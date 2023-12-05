На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США - 05.12.2023 Украина.ру
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На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США
На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США - 05.12.2023 Украина.ру
На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США
Украина рискует проиграть России из-за ограничения Конгрессом финансирования Киева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира
2023-12-05T22:28
2023-12-05T22:29
новости
украина
андрей ермак
офис президента
сво
запад
военная помощь
всу
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По его словам, при отсутствии поддержки США, Вооружённые силы Украины будут не способны оказывать сопротивление на фронтах Спецоперации. Помимо ситуации на линии фронта, руководитель украинского ОП спрогнозировал существенные проблемы, связанные с обеспечением выживания жителей страны в случае отсутствия финансирования. Ермак указал, что власти намерены комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать. Политик также заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире". Какое именно государство имелось ввиду не уточняется. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон грозился отказаться от поддержки нового финансирования Украины, если Белый дом не примет меры по усилению безопасности американских границ. Напомним, президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но мнения по согласованию объёмного пакета разделились. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат заблокировал эту инициативу. Запрос требует принятия решения обеими палатами Конгресса.
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новости, украина, андрей ермак, офис президента, сво, запад, военная помощь, всу
Новости, Украина, Андрей Ермак, Офис президента, СВО, Запад, военная помощь, ВСУ

На Банковой признали высокий риск поражения ВСУ без помощи США

22:28 05.12.2023 (обновлено: 22:29 05.12.2023)
 
© Андрій Єрмак телеграм-канал
© Андрій Єрмак телеграм-канал
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Украина рискует проиграть России из-за ограничения Конгрессом финансирования Киева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира
По его словам, при отсутствии поддержки США, Вооружённые силы Украины будут не способны оказывать сопротивление на фронтах Спецоперации.

"Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится,(...) очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (прим. ред. - территории), это несёт большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", – приводит слова Ермака РИА Новости.

Помимо ситуации на линии фронта, руководитель украинского ОП спрогнозировал существенные проблемы, связанные с обеспечением выживания жителей страны в случае отсутствия финансирования.
Ермак указал, что власти намерены комбинировать оборону и отдельные наступательные операции по некоторым направлениям, отвечая на вопрос о том, приходится ли украинским войскам занимать оборонные позиции или они способны наступать.
Политик также заявил, что "время переговоров ради переговоров закончилось", а Киеву теперь нужен конкретный план, который поддержит "самая ответственная страна в мире". Какое именно государство имелось ввиду не уточняется.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон грозился отказаться от поддержки нового финансирования Украины, если Белый дом не примет меры по усилению безопасности американских границ.
Напомним, президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но мнения по согласованию объёмного пакета разделились. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат заблокировал эту инициативу. Запрос требует принятия решения обеими палатами Конгресса.
 
НовостиУкраинаАндрей ЕрмакОфис президентаСВОЗападвоенная помощьВСУ
 
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