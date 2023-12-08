https://ukraina.ru/20231208/1051855384.html
Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров
Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров - 08.12.2023 Украина.ру
Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, объяснил, почему всё больше разговоров на Украине и в РФ идёт о перемирии, а также назвал критерии победы над киевским режимом
2023-12-08T11:46
2023-12-08T11:46
2023-12-08T11:46
видео
гончаров
илья кива
украина
россия
сбу
фашисты
хунта
победа
война
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00:35 – убийство Ильи Кивы: насколько сильна украинская агентура в России? 02:53 – ограничения для украинских граждан, желающих въехать в Россию: насколько это оправдано? 05:00 – насколько популярна контрактная служба в российской армии 06:53 – почему всё больше разговоров о перемирии ведётся в российско-украинской блогосфере? 08:39 – пять критериев победы: какой из них наиболее близок к выполнению?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, гончаров, илья кива, украина, россия, сбу, фашисты, хунта, победа, война, убийство, перемирие, армия, агенты, видео
Видео, Гончаров, Илья Кива, Украина, Россия, СБУ, фашисты, хунта, победа, война, убийство, перемирие, Армия, агенты
Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, объяснил, почему всё больше разговоров на Украине и в РФ идёт о перемирии, а также назвал критерии победы над киевским режимом
00:35 – убийство Ильи Кивы: насколько сильна украинская агентура в России?
02:53 – ограничения для украинских граждан, желающих въехать в Россию: насколько это оправдано?
05:00 – насколько популярна контрактная служба в российской армии
06:53 – почему всё больше разговоров о перемирии ведётся в российско-украинской блогосфере?
08:39 – пять критериев победы: какой из них наиболее близок к выполнению?