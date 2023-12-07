https://ukraina.ru/20231207/1051809509.html

Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ

Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ - 07.12.2023 Украина.ру

Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ

Илья Кива навел бы порядок на Украине после нашей победы, а теперь громкие убийства в России будут продолжаться, уверен музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

2023-12-07T05:23

2023-12-07T05:23

2023-12-07T05:23

украина

убийство

илья кива

терроризм

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угроза

киевский режим

россия

политика

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В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру бизнесмен рассказал о своих отношениях с погибшим экс-депутатом , вспомнил о его опасениях и объяснил, почему Зеленскому можно безнаказанно убивать людей в России.— Андрей Аркадьевич, вы общались с Ильей Кивой. Каким он был человеком и политиком?— Илья Кива прожил непростую, я бы даже сказал, тяжелую жизнь.Он внук Героя Советского Союза и я догадываюсь, что дедушка его правильно воспитывал. Но потом Майдан, где Илья встал на сторону победивших в Украине националистов, примкнул к запрещенному в России "Правому сектору". Он воевал против самопровозглашенных республик на Донбассе, был советником экс-министра МВД Арсена Авакова и участвовал в тайных секретных переговорах.А потом, как я понял, стал постепенно прозревать, принял участие в выборах на стороне проросийского блока Медведчука.Безусловно, Кива был человеком большой личной храбрости. Представьте, в 2019 году он выступил открыто против неонацистов на Украине, сжег флаг "Азова" [Террористическая организация, запрещённая в России]. Он рисковал жизнью уже тогда.За месяц до спецоперации Кива переехал в Россию. Мы с ним встречались несколько раз, сделали интервью, которое было выложено на YouTube-канале "Ассенизатор", а впоследствии удалено сервисом вместе с каналом.— Какое впечатление тогда на вас произвел Кива?— У меня осталось впечатление о нем, как о человеке, от которого исходит сила. У меня уже тогда возникла мысль, что после нашей победы над Вооруженными силами Украины (ВСУ) именно он должен стать главой или губернатором Украины — потому что, по моему мнению, нужен был именно такой человек.Илья Кива, я уверен, смог бы навести порядок в Украине, сумел бы на свою сторону перетащить несогласных, а с теми, кто не пошел бы за ним, покончил раз и навсегда жесткой рукой.— Почему многие комментарии на смерть Ильи Кивы отрицательные?— Не любили его. Многие пишут, что чужой никогда не будет своим. Кто-то припоминает ему участие в расстрелах…Я помню одну историю. Выложил в своих соцсетях первый пост о нем, о нашем знакомстве — мне сразу стали писать мои друзья из Донецка и Луганска: "Андрей, ты с ума сошел. Это негодяй, фашист". Да, он был таким.Но впоследствии Илья изменился: стал абсолютно пророссийским политиком и, я не побоюсь этих слов, будучи украинцем, стал российским патриотом. Меня удивила радость людей по поводу того, что его убили...— Кива подозревал, что на него ведется охота?— Да, безусловно — он не раз говорил о том, что подозревает за собой слежку. Хотя я никогда не видел у него личной охраны. Он был очень храбрым человеком.Меня крайне настораживает, что украинские террористы абсолютно безнаказанно действуют на территории России. Покушения идут одно за другим. Недавно, как вы знаете, был тяжело ранен Олег Царев. Мне поступает постоянно множество угроз со стороны Украины.— Как считаете, быстро найдут убийцу Кивы?— Я думаю, что убийство Кивы расследуют быстро — в течение нескольких дней преступление будет раскрыто. На территории поселка, где произошло несчастье, наверное, были камеры. Далее — отследят машины, проверят мобильные телефоны и так далее. Тем более, что Украина откровенно призналась, что это было ее рук дело.— В своей последней публикации в личном телеграм-канале Илья Кива назвал Зеленского "ублюдком, утопившим народ в крови"...— Я отмечу важную вещь: похоже, что силы Украины на исходе, там меняются настроения, под Зеленским явно шатается трон. В ближайшее время я лично ожидаю серьезный перелом на фронте в нашу сторону.Возможно, украинская сторона, не имея сил совершить наступление, будет и дальше пользоваться такими громкими убийствами, чтобы скрыть свои неудачи на фронте и показать населению, что якобы все нормально, работа идет.— Кому еще может угрожать опасность, как считаете?— Как я уже сказал, Киеву нужны громкие убийства. Государственные чиновники с серьезной охраной для украинских террористов недоступны. Поэтому, я думаю, под угрозой обычные гражданские люди: публичные персоны, что мелькают в телевизоре, известные военкоры.По идее людям, против которых потенциально может быть совершено преступление с риском для здоровья и жизни, должна выделяться государственная охрана. Также должны проводиться превентивные мероприятия.Почему мы так спокойно относимся, к тому, что у нас происходит? Почему мы не совершаем ответных подобных действий на украинских территориях? Вопросов больше, чем ответов.— Помнится, когда без всяких к тому оснований и признаний была высказана лишь гипотеза, что к смерти Сергея Скрипаля причастна Россия, это послужило основанием для антироссийских санкций. А Украине, видимо, можно убивать людей безнаказанно?— На Западе прекрасно понимают, что нынешний правящий режим на Украине — это террористический режим. Помните, один из американских президентов однажды сказал: "Это сукин сын, но это наш сукин сын".Так вот Зеленский — их сукин сын. Этим все объясняется. Ему можно все: взрывать Крымский мост, уничтожать тоннели, совершать теракты, убивать мирных людей. Зеленскому все сходит с рук.

https://ukraina.ru/20230428/1045785767.html

https://ukraina.ru/20231202/1051692343.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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