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Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN

Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN - 05.12.2023 Украина.ру

Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN

Cтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон

2023-12-05T23:48

2023-12-05T23:48

2023-12-05T23:48

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Он напомним, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении киевскому режиму 60-ти миллиардов долларов, прошло около семи месяцев. Сегодня вопрос финансирования по-прежнему остаётся открытым. По словам Коллинсона, сейчас на карту поставлены выживание Украины и авторитет США. В качестве аргумента в пользу такого вывода он приводит недавний визит министра обороны Ллойда Остина в Киев, в ходе которого глава Пентагона гарантировал Украине дальнейшую безоговорочную поддержку. Аналитик отмечает, что отказ финансировать киевский режим подаст сигнал России и Китаю о том, что гарантии безопасности США союзникам ничего не значат. Грядущая опасность для Украины, по его мнению, заключается в том, что она будет ещё больше втянута в борьбу за государственное финансирование, которая начнётся в начале следующего года. Неопределённость сулят и результаты президентских выборов в США. Тем временем, в Киеве заявили, что без решения Конгресса США о согласовании дополнительного финансирования Украины есть "очень высокая вероятность потерпеть поражение в конфликте", а в Госдепе указали на "дно бочки" в вопросах финансирования киевского режима.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, спецоперация, всу, финансирование, военная помощь, военная техника, сша, конгресс сша