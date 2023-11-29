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Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*

Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович* - 29.11.2023 Украина.ру

Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*

Около 4,5 миллиона украинцев – половина мужского населения страны – избегают постановки на воинский учёт, а в самих частях ВСУ от 30 до 70 процентов отказников. Такие данные привёл бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*

2023-11-29T22:35

2023-11-29T22:35

2023-11-29T22:35

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Киевский режим сегодня пытается реформировать мобилизацию, увеличив количество военнослужащих ВСУ за счёт более молодого населения страны. Даже в случае успеха, Арестович* считает, что на них не хватит оружия, поставки которого в последнее время значительно сократились. По мнению экс-советника Офиса президента, российская сторона больше не продублирует предложения по урегулированию конфликта, которые были озвучены в 2022 году в Стамбуле. На эти "неплохие", по словам Арестовича*, условия при которых Кремль был против вхождения Украины в НАТО, Москва впредь не согласится. Ранее лидер фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия заявил, что Киев мог предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписал нейтральный статус весной 2022 года. Однако на Украине не захотели переписывать Конституцию в которой зафиксирован путь в НАТО. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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новости, сво, всу, украина, алексей арестович