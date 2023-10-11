Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами - 11.10.2023 Украина.ру
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Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами
Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами - 11.10.2023 Украина.ру
Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в слежке за своими основными политическими оппонентами, передает 11 октября газета El Mundo
2023-10-11T13:53
2023-10-11T13:53
виталий кличко
оппонент
владимир зеленский
новости
президент
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"У нас сложные отношения [с Зеленским]. Они связаны с вашим предыдущим вопросом (о том, хочет ли Кличко стать следующим президентом Украины. — Ред.)… Президент следит за всеми, кто может стать его политическим оппонентом", — сказал мэр Киева.При этом Кличко отметил, что на данный момент правительство страны не рассматривает возможность проведения президентских выборов. Также он не стал отвечать на вопрос, хочет ли он сам баллотироваться на должность главы государства.Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. В конце июля Верховная Рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
https://ukraina.ru/20231005/1049931046.html
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виталий кличко, оппонент, владимир зеленский, новости, президент
Виталий Кличко, оппонент, Владимир Зеленский, Новости, президент

Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами

13:53 11.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в слежке за своими основными политическими оппонентами, передает 11 октября газета El Mundo
"У нас сложные отношения [с Зеленским]. Они связаны с вашим предыдущим вопросом (о том, хочет ли Кличко стать следующим президентом Украины. — Ред.)… Президент следит за всеми, кто может стать его политическим оппонентом", — сказал мэр Киева.
При этом Кличко отметил, что на данный момент правительство страны не рассматривает возможность проведения президентских выборов. Также он не стал отвечать на вопрос, хочет ли он сам баллотироваться на должность главы государства.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. В конце июля Верховная Рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 13:53
Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезономПравительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". Об 5 октября заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
 
Виталий КличкооппонентВладимир ЗеленскийНовостипрезидент
 
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