"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
© Фото : Минобороны США
Перенос решения США о финансировании Украины может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на состоянии ВСУ. Выделенных 175 млн долларов хватит только на две недели боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
США одобрили Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов. Изначально шла речь о выделении очень больших денег для Украины, Израиля и Тайваня на 2024 год. Это решение принимает Конгресс по заявке от Белого дома, рассказал эксперт.
Речь идет о 120 млдр долларов, которые поделены в неравных долях на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу с Мексикой. При этом президент США Джо Байден, прикрываясь Израилем, хотел протащить деньги для Украины в общем пакете, а республиканцы хотели его разбить, добавил политолог.
"Потом получилось еще смешнее. Изначально так вопрос ставили республиканцы в Палате представителей [США]. А сейчас было голосование в сенате. Он голосовал за то, чтобы этот вопрос внести на повестку дня. И они проголосовали против", - отметил Казаков.
Это очень плохая новость для Украины. Не так важно, сколько ей выделят денег. Перенос решения о финансировании на любой срок может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на ВСУ, заключил собеседник издания.
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