Бербок выступила против заморозки украинского конфликта
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Бербок
© Пресс-служба президента Украины
Вопреки усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий стала бы контрпродуктивным шагом, вызвавшим обратный эффект. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung
По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.
"Владимир Путин воюет не только против Украины. Он также борется за мировой порядок, в котором применяется международное право. Мы должны защищаться от этого", – заявила глава МИД Германии.
Бербок считает, что идея заморозки украинского конфликта в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Киева". Так, если боевые действия будут приостановлены, Россия усилит своё влияние на международной политической арене и нарастит свой военный потенциал, добавила она.
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5 декабря, 23:48Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNNCтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон