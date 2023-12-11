https://ukraina.ru/20231211/1051928018.html

Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО

Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО - 11.12.2023 Украина.ру

Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО

Украинская армия экономит вооружение, а солдаты переделывают боевые дроны-камикадзе так, чтобы они могли работать неоднократно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир антидронового подразделения бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Турок"

2023-12-11T21:07

2023-12-11T21:07

2023-12-11T21:07

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По его словам, боевики ВСУ перепрошивают БПЛА таким образом, чтобы дроны могли сбрасывать снаряды, а не только взрываться при попадании в цель. Ранее боевик ВСУ в интервью изданию Times пожаловался на количество и качество боеприпасов, переданных неонацистам "со всего мира". До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в вопросах вооружения украинской армии. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима" и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. Положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро".

https://ukraina.ru/20231207/1051843682.html

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новости, украина, всу, сво, дроны, спецоперация, вс рф