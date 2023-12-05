https://ukraina.ru/20231205/1051776341.html
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN - 05.12.2023 Украина.ру
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
Cтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон
2023-12-05T23:48
2023-12-05T23:48
2023-12-05T23:48
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Он напомним, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении киевскому режиму 60-ти миллиардов долларов, прошло около семи месяцев. Сегодня вопрос финансирования по-прежнему остаётся открытым. По словам Коллинсона, сейчас на карту поставлены выживание Украины и авторитет США. В качестве аргумента в пользу такого вывода он приводит недавний визит министра обороны Ллойда Остина в Киев, в ходе которого глава Пентагона гарантировал Украине дальнейшую безоговорочную поддержку. Аналитик отмечает, что отказ финансировать киевский режим подаст сигнал России и Китаю о том, что гарантии безопасности США союзникам ничего не значат. Грядущая опасность для Украины, по его мнению, заключается в том, что она будет ещё больше втянута в борьбу за государственное финансирование, которая начнётся в начале следующего года. Неопределённость сулят и результаты президентских выборов в США. Тем временем, в Киеве заявили, что без решения Конгресса США о согласовании дополнительного финансирования Украины есть "очень высокая вероятность потерпеть поражение в конфликте", а в Госдепе указали на "дно бочки" в вопросах финансирования киевского режима.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050252976_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_11d39787fcaa895bddc4d3c8b85824cc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, спецоперация, всу, финансирование, военная помощь, военная техника, сша, конгресс сша
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, финансирование, военная помощь, военная техника, США, Конгресс США
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
Cтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон
Он напомним, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении киевскому режиму 60-ти миллиардов долларов, прошло около семи месяцев. Сегодня вопрос финансирования по-прежнему остаётся открытым.
По словам Коллинсона, сейчас на карту поставлены выживание Украины и авторитет США. В качестве аргумента в пользу такого вывода он приводит недавний визит министра обороны Ллойда Остина в Киев, в ходе которого глава Пентагона гарантировал Украине дальнейшую безоговорочную поддержку.
"Мысль о том, что Вашингтон бросит на произвол судьбы демократическое, суверенное государство… когда-то казалась немыслимой. Такой шаг не только пошатнёт решимость Запада на Украине", – говорится в статье CNN.
Аналитик отмечает, что отказ финансировать киевский режим подаст сигнал России и Китаю о том, что гарантии безопасности США союзникам ничего не значат.
Грядущая опасность для Украины, по его мнению, заключается в том, что она будет ещё больше втянута в борьбу за государственное финансирование, которая начнётся в начале следующего года. Неопределённость сулят и результаты президентских выборов в США.
"И все это время в Москве Путин наблюдает и ждёт", — заключает автор.
Тем временем, в Киеве заявили
, что без решения Конгресса США о согласовании дополнительного финансирования Украины есть "очень высокая вероятность потерпеть поражение в конфликте", а в Госдепе указали
на "дно бочки" в вопросах финансирования киевского режима.