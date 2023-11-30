На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам - 30.11.2023 Украина.ру
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На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам
На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам - 30.11.2023 Украина.ру
На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам
Трудоустраивая мужчин призывного возраста, торговые центры помогают уклонистам, которые не хотят пополнить ряды Вооружённых сил Украины. То же самое касается высших учебных учреждений, которые зачисляют потенциальных военнослужащих ВСУ. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко
2023-11-30T22:03
2023-11-30T22:03
новости
украина
мобилизация
уклонисты
всу
сво
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Ранее Тимочко предлагал использовать для мобилизации данные реестра избирателей. Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, а также расширение призывного возраста. По данным бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, сво
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, ВСУ, СВО

На Украине заявили что ТРЦ и ВУЗы помогают уклонистам

22:03 30.11.2023
 
© knu.uaКиевский национальный университет
Киевский национальный университет
© knu.ua
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Трудоустраивая мужчин призывного возраста, торговые центры помогают уклонистам, которые не хотят пополнить ряды Вооружённых сил Украины. То же самое касается высших учебных учреждений, которые зачисляют потенциальных военнослужащих ВСУ. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко

"Вузы проводят наборы, доборы на бог знает какие факультеты. Это – легальная коррупция (...)Сотрудники ТЦК (прим. ред. - военкоматов) приходят в торговые центры, а там на должность грузчика (для которой предусмотрена бронь) по четыре-пять человек на 0,25 ставки", – пожаловался он.

Ранее Тимочко предлагал использовать для мобилизации данные реестра избирателей. Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, а также расширение призывного возраста.
По данным бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
НовостиУкраинамобилизацияуклонистыВСУСВО
 
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