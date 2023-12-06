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Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"
Зеленский пообещал квартиры "героям Украины" - 06.12.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал обеспечить всех так называемых "героев Украины", участвующих в боях в начала Спецоперации, собственным жильём. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, во время встречи с украинскими военнослужащими и семьями погибших боевиков украинской армии
2023-12-06T00:09
2023-12-06T00:09
2023-12-06T00:09
новости
украина
владимир зеленский
всу
компенсация
сво
спецоперация
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Зеленский напомнил об обязанности государства поддерживать армию страны. Уточняется, что с февраля прошлого года звание "героя Украины" получили около 360 человек. Их них более половины – 210 военнослужащих – награждены посмертно. Примечательно, что Зеленский не указывает за чей счёт будет приобретено новое жильё. В этот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если США не ободрят новый пакет помощи Киеву, жители страны буквально должны будут выживать. Ранее сообщалось, что вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, всу, компенсация, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, компенсация, СВО, Спецоперация
Зеленский пообещал квартиры "героям Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал обеспечить всех так называемых "героев Украины", участвующих в боях в начала Спецоперации, собственным жильём. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, во время встречи с украинскими военнослужащими и семьями погибших боевиков украинской армии
Зеленский напомнил об обязанности государства поддерживать армию страны.
"Речь не только о надлежащем оснащении и вооружении – речь и о социальной защите и достойном обеспечении наших воинов, наших героев. Так, по этой инициативе все, кто с начала войны получил звание героя Украины, получают собственное жильё. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", – приводит слова главы киевского режима издание "Украинская правда".
Уточняется, что с февраля прошлого года звание "героя Украины" получили около 360 человек. Их них более половины – 210 военнослужащих – награждены посмертно.
Примечательно, что Зеленский не указывает за чей счёт будет приобретено новое жильё. В этот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что если США не ободрят новый пакет помощи Киеву, жители страны буквально должны будут выживать.
"Зеленский начал заигрывать с народом (...) Это никогда не будет выполнено, как и то обещание, что вынужденным переселенцам дадут квартиры и покроют потери (прошло уже скоро 2 года, а ничего так не было выполнено). Раз пошли такие обещания, значит всё очень плохо. Это попытка удержать свой рейтинг от падения и прогреть мобилизацию", – комментирует новость телеграм-канал "Легитимный".
Ранее сообщалось
, что вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации.