https://ukraina.ru/20231211/1051927053.html

Бербок выступила против заморозки украинского конфликта

Бербок выступила против заморозки украинского конфликта - 11.12.2023 Украина.ру

Бербок выступила против заморозки украинского конфликта

Вопреки усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий стала бы контрпродуктивным шагом, вызвавшим обратный эффект. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung

2023-12-11T18:56

2023-12-11T18:56

2023-12-11T18:56

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По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России. Бербок считает, что идея заморозки украинского конфликта в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Киева". Так, если боевые действия будут приостановлены, Россия усилит своё влияние на международной политической арене и нарастит свой военный потенциал, добавила она. Ранее аналитик CNN сообщал, что ставка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее, а призрачные гарантии, который получает Киев, так и не воплотились в реальность.

https://ukraina.ru/20231205/1051776341.html

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новости, украина, анналена бербок, мид фрг, сво, евросоюз, запад, военная помощь