"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
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"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ
"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ
В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. В частях ВСУ в ближайшее время возможна полная деморализация и потеря управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-12-07T06:00
2023-12-07T06:00
новости
россия
украина
всу
потери всу
убитые
мотивация
военные
солдаты
военная техника
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В украинской армии налицо процессы разложения, когда солдаты сдаются целыми подразделениями, отделениями и взводами. У пленных солдат ВСУ обморожены ноги, потому что в холодных окопах стоит вода, рассказал эксперт.В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, указал журналист.Потери ВСУ составляют от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У армии РФ для этого есть специальная техника, вертолёты, а к линии боевого соприкосновения подтянуты госпитали, подытожил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, потери всу, убитые, мотивация, военные, солдаты, военная техника, госпитализация, война, сво, вс рф, донбасс
Новости, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, убитые, мотивация, военные, солдаты, военная техника, госпитализация, война, СВО, ВС РФ, Донбасс

"У пленных обморожены ноги": военный журналист назвал шокирующую цифру ежедневных потерь ВСУ

06:00 07.12.2023
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Bernat Armangue
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В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. В частях ВСУ в ближайшее время возможна полная деморализация и потеря управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
В украинской армии налицо процессы разложения, когда солдаты сдаются целыми подразделениями, отделениями и взводами. У пленных солдат ВСУ обморожены ноги, потому что в холодных окопах стоит вода, рассказал эксперт.
"Все, кто был мотивирован на войну с Россией, лежат в земле. Из 80-тысячной группировки [ВСУ], которая должна была захватывать Донбасс в феврале 2022 года, осталось в лучшем случае 3-4 процента", - отметил Борзенко.
В украинской армии отсутствует мотивация к ведению боевых действий, нет квалифицированных подготовленных частей. Они продолжают бросать в топку подразделения, которые уже сократились на 50% личного состава, указал журналист.
Потери ВСУ составляют от 500 до 1000 человек в день. Большое количество солдат гибнет и в процессе перевозки в госпитали. У армии РФ для этого есть специальная техника, вертолёты, а к линии боевого соприкосновения подтянуты госпитали, подытожил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
5 декабря, 20:07
Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на МинскО том, что задумала Польша и зачем ей саперный батальон у границ с Белоруссией, а также о встрече Си и Лукашенко в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
 
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