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Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"

Зеленский пообещал квартиры "героям Украины" - 06.12.2023 Украина.ру

Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал обеспечить всех так называемых "героев Украины", участвующих в боях в начала Спецоперации, собственным жильём. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, во время встречи с украинскими военнослужащими и семьями погибших боевиков украинской армии

2023-12-06T00:09

2023-12-06T00:09

2023-12-06T00:09

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украина

владимир зеленский

всу

компенсация

сво

спецоперация

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Зеленский напомнил об обязанности государства поддерживать армию страны. Уточняется, что с февраля прошлого года звание "героя Украины" получили около 360 человек. Их них более половины – 210 военнослужащих – награждены посмертно. Примечательно, что Зеленский не указывает за чей счёт будет приобретено новое жильё. В этот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если США не ободрят новый пакет помощи Киеву, жители страны буквально должны будут выживать. Ранее сообщалось, что вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, всу, компенсация, сво, спецоперация