https://ukraina.ru/20231202/1051665437.html

Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3

Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3 - 02.12.2023 Украина.ру

Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3

Офис Зеленского получил от СБУ данные о подготовке к созданию общественного движения ветеранов-волонтеров и военных, цель которых защищать ВСУ и главкома Залужного от нападок политиков.

2023-12-02T06:30

2023-12-02T06:30

2023-12-02T06:30

эксклюзив

сво

верховная рада

военное положение

кость бондаренко

андрей золотарев

комаровский

михаил чаплыга

эксперты

валерий залужный

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"На Банковой считают этот процесс политическим, из которого вырастет партия Залужного", - сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник.Может быть и новый Майдан. Ранее политолог Кость Бондаренко в интервью изданию "Страна.ua" отметил, что в украинском обществе царят противоречивые чувства в отношении власти. С одной стороны, в связи с тем, что идут боевые действия, люди не критикуют киевское руководство публично, но в стране "процветает кухонное диссидентство"."И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают", - сказал эксперт. По его мнению, толчком к новому Майдану "может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации".Напомним, ранее Зеленский в интервью таблоиду The San заявил, что российские спецслужбы будто бы готовят спецоперацию под кодовым названием "Майдан-3" с целью сменить президента на Украине еще до конца текущего года.Впрочем, не все верят в "российский след". Так, покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов заявил, что в украинских Майданах можно винить кого угодно, кроме русских. По мнению политика, "Майдан-3" может состояться в виде прихода к власти украинских военных, и Зеленский эту угрозу понимает.Как отметил в эфире канала Шелеста украинский политолог Руслан Бортник, может оказаться, что в стране "как минимум одна большая, связанная с Западом группа делает ставку уже не на Зеленского, не видит будущего в этой команде, а видит будущее совсем в другой команде", - в команде главкома ВСУ Валерия Залужного."Залужный позволяет перезагрузить, обнулить ситуацию полностью. Любой генерал может заключить любое соглашение, может развернуть страну в любое направление. У него нет политических претензий, у него нет требований к западным партнерам. Он позволяет перезагрузить ситуацию, если западные партнеры решат менять стратегию по Украине", - считает эксперт.Что там будет (и будет ли) с "Майданом-3", покажет время. А пока ползучий госпереворот осуществляет сама же действующая власть. Собравшись в Закарпатье, представители фракций и групп Верховной Рады подписали бумагу, в которой говорится, что выборов в Украине до конца конфликта быть не должно. Они могут быть проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.Правда, эта бумага ни к чему никого не обязывает и ничего не решает, так как решение о выборах будет приниматься не в кругу заседавших, считает украинский политолог Андрей Золотарев."Точка не поставлена. Ибо мы накануне грандиозного шухера", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Он добавил, что пока сложно сказать, по какому варианту будут развиваться события. Или самый план "Майдан-3" (план, сляпанный, по его словам, "на коленке технологами то ли из СБУ, то ли (технологами – Ред.) экс-президента"), но это рискованно – "все может пройти в этот раз в хардкорных формах".Или другой вариант – заморозка конфликта. По мнению Золотарева, переговоры идут, пока на конструктив не выходит, но – "все может измениться". В любом случае, для Украины вопрос выборов не закрыт, считает Золотарев.А политолог Михаил Чаплыга на том же канале заявил, что эта бумага – "роспись в попытке узурпации власти, они подписались под тем, что они узурпаторы и больше им участвовать в выборах нельзя".По словам эксперта, "любой человек, который читал Конституцию Украины, воспринял бы это точно так же". Он напомнил, что подписанты заседают в Раде, выборы в которую должны были состояться 29 октября. Не состоялись - и "эти гаденыши продолжают там заседать". По мнению эксперта, подписавших эту бумагу должен ждать суд.Настроения в украинском обществе действительно разные, но многие разумно предпочитают не афишировать свою точку зрения на происходящее. Это те, кто остается в стране. А миллионы и миллионы выразили свое мнение тем, что просто уехали. И их не стоит осуждать, потому что "их предало государство", считает украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский."Государство сказало: "Всё будет нормально, войны не будет". Более того, эти люди, вот я, всю жизнь платил налоги, я не взял ни одной государственной копейки. Более того, последние 20 лет я работаю не на государство, но плачу кучу налогов. И что государство дало мне взамен? У меня есть шанс, что меня на старости лет полечат нормально? Я про дом престарелых вообще не говорю. Нет никакого шанса", - пояснил Комаровский в эфире одного из ютуб-каналов.По мнению доктора, "люди, которые убежали, были уверены в том, что государство их не защитит".Так что новый Майдан, если он действительно назреет, будут делать те, кто остался. Но это в теории, а пока вспоминают последний Майдан — 10 лет прошло. Страна с тех пор неузнаваемо изменилась и неизбежно еще изменится, сказала в очередном выпуске своего видеоблога вынужденная покинуть Украину журналистка Диана Панченко.Хотя вектор изменений вряд ли порадует тех, кто на самом деле любит Украину — ту домайданную, которую мы все помним. Той страны больше нет. Диана вспоминает, как каждый день на Майдане наблюдала "борцов", понимая: что видит "большую аферу под названием "убийство страны". Страну убили. С тех пор убивают людей."И все, что я могу посоветовать тем, кто ждет ответа на вопрос "что делать?", это — отбросить гордыню, думать о ближних. И не брать в руки оружие, защищать уже нечего", - делает вывод Диана Панченко.По ее словам, "украинский фундаментализм победил, Украиной будет только Западная - настоящая Украина… от Хмельницкого до Львова"."И останется ровно та Украина, о которой мечтал Майдан, где все говорят на одном языке, где все на лето ездят в Европу — на заработки. Украина из трех областей, Ровно, Львов и Хмельницкий. Идеальная Украина Ирины Фарион", - сказала Панченко.

https://ukraina.ru/20231201/1051630387.html

https://ukraina.ru/20231130/1051590614.html

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, верховная рада, военное положение, кость бондаренко, андрей золотарев, комаровский, михаил чаплыга, эксперты, валерий залужный