Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express
23:54 11.12.2023 (обновлено: 23:55 11.12.2023)
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала мэру Киева Виталию Кличко, который раскритиковал главу киевского режима, просто "делать свою работу". Об этом пишет газета Daily Express
"Зеленскую спросили о её мыслях после того, как мэр Киева обвинил её мужа (...) в том, что он становится автократом. Первая леди Украины Елена Зеленская набросилась на мэра Киева Виталия Кличко после того, как он раскритиковал её мужа", – говорится в публикации.
Зеленская сослалась на последствия такой критики украинского президента, уточнив, что это якобы повлияет на моральный дух украинцев. У Кличко "много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание", посоветовала она.
"Я хотела бы посоветовать всем, кто выступает публично, подумать, какие последствия это будет иметь для морального духа украинцев. Каждый должен заниматься своей работой. У мэра Киева много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание. Это очень необходимо", – приводит Daily Express слова первой леди.
Ранее в интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него слишком много власти.