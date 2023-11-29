Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович* - 29.11.2023 Украина.ру
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Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*
Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович* - 29.11.2023 Украина.ру
Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*
Около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. Такие данные привёл бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*
2023-11-29T22:35
2023-11-29T22:35
новости
сво
всу
украина
алексей арестович
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Киевский режим сегодня пытается реформировать мобилизацию, увеличив количество военнослужащих ВСУ за счёт более молодого населения страны. Даже в случае успеха, Арестович* считает, что на них не хватит оружия, поставки которого в последнее время значительно сократились. По мнению экс-советника Офиса президента, российская сторона больше не продублирует предложения по урегулированию конфликта, которые были озвучены в 2022 году в Стамбуле. На эти "неплохие", по словам Арестовича*, условия при которых Кремль был против вхождения Украины в НАТО, Москва впредь не согласится. Ранее лидер фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия заявил, что Киев мог предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписал нейтральный статус весной 2022 года. Однако на Украине не захотели переписывать Конституцию в которой зафиксирован путь в НАТО. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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новости, сво, всу, украина, алексей арестович
Новости, СВО, ВСУ, Украина, Алексей Арестович

Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*

22:35 29.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
Около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. Такие данные привёл бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*
Киевский режим сегодня пытается реформировать мобилизацию, увеличив количество военнослужащих ВСУ за счёт более молодого населения страны. Даже в случае успеха, Арестович* считает, что на них не хватит оружия, поставки которого в последнее время значительно сократились.

"Раздаются голоса о нелёгких решениях в сфере мобилизации (...) Но, когда снизят планку призывного возраста, на фоне сокращения западных поставок это будет означать значительное увеличение потерь, потому что будем останавливать (прим. ред. – ВС РФ) автоматами и собственными телами", – заявил он.

По мнению экс-советника Офиса президента, российская сторона больше не продублирует предложения по урегулированию конфликта, которые были озвучены в 2022 году в Стамбуле. На эти "неплохие", по словам Арестовича*, условия при которых Кремль был против вхождения Украины в НАТО, Москва впредь не согласится.
"Даже я не знаю, как произошло, что мы решили прервать стамбульские переговоры (...) Мы шли на уступки, но сумма их уступок была больше. Они соглашались на политические дискуссии по Крыму. Такого больше никогда не будет, они (прим. ред. - Россия) будут продавливать всё больше и больше", – отметил он.
Ранее лидер фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия заявил, что Киев мог предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписал нейтральный статус весной 2022 года. Однако на Украине не захотели переписывать Конституцию в которой зафиксирован путь в НАТО.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
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22:35Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*
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