https://ukraina.ru/20231212/1051902550.html

"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева

"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева - 12.12.2023 Украина.ру

"Плохая новость для Украины": политолог о том, почему задержка помощи США станет катастрофой для Киева

Перенос решения США о финансировании Украины может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на состоянии ВСУ. Выделенных 175 млн долларов хватит только на две недели боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T04:00

2023-12-12T04:00

2023-12-12T04:00

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США одобрили Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов. Изначально шла речь о выделении очень больших денег для Украины, Израиля и Тайваня на 2024 год. Это решение принимает Конгресс по заявке от Белого дома, рассказал эксперт.Речь идет о 120 млдр долларов, которые поделены в неравных долях на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу с Мексикой. При этом президент США Джо Байден, прикрываясь Израилем, хотел протащить деньги для Украины в общем пакете, а республиканцы хотели его разбить, добавил политолог.Это очень плохая новость для Украины. Не так важно, сколько ей выделят денег. Перенос решения о финансировании на любой срок может катастрофически сказаться и на киевском режиме, и на ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051896260.html

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новости, сша, украина, вооружение, деньги, транш, республиканцы, демократическая партия, джо байден, израиль, тайвань, конгресс сша, белый дом