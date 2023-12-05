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В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины

В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины - 05.12.2023 Украина.ру

В Госдепе указали на "дно бочки" в вопросе финансирования Украины

США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер

2023-12-05T22:55

2023-12-05T22:55

2023-12-05T22:56

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По словам спикера Госдепа, Украину ждёт "очень тяжёлая зима". Вместе с тем в Белом доме надеются, что Конгресс согласует необходимые Киеву средства, запрашиваемые ранее президентом США Джо Байденом. Ранее Мэттью Миллер заявлял, что положение Украины в США считают тяжелым с учётом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро" - всего осталось менее 97% от заложенных на эти цели средств. Издание Politico сообщало, что шансов на поддержку Конгрессом США помощи Киеву почти нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, госдеп сша, военная помощь, сво, киев