https://ukraina.ru/20231207/1051787867.html

"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ

"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру

"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ

В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. В частях ВСУ в ближайшее время возможна полная деморализация и потеря управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-12-07T06:00

2023-12-07T06:00

2023-12-07T06:00

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военные

солдаты

военная техника

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В украинской армии налицо процессы разложения, когда солдаты сдаются целыми подразделениями, отделениями и взводами. У пленных солдат ВСУ обморожены ноги, потому что в холодных окопах стоит вода, рассказал эксперт.В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, указал журналист.Потери ВСУ составляют от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У армии РФ для этого есть специальная техника, вертолёты, а к линии боевого соприкосновения подтянуты госпитали, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html

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новости, россия, украина, всу, потери всу, убитые, мотивация, военные, солдаты, военная техника, госпитализация, война, сво, вс рф, донбасс