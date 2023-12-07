https://ukraina.ru/20231207/1051825298.html

Встреча Остина и Умерова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 декабря

Встреча Остина и Умерова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 декабря - 07.12.2023 Украина.ру

Встреча Остина и Умерова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 декабря

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров провели встречу в Пентагоне. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-07T13:00

2023-12-07T13:00

2023-12-07T14:03

эксклюзив

хроники

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Министр обороны США Ллойд Остин провёл в Пентагоне двусторонние переговоры со с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, сообщил Пентагон.Перед началом непубличных переговоров Остин подтвердил поддержку Украины.«Украина вернула себе большую часть территории... Поэтому мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Я уверен, что наши союзники и партнёры также будут с нами», — отметил Остин.Как утверждалось в сообщении Пентагона, двусторонние переговоры между Остином и Умеровым основывались на переговорах, прошедших в прошлом месяце в Киеве. Министры обсудили стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих Вооружённых сил.Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что во время ноябрьского визита Остина на Украину главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на давление украинского политического руководства.«Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников Сил обороны Украины.В то же время источники сообщили, что Залужный ошарашил Остина запросами по боеприпасам.«Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — сообщил источник.При этом, согласно расчётам украинского Генштаба, для выполнения задачи президента Украины Владимира Зеленского по выходу на границы 1991 года нужно сил и средств на $ 350–400 млрд.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском — 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Волновахском — 1 обстрел из РСЗО. Выпущено 132 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), столица Донецк (Ворошиловский, Будённовский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Донское.«Поступили сведения о гибели женщины в Донском. Ранения различной степени тяжести получили 18 гражданских лиц, в т. ч. ребенок 2021 года рождения в Кировском и Буденновском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Кроме того, при ликвидации последствий обстрела, в Будённовском районе Донецка погибли двое сотрудников МЧС, еще 13 огнеборцев ранены», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроений в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Донском, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому району Донецка — в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому району Донецка — сброшен ВОП с БПЛА.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 56 снарядов из ствольной артиллерии.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 5; Днепряны — 2; Крынки — 31; Алёшки — 11; Старая Збурьевка — 2; Новая Маячка — 2; Корсунка — 3», — указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.По информации администрации Горностаевского муниципального округа, по территории этого образования ВСУ выпустили 20 снарядов.«Всего за сутки зафиксировано около 20 прилётов с правого берега. Огонь вёлся по Горностаевке и Каирам. Также отмечается активная работа дронов врага», — указывалось в сообщении.Утром 7 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале выложил сводку ударов по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 4 артиллерийских и 17 миномётных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка — 3 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. В данных населённых пунктах района пострадавших и разрушений нет. После подомового обхода в результате падения осколков, сбитых БПЛА в селе Репное, в трех частных домовладениях выявлены повреждения: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — указывалось в сводке.Также в Борисовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — было зафиксировано 2 миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Валуйском городском округе в селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы был посажен украинский БПЛА.В этом округе также обошлось без последствий.«В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе МАПП "Грайворон". Пострадавших нет. Под миномётный обстрел попала окраина села Козинка — установлено 16 прилетов. Никто не пострадал. Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. По окраинам сёл Рождественка и Сподарюшино выпущено 3 и 6 миномётных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет», — писал Гладков.Также в Краснояружском районе по окраине села Вязовое было выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших не было, однако была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраине села Репяховка украинскими военными было выпущено 6 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Колотиловка и Прилесье — 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений не было.«В Шебекинском городском округе по хутору Мухин, селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 3 минометных снаряда. Также над хутором Мухин сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — также сообщил Гладков.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники