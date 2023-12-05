Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN - 05.12.2023 Украина.ру
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Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN - 05.12.2023 Украина.ру
Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
Cтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон
2023-12-05T23:48
2023-12-05T23:48
новости
украина
россия
сво
спецоперация
всу
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военная помощь
военная техника
сша
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Он напомним, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении киевскому режиму 60-ти миллиардов долларов, прошло около семи месяцев. Сегодня вопрос финансирования по-прежнему остаётся открытым. По словам Коллинсона, сейчас на карту поставлены выживание Украины и авторитет США. В качестве аргумента в пользу такого вывода он приводит недавний визит министра обороны Ллойда Остина в Киев, в ходе которого глава Пентагона гарантировал Украине дальнейшую безоговорочную поддержку. Аналитик отмечает, что отказ финансировать киевский режим подаст сигнал России и Китаю о том, что гарантии безопасности США союзникам ничего не значат. Грядущая опасность для Украины, по его мнению, заключается в том, что она будет ещё больше втянута в борьбу за государственное финансирование, которая начнётся в начале следующего года. Неопределённость сулят и результаты президентских выборов в США. Тем временем, в Киеве заявили, что без решения Конгресса США о согласовании дополнительного финансирования Украины есть "очень высокая вероятность потерпеть поражение в конфликте", а в Госдепе указали на "дно бочки" в вопросах финансирования киевского режима.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сво, спецоперация, всу, финансирование, военная помощь, военная техника, сша, конгресс сша
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, финансирование, военная помощь, военная техника, США, Конгресс США

Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN

23:48 05.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Cтавка президента России Владимира Путина на то, что США и Запад устанут от боевых действий на Украине ежедневно выглядит всё эффективнее. В то же время призрачные гарантии, который получает Киев, пока не воплотились в реальность. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон
Он напомним, что с тех пор как администрация президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении киевскому режиму 60-ти миллиардов долларов, прошло около семи месяцев. Сегодня вопрос финансирования по-прежнему остаётся открытым.
По словам Коллинсона, сейчас на карту поставлены выживание Украины и авторитет США. В качестве аргумента в пользу такого вывода он приводит недавний визит министра обороны Ллойда Остина в Киев, в ходе которого глава Пентагона гарантировал Украине дальнейшую безоговорочную поддержку.

"Мысль о том, что Вашингтон бросит на произвол судьбы демократическое, суверенное государство… когда-то казалась немыслимой. Такой шаг не только пошатнёт решимость Запада на Украине", – говорится в статье CNN.

Аналитик отмечает, что отказ финансировать киевский режим подаст сигнал России и Китаю о том, что гарантии безопасности США союзникам ничего не значат.
Грядущая опасность для Украины, по его мнению, заключается в том, что она будет ещё больше втянута в борьбу за государственное финансирование, которая начнётся в начале следующего года. Неопределённость сулят и результаты президентских выборов в США.

"И все это время в Москве Путин наблюдает и ждёт", — заключает автор.

Тем временем, в Киеве заявили, что без решения Конгресса США о согласовании дополнительного финансирования Украины есть "очень высокая вероятность потерпеть поражение в конфликте", а в Госдепе указали на "дно бочки" в вопросах финансирования киевского режима.
 
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Заголовок открываемого материала
23:48Ставка Путина на усталость Запада от Украины дала результат — CNN
23:16Словакия усилит контроль за украинскими фурами, следующими через республику
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