Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051807971.html
Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков
Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков - 07.12.2023 Украина.ру
Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков
Противоречие политики Запада состоит в том, что с одной стороны, его представители хотели бы поскорее завершить боевые действия на Украине, а с другой – поставляют Киеву дополнительную военную помощь, которая затягивает конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-07T00:20
2023-12-07T00:20
новости
украина
дмитрий песков
сво
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_d8751a5be9f1e3f5ed3f8578411ec330.jpg
Песков также отметил, что победить&nbsp;Россию&nbsp;на поле боя невозможно. Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eacaba42e7ba65d93d5f40d359e9452f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий песков, сво, боевые действия
Новости, Украина, Дмитрий Песков, СВО, боевые действия

Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков

00:20 07.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Противоречие политики Запада состоит в том, что с одной стороны, его представители хотели бы поскорее завершить боевые действия на Украине, а с другой – поставляют Киеву дополнительную военную помощь, которая затягивает конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"На Западе хотели бы скорее закончить войну, но то, что происходит на поле боя, говорит об обратном: деньги для Украины продлевают её", – передаёт его слова РИА Новости.
Песков также отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.
Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.
 
НовостиУкраинаДмитрий ПесковСВОбоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:20Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков
00:06Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
23:48В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
23:33G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
23:13Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки
23:09Дмитрий Краснов: СБУ убила Киву безнаказанно, пока Эстония оценивает "пригодность" русских
22:57Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас"
22:56В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов
22:42Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину
22:23Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден
22:04За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ
21:46Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд
21:11США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи
21:04Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены
20:45Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters
20:27Ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии – Путин
20:16Республиканцы не поддержат Украину, если в США не усилят контроль за границей
19:58В ДНР за сутки ранено 15 человек – Пушилин
19:53Сергей Веселовский об убийстве Кивы: России на Украине надо спасать патриотов
19:40Теракт в Луганске, убийство Кивы, у Умерова есть план. Итоги 6 декабря
Лента новостейМолния