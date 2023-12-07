Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков
Противоречие политики Запада состоит в том, что с одной стороны, его представители хотели бы поскорее завершить боевые действия на Украине, а с другой – поставляют Киеву дополнительную военную помощь, которая затягивает конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"На Западе хотели бы скорее закончить войну, но то, что происходит на поле боя, говорит об обратном: деньги для Украины продлевают её", – передаёт его слова РИА Новости.
Песков также отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.
Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.