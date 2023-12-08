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"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева

"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева - 08.12.2023 Украина.ру

"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-12-08T14:14

2023-12-08T14:14

2023-12-08T14:14

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Песков прокомментировал идею США, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной на условиях Киева.Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева."Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

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новости, россия, сша, украина, переговоры, конфликт, вооружение, дмитрий песков