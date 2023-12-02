https://ukraina.ru/20231202/1051687675.html

Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ

Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ - 02.12.2023 Украина.ру

Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала сектор Газа самым опасным местом в мире для детей и призвала сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребёнок. Об этом 1 декабря сообщает газета Wall Street Journal

2023-12-02T03:39

2023-12-02T03:39

2023-12-02T03:39

новости

юнисеф

оон

сектор газа

палестино-израильский конфликт

дети

израиль

палестина

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101038/49/1010384976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2ca3ce048737f00260061efac68a427.jpg

Армия обороны Израиля утром 1 декабря заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив палестинское движение ХАМАС в нарушении временного перемирия и обстреле израильской территории. Информация о продлении ещё на один день перемирия, истекающего в пятницу, 1 декабря в 7:00 (8:00 мск), официально не подтверждалась."Сегодня Газа снова является самым опасным местом для детей. И зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать всё возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей - независимо от того, где они находятся. Больше ни один ребёнок не должен погибнуть в этом конфликте", - приводит WSJ слова главы ЮНИСЕФ.По информации Комитета ООН по правам ребёнка, война в Газе унесла множество жизней "в рекордно короткие сроки и с невиданной за последние десятилетия жестокостью". Всего за пять недель обострения палестино-израильского конфликта в анклаве было убито более 4,6 тысячи детей.

https://ukraina.ru/20231201/1051685606.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юнисеф, оон, сектор газа, палестино-израильский конфликт, дети, израиль, палестина, война