https://ukraina.ru/20231208/1051860896.html
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева - 08.12.2023 Украина.ру
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
новости
россия
сша
украина
переговоры
конфликт
вооружение
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_0:99:2145:1306_1920x0_80_0_0_e3eeaba57cd4c6c083299b50a8086b4f.jpg
Песков прокомментировал идею США, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной на условиях Киева.Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева."Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20231129/1051596009.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051319128_99:0:2030:1448_1920x0_80_0_0_0b9125d10c6a5a8920fdf7982e380bb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, переговоры, конфликт, вооружение, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Украина, переговоры, конфликт, вооружение, Дмитрий Песков
"Нереалистично абсолютно": Песков о переговорах на условиях Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о переговорах с Украиной на условиях Киева, абсолютно нереалистична, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков прокомментировал идею США, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной на условиях Киева.
"Нереалистично абсолютно", - заявил Песков
.
Заместитель советника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил
, что США рассчитывают в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
"Позиция, в которую мы бы хотели поставить украинцев в конце следующего года, такова, чтобы Россия стояла перед выбором: или они (русские - ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины <…> или они встретят более сильную Украину, поддерживаемую более сильной оборонно-промышленной базой в США, Европе и на Украине, имеющей больше возможностей пойти в наступление", - высказался Файнер.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.