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В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины
В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины - 05.12.2023 Украина.ру
В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины
США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
2023-12-05T22:55
2023-12-05T22:55
2023-12-05T22:56
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госдеп сша
военная помощь
сво
киев
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По словам спикера Госдепа, Украину ждёт "очень тяжёлая зима". Вместе с тем в Белом доме надеются, что Конгресс согласует необходимые Киеву средства, запрашиваемые ранее президентом США Джо Байденом. Ранее Мэттью Миллер заявлял, что положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро" - всего осталось менее 97% от заложенных на эти цели средств. Издание Politico сообщало, что шансов на поддержку Конгрессом США помощи Киеву почти нет.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, госдеп сша, военная помощь, сво, киев
Новости, Украина, США, Госдеп США, военная помощь, СВО, Киев
В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины
22:55 05.12.2023 (обновлено: 22:56 05.12.2023)
США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", – цитирует его РИА Новости.
По словам спикера Госдепа, Украину ждёт "очень тяжёлая зима". Вместе с тем в Белом доме надеются, что Конгресс согласует необходимые Киеву средства, запрашиваемые ранее президентом США Джо Байденом.
Ранее Мэттью Миллер заявлял, что положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро" - всего осталось менее 97% от заложенных на эти цели средств.
Издание Politico сообщало, что шансов на поддержку Конгрессом США помощи Киеву почти нет.