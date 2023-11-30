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На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам

На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам - 30.11.2023 Украина.ру

На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам

Трудоустраивая мужчин призывного возраста, торговые центры помогают уклонистам, которые не хотят пополнить ряды Вооружённых сил Украины. То же самое касается высших учебных учреждений, которые зачисляют потенциальных военнослужащих ВСУ. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко

2023-11-30T22:03

2023-11-30T22:03

2023-11-30T22:03

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Ранее Тимочко предлагал использовать для мобилизации данные реестра избирателей. Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, а также расширение призывного возраста. По данным бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, сво