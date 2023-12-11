Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051929103.html
Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters - 11.12.2023 Украина.ру
Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
Около 17-ти стран, в числе которых оказались Франция, Германия, Италия, Польша и Ирландия написали письмо-обращение к конгрессменам в США с призывом разблокировать дополнительное финансирование для Украины. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал Reuters
2023-12-11T23:33
2023-12-11T23:33
новости
украина
конгресс сша
военная помощь
военная техника
всу
сво
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Уточняется, что инициатором коллективного обращения стал французский депутат от партии Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад, а среди подписантов есть председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти. В документе европейские законодатели соглашаются с беспокойством США о том, что Европа в течение многих лет не брала ответственности за свою безопасность. Они отмечают, что ситуация изменилась после начала Спецоперации на Украине. Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления представителей Республиканской партии. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, с учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи.
https://ukraina.ru/20231211/1051928975.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, евросоюз
Новости, Украина, Конгресс США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Евросоюз

Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters

23:33 11.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Около 17-ти стран, в числе которых оказались Франция, Германия, Италия, Польша и Ирландия написали письмо-обращение к конгрессменам в США с призывом разблокировать дополнительное финансирование для Украины. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал Reuters
"Военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной", – приводится в публикации фрагмент письма.
Уточняется, что инициатором коллективного обращения стал французский депутат от партии Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад, а среди подписантов есть председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти.
В документе европейские законодатели соглашаются с беспокойством США о том, что Европа в течение многих лет не брала ответственности за свою безопасность. Они отмечают, что ситуация изменилась после начала Спецоперации на Украине.

"Победа (прим. ред. - Владимира) Путина поощрит наших врагов по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы борются, чтобы нам не пришлось этого делать", – подчеркнули европейские законодатели.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления представителей Республиканской партии. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, с учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи.
Вчера, 23:15
Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в военной академии в Вашингтоне в рамках визита в США, указал на проволочки в Конгрессе с согласованием помощи Украине. По его словам, разногласия по этому вопросу осуществляют мечты России
 
НовостиУкраинаКонгресс СШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСВОЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:18Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
23:54Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express
23:33Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
23:15Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России
22:57Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
21:39Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
20:45В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
20:33Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:14Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
19:51Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ
19:34Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
18:56Бербок выступила против заморозки украинского конфликта
18:31Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
18:28Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
18:16Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
Лента новостейМолния