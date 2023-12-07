https://ukraina.ru/20231207/1051807971.html

Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков

Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков - 07.12.2023 Украина.ру

Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков

Противоречие политики Запада состоит в том, что с одной стороны, его представители хотели бы поскорее завершить боевые действия на Украине, а с другой – поставляют Киеву дополнительную военную помощь, которая затягивает конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-12-07T00:20

2023-12-07T00:20

2023-12-07T00:20

новости

украина

дмитрий песков

сво

боевые действия

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Песков также отметил, что победить Россию на поле боя невозможно. Ранее Песков заявлял, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны, а для России важно достичь все цели Спецоперации.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий песков, сво, боевые действия