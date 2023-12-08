https://ukraina.ru/20231208/1051855384.html

Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров

Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров - 08.12.2023 Украина.ру

Насколько сильны агенты Украины в России и как много военных нужно для разгрома НАТО - Гончаров

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, объяснил, почему всё больше разговоров на Украине и в РФ идёт о перемирии, а также назвал критерии победы над киевским режимом

2023-12-08T11:46

2023-12-08T11:46

2023-12-08T11:46

видео

гончаров

илья кива

украина

россия

сбу

фашисты

хунта

победа

война

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00:35 – убийство Ильи Кивы: насколько сильна украинская агентура в России? 02:53 – ограничения для украинских граждан, желающих въехать в Россию: насколько это оправдано? 05:00 – насколько популярна контрактная служба в российской армии 06:53 – почему всё больше разговоров о перемирии ведётся в российско-украинской блогосфере? 08:39 – пять критериев победы: какой из них наиболее близок к выполнению?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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