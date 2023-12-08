"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева - 08.12.2023 Украина.ру
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"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева - 08.12.2023 Украина.ру
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
новости
россия
сша
украина
переговоры
конфликт
вооружение
дмитрий песков
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Песков прокомментировал идею США, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной на условиях Киева.Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева."Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины &lt;…&gt; или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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новости, россия, сша, украина, переговоры, конфликт, вооружение, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Украина, переговоры, конфликт, вооружение, Дмитрий Песков

"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева

14:14 08.12.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков прокомментировал идею США, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной на условиях Киева.
"Нереалистично абсолютно", - заявил Песков.
Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
"Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
29 ноября, 16:36
США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян МировичКогда в США призывают Зеленского обратиться к международным посредникам для того, чтобы добиться мира на Украине, к этому нужно относится с определенной долей резерва
 
НовостиРоссияСШАУкраинапереговорыконфликтвооружениеДмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
14:16Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
14:15Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:14"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
14:09США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
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