Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Украинская армия экономит вооружение, а солдаты переделывают боевые дроны-камикадзе так, чтобы они могли работать неоднократно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир антидронового подразделения бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Турок"
По его словам, боевики ВСУ перепрошивают БПЛА таким образом, чтобы дроны могли сбрасывать снаряды, а не только взрываться при попадании в цель.
"Подбили FPV-дрон (дрон-камикадзе), который работал со сбросом. Это семидюймовый дрон, которые раньше использовались как ударные, теперь они их используют как дроны со сбросами, чтобы экономить свою технику , которой не хватает", – сообщил российский военносулжащий.
Ранее боевик ВСУ в интервью изданию Times пожаловался на количество и качество боеприпасов, переданных неонацистам "со всего мира".
До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в вопросах вооружения украинской армии. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима" и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. Положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро".
7 декабря, 22:24США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге