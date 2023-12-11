https://ukraina.ru/20231211/1051929103.html

Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters

Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters - 11.12.2023 Украина.ру

Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters

Около 17-ти стран, в числе которых оказались Франция, Германия, Италия, Польша и Ирландия написали письмо-обращение к конгрессменам в США с призывом разблокировать дополнительное финансирование для Украины. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал Reuters

2023-12-11T23:33

2023-12-11T23:33

2023-12-11T23:33

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Уточняется, что инициатором коллективного обращения стал французский депутат от партии Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад, а среди подписантов есть председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти. В документе европейские законодатели соглашаются с беспокойством США о том, что Европа в течение многих лет не брала ответственности за свою безопасность. Они отмечают, что ситуация изменилась после начала Спецоперации на Украине. Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления представителей Республиканской партии. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, с учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи.

https://ukraina.ru/20231211/1051928975.html

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новости, украина, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, евросоюз