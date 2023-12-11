Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express - 11.12.2023 Украина.ру
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Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express
Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала мэру Киева Виталию Кличко, который раскритиковал главу киевского режима, просто "делать свою работу". Об этом пишет газета Daily Express
2023-12-11T23:54
2023-12-11T23:55
новости
украина
владимир зеленский
елена зеленская
виталий кличко
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Зеленская сослалась на последствия такой критики украинского президента, уточнив, что это якобы повлияет на моральный дух украинцев. У Кличко "много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание", посоветовала она. Ранее в интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него слишком много власти.До этого Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами и признал, что у него достаточно сложные отношения с президентом. "Украина.ру" писала, что такими заявлениями бывший боксёр фактически объявляет о старте своей предвыборной кампании.
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новости, украина, владимир зеленский, елена зеленская, виталий кличко, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Виталий Кличко, СВО

Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express

23:54 11.12.2023 (обновлено: 23:55 11.12.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена ЗеленскаяЕлена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
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Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала мэру Киева Виталию Кличко, который раскритиковал главу киевского режима, просто "делать свою работу". Об этом пишет газета Daily Express

"Зеленскую спросили о её мыслях после того, как мэр Киева обвинил её мужа (...) в том, что он становится автократом. Первая леди Украины Елена Зеленская набросилась на мэра Киева Виталия Кличко после того, как он раскритиковал её мужа", – говорится в публикации.

Зеленская сослалась на последствия такой критики украинского президента, уточнив, что это якобы повлияет на моральный дух украинцев. У Кличко "много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание", посоветовала она.

"Я хотела бы посоветовать всем, кто выступает публично, подумать, какие последствия это будет иметь для морального духа украинцев. Каждый должен заниматься своей работой. У мэра Киева много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание. Это очень необходимо", – приводит Daily Express слова первой леди.

Ранее в интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него слишком много власти.
До этого Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами и признал, что у него достаточно сложные отношения с президентом.

"Украина.ру" писала, что такими заявлениями бывший боксёр фактически объявляет о старте своей предвыборной кампании.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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