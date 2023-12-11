https://ukraina.ru/20231211/1051929240.html

Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express

Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express

Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала мэру Киева Виталию Кличко, который раскритиковал главу киевского режима, просто "делать свою работу". Об этом пишет газета Daily Express

2023-12-11T23:54

2023-12-11T23:54

2023-12-11T23:55

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Зеленская сослалась на последствия такой критики украинского президента, уточнив, что это якобы повлияет на моральный дух украинцев. У Кличко "много обязанностей, и ему действительно нужно уделять им внимание", посоветовала она. Ранее в интервью немецкому изданию Der Spiegel мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него слишком много власти.До этого Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами и признал, что у него достаточно сложные отношения с президентом. "Украина.ру" писала, что такими заявлениями бывший боксёр фактически объявляет о старте своей предвыборной кампании.

https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

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