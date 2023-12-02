Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ - 02.12.2023 Украина.ру
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Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ
Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ - 02.12.2023 Украина.ру
Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ
Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала сектор Газа самым опасным местом в мире для детей и призвала сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребёнок. Об этом 1 декабря сообщает газета Wall Street Journal
2023-12-02T03:39
2023-12-02T03:39
новости
юнисеф
оон
сектор газа
палестино-израильский конфликт
дети
израиль
палестина
война
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Армия обороны Израиля утром 1 декабря заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив палестинское движение ХАМАС в нарушении временного перемирия и обстреле израильской территории. Информация о продлении ещё на один день перемирия, истекающего в пятницу, 1 декабря в 7:00 (8:00 мск), официально не подтверждалась."Сегодня Газа снова является самым опасным местом для детей. И зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать всё возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей - независимо от того, где они находятся. Больше ни один ребёнок не должен погибнуть в этом конфликте", - приводит WSJ слова главы ЮНИСЕФ.По информации Комитета ООН по правам ребёнка, война в Газе унесла множество жизней "в рекордно короткие сроки и с невиданной за последние десятилетия жестокостью". Всего за пять недель обострения палестино-израильского конфликта в анклаве было убито более 4,6 тысячи детей.
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новости, юнисеф, оон, сектор газа, палестино-израильский конфликт, дети, израиль, палестина, война
Новости, ЮНИСЕФ, ООН, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, дети, Израиль, Палестина, война

Сектор Газа является самым опасным в мире местом для детей – ЮНИСЕФ

03:39 02.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала сектор Газа самым опасным местом в мире для детей и призвала сделать всё возможное, чтобы в конфликте в анклаве больше не погиб ни один ребёнок. Об этом 1 декабря сообщает газета Wall Street Journal
Армия обороны Израиля утром 1 декабря заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив палестинское движение ХАМАС в нарушении временного перемирия и обстреле израильской территории. Информация о продлении ещё на один день перемирия, истекающего в пятницу, 1 декабря в 7:00 (8:00 мск), официально не подтверждалась.
"Сегодня Газа снова является самым опасным местом для детей. И зима уже на пороге. Все стороны конфликта должны сделать всё возможное, чтобы защитить жизни и благополучие всех детей - независимо от того, где они находятся. Больше ни один ребёнок не должен погибнуть в этом конфликте", - приводит WSJ слова главы ЮНИСЕФ.
По информации Комитета ООН по правам ребёнка, война в Газе унесла множество жизней "в рекордно короткие сроки и с невиданной за последние десятилетия жестокостью". Всего за пять недель обострения палестино-израильского конфликта в анклаве было убито более 4,6 тысячи детей.
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 23:01
США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJСША предоставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, в том числе противобункерные, около 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также десятки тысяч других видов оружия для бомбёжек сектора Газа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лица США
 
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