит главы киевского режима в США "мощной встречей", в ходе которой Зеленский дал понять, что с западной поддержкой "сможет выиграть войну". В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил CNN, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами. По данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, сша, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Конгресс США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО
Зеленский назвал условие при котором Украина одержит победу над РФ
19:26 12.12.2023 (обновлено: 19:55 12.12.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей
"Зеленский прибыл в Сенат США, где выступит с речью президента Украины (...) После выступления перед сенаторами Владимир Зеленский должен встретиться со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, чтобы обсудить вопрос выделения финансовой помощи Украине", – сообщает украинский телеканал "ТСН".
Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер назвал визит главы киевского режима в США "мощной встречей", в ходе которой Зеленский дал понять, что с западной поддержкой "сможет выиграть войну".
"Президент Зеленский так чётко дал понять, что ему нужна помощь, но если он её получит, он может выиграть эту войну. Он очень подробно описал, что ему нужно и как это поможет ему победить. (...) Ему и всем нам ясно кто выиграет если мы проиграем. Это будет очень опасно для администрации", – заявил Шумер.
В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил CNN, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами.
"Время уже на исходе. Ожидается, что на этой неделе члены обеих палат Конгресса отправятся на каникулы, и к работе они вернутся только в начале января. То есть на достижение договорённостей остается всего несколько дней", – комментирует визит Зеленского в США издание WSJ.
По данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.