"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ
© AP / Bernat Armangue
© AP / Bernat Armangue
В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. В частях ВСУ в ближайшее время возможна полная деморализация и потеря управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
В украинской армии налицо процессы разложения, когда солдаты сдаются целыми подразделениями, отделениями и взводами. У пленных солдат ВСУ обморожены ноги, потому что в холодных окопах стоит вода, рассказал эксперт.
"Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки [ВСУ], которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента", - отметил Борзенко.
В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, указал журналист.
Потери ВСУ составляют от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У армии РФ для этого есть специальная техника, вертолёты, а к линии боевого соприкосновения подтянуты госпитали, подытожил собеседник Украина.ру.
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5 декабря, 20:07Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на МинскО том, что задумала Польша и зачем ей саперный батальон у границ с Белоруссией, а также о встрече Си и Лукашенко в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.