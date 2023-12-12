https://ukraina.ru/20231212/1051921301.html

План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону

План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону - 12.12.2023 Украина.ру

План действий. Эксперт о том, пойдет ли армия РФ в генеральное наступление или выберет активную оборону

План Генштаба ВС РФ на 2024 год предполагает несколько вариантов развития событий. Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – вести активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T05:10

2023-12-12T05:10

2023-12-12T05:10

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В конце декабря в России будет заседание военной коллегии. На этой коллегии Генштаб ВС РФ будет предлагать план действий на 2024 год. Там будет рассматриваться минимум три варианта развития событий, рассказал эксперт.Первый сценарий – это генеральное наступление. Второй – продолжать активную оборону. Но в этом сценарии надо четко учитывать, когда треснет этот фронт, добавил он.Скорее всего, у армии РФ будет две общевойсковых операции на двух направлениях. Одно – главное, другое – отвлекающее. При этом согласно военной теории, два удара должны быть максимально разнесены географически. Одно наступление ВС РФ может быть под Харьковом, а другое - на Запорожье, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051916782.html

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новости, россия, армия, генштаб, вс рф, наступление, оборона, операция, переговоры, бои, всу, план