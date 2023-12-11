Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
Около 17-ти стран, в числе которых оказались Франция, Германия, Италия, Польша и Ирландия написали письмо-обращение к конгрессменам в США с призывом разблокировать дополнительное финансирование для Украины. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал Reuters
"Военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной", – приводится в публикации фрагмент письма.
Уточняется, что инициатором коллективного обращения стал французский депутат от партии Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад, а среди подписантов есть председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти.
В документе европейские законодатели соглашаются с беспокойством США о том, что Европа в течение многих лет не брала ответственности за свою безопасность. Они отмечают, что ситуация изменилась после начала Спецоперации на Украине.
"Победа (прим. ред. - Владимира) Путина поощрит наших врагов по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы борются, чтобы нам не пришлось этого делать", – подчеркнули европейские законодатели.
Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления представителей Республиканской партии. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, с учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи.
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