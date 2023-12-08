https://ukraina.ru/20231208/1051868749.html

Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство Польши

Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство Польши - 08.12.2023 Украина.ру

Смотрите, кто возвращается. Дональд Туск представил будущее правительство Польши

Русофоб Дональд Туск возвращается в кресло премьер-министра Польши, а главой польской дипломатии опять станет Радослав Сикорский, который публично благодарил США за подрыв "Северных потоков".

2023-12-08T19:16

2023-12-08T19:16

2023-12-08T19:16

эксклюзив

польша

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В Польше подходит к завершению процесс смены власти. Хотя президент страны Анджей Дуда 27 ноября опять назначил представителя партии "Право и Справедливость" Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра страны, однако это правительство не имеет шансов получить вотум доверия в Сейме (нижней палате польского парламента). Ожидается, что Моравецкий выступит в Сейме с программой деятельности своего Кабмина в понедельник, 11 декабря, и, не получив поддержки депутатов, уйдёт в отставку.После этого право формирования правительство перейдёт к Сейму, где большинство принадлежит либеральной "Гражданской коалиции" (ГК), популистскому блоку "Третий путь" и "Новым левым". Кандидатом в премьер-министры от этой коалиции выдвинут Дональд Туск, который уже занимал этот пост дважды – в 2007-2011 и 2011-2014 годах, после чего до 2019-го был президентом Европейского Совета.Согласно плану, вечером 11 декабря Туск будет избран премьером, 12 декабря представит в Сейме программу действий своего правительства и получит для него вотум доверия, а утром следующего дня новый Кабмин будет официально назначен президентом Польши. Такая оперативность нужна, чтобы Дональд Туск в новом статусе принял участие не только в саммите Европейского Союза 14-15 декабря, но в саммите ЕС – Западные Балканы, который пройдёт 13 декабря.В минувшие среду и четверг Туск провёл серию переговоров с кандидатами в министры, вероятно, встречи касались, в том числе, фрагментов будущей программы деятельности правительства. После очередной такой встречи в пятницу, 8 декабря, будущий премьер представил свой кабинет – но, вопреки ожиданиям политикума и СМИ, была названа только часть имён.Безусловно, самое громкое среди них – Радослав Сикорский, возвращающийся в кресло министра иностранных дел Польши, которое он занимал в 2007-2014 годах. Во время пребывания Сикорского на посту главы МИД Польша, среди прочего, вошла в Шенгенскую зону, подписала соглашение о местном приграничном движении с Украиной, заключила соглашение об установке элементов американского противоракетного щита в Польше.Как глава польской дипломатии Радослав Сикорский, наряду с главой МИД Швеции Карлом Бильдтом, был одним из главных инициаторов создания Восточного партнерства, то есть политики ЕС, направленной на шесть восточноевропейских стран и направленной на углубление сотрудничества с Украиной, Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией и Молдавией. Партнерство было официально запущено в 2009 году, но сейчас фактически заменено двусторонними отношениями ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Арменией. О "евроинтеграции" Азербайджана и Белоруссии речь больше не идёт.В феврале 2014 года, во время "евромайдана", Сикорский отправился в Украину и принял участие в переговорах, которые привели к подписанию соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции – при посредничестве европейских дипломатов. Как известно, это соглашение было нарушено и оппозиционерами, и европейцами.Жена Радослава Сикорского – американская журналистка Энн Эплбаум, которая считается близкой к ЦРУ. Стоит отметить, что когда на мировые экраны вышел фильм "Призрак" с Пирсом Броснаном в главной роли, в Польше считали его жизнеописанием Сикорского и Эплбаум. Кроме всего прочего, осенью прошлого года Сикорский публично радовался подрыву "Северных потоков", и благодарил за это США.Радослав Сикорский – записной русофоб, причём делал антироссийские заявления даже тогда, когда его шеф Дональд Туск пытался наладить прагматичные отношения с Россией и лично Владимиром Путиным. Правда, после 2014 года Туск был одним из главных промоутеров введения и усиления санкций ЕС против России.Хотя Сикорский с 2014 года является депутатом Европейского парламента, его деятельность как главы МИД Польши на европейском направлении будет ограничена – в правительстве Туска будет специальный министр по делам ЕС. Эту должность получит Адам Шлапка (ГК), который в 2010-2015 годах работал в Канцелярии президента Польши Бронислава Коморовского, позже заседал в Сейме, одновременно управляя фондом Projekt: Polska – классической грантоедской структурой.Образование в Польше теперь сделает резкий разворот в направлении пресловутой "повесточки" – гендерного разнообразия, пропаганды ЛГБТ с детства и т.п. Доселе существующее Министерство просвещения и науки разделят на два, министром просвещения станет Барбара Новацкая (ГК), которая подобную позицию неоднократно высказывала публично, а министром науки и высшего образования – выдвиженец левых Дариуш Вечорек.Министерство сельского хозяйства ожидаемо отошло Польской народной партии (входит в блок "Третий путь"), которую часто называют крестьянской. Это ведомство возглавит Чеслав Секерский. Также будет создано отдельное Министерство промышленности, офис которого разместится в городе Катовице. Возглавит его формально беспартийная Мажена Чарнецкая, однако фактически она близка к Дональду Туску, и будет скорее заниматься деиндустриализацией Польши – ведь главной целью нового министерства назван "зелёный переход".Других министров на брифинге Дональд Туск не назвал, однако ранее было заявлено, что вице-премьерами в его правительстве должны стать лидеры коалиционных партий: глава Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш, который также возглавит Министерство обороны, и председатель фракции "Новых левых" Кшиштоф Гавковский, который также будет отвечать за цифровизацию.На пятничной встрече Туска с будущим правительством также присутствовал бывший омбудсмен Адам Боднар, который, по данным СМИ, будет министром юстиции. Большинство других кандидатов на министерские посты являются выдвиженцами ГК: Марчин Кервиньский (МВД), Томаш Семоняк (координатор спецслужб), Анджей Доманьский (Минфин), Борис Будка (Министерство государственных активов), Изабела Лещина (Министерство здравоохранения), Бартломей Сенкевич (Министерство культуры), Славомир Нитрас (Министерство спорта)."Народники" получат посты министров развития и технологий (Кшиштоф Гетман) и инфраструктуры (Дариуш Климчак). Партия "Польша 2050", второй участник блока "Третий путь", рассчитывает на Министерства климата (Паулина Хенниг-Клоска) и Министерство региональной политики (Катажина Пелчиньска-Наленч).На брифинге Дональд Туск также заявил, что его первыми шагами будет аудит деятельности министерств и ведомств, которые в последние несколько недель раздали сотни миллионов злотых. При этом сам будущий премьер пообещал очередные раздачи уже с 2024 года – в частности, 30% надбавки для учителей и увеличение пособия на ребёнка с 500 до 800 злотых (почти 200 долларов) в месяц. Судя по всему, останутся все ныне существующие пособия для украинских беженцев в Польше, о возможной отмене которых говорили в ПиС, поскольку Туск неоднократно подчёркивал необходимость восстановления отношений с Евросоюзом, а ЕС выступает за всемерную поддержку Украины.Неудивительно, что буквально через три часа после окончания брифинга Дональда Туска появилась информация о том, что Совет ЕС на уровне министров финансов решил выделить Польше 5 миллиардов евро в рамках программы RePowerEu, целью которой является поэтапный отказ от российского ископаемого топлива и инвестиции в "зеленые технологии". Эта сумма является лишь частью Национального плана восстановления в 60 миллиардов евро, которые правительство Польши ранее запрашивало у ЕС. При этом сам план восстановления, как и часть выплат для Польши из бюджета ЕС, до сих пор остаются заблокированными, поскольку Брюссель требует изменений в законодательство, касающихся польской системы правосудия. Речь идёт об усилении контроля ЕС над этой сферой, и в качестве первого шага Дональд Туск уже пообещал присоединиться к структурам Европейской прокуратуры.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231122/1051244640.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша