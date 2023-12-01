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Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по России

Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по России - 01.12.2023 Украина.ру

Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по России

Председатель Президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал ситуацию в Авдеевке и усиленное внимание к ней на Западе и предположил, когда населённый пункт будет взят под контроль России.

2023-12-01T14:10

2023-12-01T14:10

2023-12-01T14:10

интервью

фронт

украина

россия

всу

спецоперация

авдеевка

победа

запад

сми

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Армия России продолжила наступательные операции возле Авдеевки и продвинулась к северу от промышленной зоны, к юго-востоку от города и вблизи Авдеевского коксохимического завода, так утверждает американский Институт изучения войны.— Сергей Анатольевич, Авдеевка — небольшой населенный пункт в Донецкой области. По данным на 2022 год там проживало около 30 тысяч человек. Сегодня о событиях в маленьком городе пишут не только российские, украинские, но и крупные западные СМИ: Reuters, The Times, The Washington Post. Почему Авдеевка привлекает внимание крупных информационных источников? Чем она важна?— Все объясняется очень просто. Киевский режим в этот небольшой городок вложил огромное количество средств — при этом не своих, а западных. Поэтому информационное пространство Европы и США очень внимательно смотрит за этим.Ресурсы были вложены в оборудование Авдеевки непосредственно как укрепрайона. Его основой является Коксохимический завод, который как и "Азовсталь" Мариуполя сейчас переоборудован. Это подземный бункер с бетонированными лабиринтами, с определением и установкой огневых точек.Наши подразделения постепенно все эти сооружения берут под контроль. А все мировые агентства с нетерпением и волнением следят за наступлением российских войск в Авдеевке — что они делает с тем, куда Запад вложил столько денег.— Действительно, весь мир видел кадры окопов, которые заняли в Авдеевке наши бойцы. Еще до начала спецоперации (СВО) там были сосредоточены многочисленные силы ВСУ, установлены минометные и артиллерийские расчеты. Какие ресурсы необходимы для взятия такого укрепрайона?— Можно ответить однозначно — ресурсы потребуются большие: как людские, так и военные. Военные — это артиллерия, минометы, высокоточное оружие. Дело в том, что Авдеевка готовилась заранее, чтобы с этого плацдарма постоянно кошмарить Донецк — обстреливать как город, так и пригород.Для того, чтобы полностью подавить это все, необходима кропотливая работа наших штурмовых подразделений, артиллеристов, летчиков и авиации — чтобы методично уничтожать огневые точки, с которых ведется огонь по Донецку.Поэтому требуется дополнительное время —для того, чтобы не подставлять наших бойцов. ИАвдеевку или полностью подавить, либо ее взять в кольцо, чтобы потом дать возможность тем, кто сидит под землей,сдаться — как это было в "Азовстали".— И все-таки, сколько времени понадобится на это? До Нового года возьмем Авдеевку?— Мы не торопимся только потому, что стараемся сохранить жизни наших солдат. Поэтому, если говорить о сроках, этоможет быть неделя, а может быть и месяц. Но самое главное — мы работаем над этим вопросом.Наши вооруженные силы постоянно теснят огневые точки, уничтожают укрепрайоны, постепенно захватывают господствующие высоты. На сегодняшний день практически все взято под контроль. Далее — постепенно замкнут кольцо и начнут методично уничтожать тех, кто не хочет сдаваться.— Киевский режим начал готовить авдеевский плацдарм с 2014 года под руководством военных и разведчиков из НАТО. Планировалось захватить Донецк и Луганск по хорватскому варианту. Давайте напомним нашим подписчикам, что хотел сделать враг?— При хорватском варианте был создан мощный кулак, состоящий из сухопутных подразделений и броневых дивизий, которые за короткий срок захватили территорию с минимальными потерями. [Имеется ввиду военная операция "Буря", которую провела хорватская армия против территориального образования Сербская Краина в 1995 году.]В случае с Донецком и Луганском, по сценарию инструкторов и руководства НАТО, ВСУ готовились уничтожить города, создав на тогда подконтрольной киевскому режиму территории, такой же кулак.Около 8 лет НАТО натаскивали украинскую армия, готовили укрепрайоны; пристреливалась техника. Планировалось, что в конце февраля – начале марта 2023 года весь этот кулак распрямится и ударит по Донецку и Луганску, уничтожит все живое, возьмет под контроль. А дальше ВСУ двинутся на Крым.Наша разведка разгадала эти планы, потому что отслеживала информацию, подготовила предложение для Верховного главнокомандующего о нанесении упреждающего удара. Пожар легче предотвратить, чем начать тушить.Поэтому нашим Верховным главнокомандующим было принято решение о досрочном начале специальной военной операции и упреждающем ударе. Это для киевского режима оказалось полной неожиданностью.— Поступают сообщения, что российская армия пытается взять Авдеевку "в клещи". Многие эксперты говорят, что падение авдеевского плацдарма изменит ситуацию на фронте. Именно поэтому киевский режим так сильно держится за этот стратегический пункт, не считается с потерями и переправляет на это направление все новые и новые резервы. Если российской армии удастся захватить "авдеевский плацдарм", то как изменится ситуация на театре военных действий?— Дело в том, что Авдеевка на сегодняшний день как оборонное звено всего фронта, который сейчас выстроил киевский режим. Это одно из ключевых звеньев всей обороны ВСУ.Но уже доподлинно известно, что готовятся следующие такие же Авдеевки: Славянск, иные населенные пункты, которые находятся на удалении 40–50 км. И так до Одессы, Николаева — начинают возводиться строительно-инженерные сооружения только для того, чтобы максимально затруднить прохождение наших войск.Совсем недавно стало известно, что Зеленский приезжал в Одессу только с одной задачей —проконтролировать, как создают указанный оборонительный рубеж.Если же говорить о стратегическом плане, все это создается ВСУ только с одной целью: для того, чтобы максимально затянуть время и дотянуть до весны — чтобы зимой не рухнула их оборона и чтобы наши не дошли до Киева.Они затянут до весны, затянут до окончания арабо-израильского конфликта, чтобы их главный хозяин – Америка, закончив дела на Ближнем Востоке, обратила внимание вновь на киевский режим. Киев рассчитывает, что вновь к ВСУ будут поступать в большом количестве и боеприпасы, и бронетехника, и деньги.— Достаточно сейчас мобилизационных ресурсов для того, чтобы вести наступление на авдеевском фронте и держать оборону на других направлениях?— Мобилизационных ресурсов у нас вполне достаточно. Пока обходимся теми силами, что прошли обучение и расположены на передней линии фронта, на линии боевого соприкосновения.Но время покажет. Еслибудет мало или будет ощущаться недостаток, наверное, Верховный главнокомандующий примет какое-то решение для того, чтобы пополнить недостающие ресурсы.Пока мы наступаем, пусть медленно, но все-таки инициатива находится в наших руках: идет медленное продавливание украинской обороны, захват опорных пунктов. Мы не спешим, у нас нет целиза короткое время дойти до Киеваили Львова. Наша задача — максимальное сохранение потенциала, который киевский режим активно старается перемолоть, создает нам проблемы и так далее.Однако за прошедшее время ведения спецоперациимы обучились, получили бесценный опыт, который используем дляуспешного освобождения исторической территорииРоссии. Ежедневно мы слышим доклады от Минобороны Россиио том, что взяты опорные пункты, уничтожена бронетехника, сбиты самолеты. Это говорит о нашем преимуществе как в воздухе, так и на земле.— Действительно ли сейчас так много добровольцев идут на фронт, что даже не требуется мобилизация?— Я бы не сказал, что добровольцы стоят в очереди в военкоматы, но их вполне хватает, чтобы пополнять недостаток, если он возникает. Они полностью закрывают эти позиции, пройдя переподготовку и обучение в наших учебных центрах— и дальше успешно выполняют поставленные задачи, влившись в состав боевых частей, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.— Какое политическое значение имеет победа на авдеевском направлении? Ведь потеря населённого пункта будет сильным поражением для ВСУ. Зеленский и Залужный могут сцепиться за то, кто будет обвинён в потере города...— Я бы не сказал, что взятие Авдеевки имеет огромное политическое значение. Но это значительно повысит боевой дух наших частей, подразделений, которые находятся "на передке", и, наоборот,подорвет боевой дух, веру в свое командование, в киевский режим у ВСУ, веру в то, что победа над Россией возможна.Хотя уже сейчас абсолютно всем видно — не только нам, но и Европе с Америкой — что провал летнего наступления очевиден. Ресурсов у них уже не осталось. Все чаще мы слышим заявления западных лидеров о том, что прекращаются поставки летального вооружения, что они сами сидят с пустыми складами.В целом взятие под контроль Авдеевки ускорит напряжение, в котором находится киевский режим, когда между политическим и военным руководством начались разногласия, которые с каждым днем растут. В целом это ускоритпродвижение наших войск инашу победу.— Как вы оцениваете эффективность спецоперации на сегодня?— Наша спецоперация на сегодняшний день не стоит на месте, инициатива в наших руках. Все признаки говорят о том, что мы действуем правильно —особенно, если нас начинают ругать на Западе. Поэтому я желаю нашим ребятам только победы, только успехов, и всем вернуться домой живыми и здоровыми.В преддверии 9 декабря, когда вся страна будет отмечать День Героев Отечества, я бы хотел поздравить тех, кто сегодня находится в зоне СВО, сказать, что вы — герои нашего времени. Вы уничтожаете фашизм.Вы сегодня делаете то, что делали наши деды и прадеды 80 лет назад. Я желаю вам обязательно, как ваши деды,воткнуть кулак победы в логово фашизма. С праздником, дорогие друзья! Берегите себя, победа будет за нами, и мы вам ждем домой.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, фронт, украина, россия, всу, спецоперация, авдеевка, победа, запад, сми, донецк, наступление, оборона