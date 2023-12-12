План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону
План Генштаба ВС РФ на 2024 год предполагает несколько вариантов развития событий. Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – вести активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В конце декабря в России будет заседание военной коллегии. На этой коллегии Генштаб ВС РФ будет предлагать план действий на 2024 год. Там будет рассматриваться минимум три варианта развития событий, рассказал эксперт.
Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – продолжать активную оборону. Но в этом сценарии надо четко учитывать, когда треснет этот фронт, добавил он.
"Постоянно длится это (активная оборона. - Ред.) не может. Есть серьезные политические риски. На нас же сильно давят по поводу переговоров, которые не нужны. В позиционной войне есть свои опасности", - подчеркнул Казаков.
Скорее всего, у армии РФ будет две общевойсковых операции на двух направлениях. Одно – главное, другое – отвлекающее. При этом согласно военной теории, два удара должны быть максимально разнесены географически. Одно наступление ВС РФ может быть под Харьковом, а другое - на Запорожье, подытожил собеседник Украина.ру.
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