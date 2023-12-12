"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051902550.html
"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева - 12.12.2023 Украина.ру
"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
Перенос решения США о финансировании Украины может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на состоянии ВСУ. Выделенных 175 млн долларов хватит только на две недели боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-12T04:00
2023-12-12T04:00
новости
сша
украина
вооружение
деньги
транш
республиканцы
демократическая партия
джо байден
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045033155_0:120:889:620_1920x0_80_0_0_0802048d0a7d193ba169bbbec9396110.jpg
США одобрили Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов. Изначально шла речь о выделении очень больших денег для Украины, Израиля и Тайваня на 2024 год. Это решение принимает Конгресс по заявке от Белого дома, рассказал эксперт.Речь идет о 120 млдр долларов, которые поделены в неравных долях на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу с Мексикой. При этом президент США Джо Байден, прикрываясь Израилем, хотел протащить деньги для Украины в общем пакете, а республиканцы хотели его разбить, добавил политолог.Это очень плохая новость для Украины. Не так важно, сколько ей выделят денег. Перенос решения о финансировании на любой срок может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231211/1051896260.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045033155_37:0:889:639_1920x0_80_0_0_9743a7f63f89adb17cbb303d5bb76ff1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, вооружение, деньги, транш, республиканцы, демократическая партия, джо байден, израиль, тайвань, конгресс сша, белый дом
Новости, США, Украина, вооружение, деньги, транш, республиканцы, Демократическая партия, Джо Байден, Израиль, Тайвань, Конгресс США, Белый дом

"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева

04:00 12.12.2023
 
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
американское вооружение для Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Минобороны США
Читать в
Перенос решения США о финансировании Украины может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на состоянии ВСУ. Выделенных 175 млн долларов хватит только на две недели боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
США одобрили Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов. Изначально шла речь о выделении очень больших денег для Украины, Израиля и Тайваня на 2024 год. Это решение принимает Конгресс по заявке от Белого дома, рассказал эксперт.
Речь идет о 120 млдр долларов, которые поделены в неравных долях на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу с Мексикой. При этом президент США Джо Байден, прикрываясь Израилем, хотел протащить деньги для Украины в общем пакете, а республиканцы хотели его разбить, добавил политолог.

"Потом получилось еще смешнее. Изначально так вопрос ставили республиканцы в Палате представителей [США]. А сейчас было голосование в сенате. Он голосовал за то, чтобы этот вопрос внести на повестку дня. И они проголосовали против", - отметил Казаков.

Это очень плохая новость для Украины. Не так важно, сколько ей выделят денег. Перенос решения о финансировании на любой срок может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Виталий Волков интервью
Вчера, 08:54
Виталий Волков: В Германии действительно верят, что Путин однажды проснулся и перекрыл Европе газНесмотря на имеющиеся в Германии социальные и экономические проблемы, основные общественные настроения в ней не меняются, и стратегический курс Берлина останется прежним. Об этом заявил в интервью Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков
 
НовостиСШАУкраинавооружениеденьгитраншреспубликанцыДемократическая партияДжо БайденИзраильТайваньКонгресс СШАБелый дом
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье
04:58Сунака призвали стать Черчиллем – Telegraph
04:40Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против Зеленского
04:33Расчёт "Фагота" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении – МО
04:30"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов
04:20Деньги будут, но потом. Политолог раскрыл, как США хотят "съехать" с Украины, чтобы не "сломать ноги"
04:09США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе – Boeing
04:00"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева
03:49Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник
03:22Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
02:59Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
02:32Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
02:09В США запрещают уран из России… с оговоркой
02:08Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США
02:01МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
01:44В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
01:36Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"
01:35Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:25Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
01:21Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
Лента новостейМолния