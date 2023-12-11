Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО - 11.12.2023 Украина.ру
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Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО - 11.12.2023 Украина.ру
Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
Украинская армия экономит вооружение, а солдаты переделывают боевые дроны-камикадзе так, чтобы они могли работать неоднократно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир антидронового подразделения бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Турок"
2023-12-11T21:07
2023-12-11T21:07
новости
украина
всу
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дроны
спецоперация
вс рф
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По его словам, боевики ВСУ перепрошивают БПЛА таким образом, чтобы дроны могли сбрасывать снаряды, а не только взрываться при попадании в цель. Ранее боевик ВСУ в интервью изданию Times пожаловался на количество и качество боеприпасов, переданных неонацистам "со всего мира". До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в вопросах вооружения украинской армии. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима" и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. Положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро".
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Украина.ру
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новости, украина, всу, сво, дроны, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, ВСУ, СВО, дроны, Спецоперация, ВС РФ

Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО

21:07 11.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Украинская армия экономит вооружение, а солдаты переделывают боевые дроны-камикадзе так, чтобы они могли работать неоднократно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир антидронового подразделения бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Турок"
По его словам, боевики ВСУ перепрошивают БПЛА таким образом, чтобы дроны могли сбрасывать снаряды, а не только взрываться при попадании в цель.
"Подбили FPV-дрон (дрон-камикадзе), который работал со сбросом. Это семидюймовый дрон, которые раньше использовались как ударные, теперь они их используют как дроны со сбросами, чтобы экономить свою технику , которой не хватает", – сообщил российский военносулжащий.
Ранее боевик ВСУ в интервью изданию Times пожаловался на количество и качество боеприпасов, переданных неонацистам "со всего мира".
До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в вопросах вооружения украинской армии. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима" и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. Положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро".
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 22:24
США не может гарантировать Украине дальнейшую поддержку – Кирби С учётом противоречий внутри Конгресса, Соединённые Штаты Америки не в том положении, чтобы давать Киеву какие-либо гарантии относительно продолжения помощи. Об этом 7 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге
 
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