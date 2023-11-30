https://ukraina.ru/20231130/1051612498.html

На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации

На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации - 30.11.2023 Украина.ру

На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей

2023-11-30T08:11

2023-11-30T08:11

2023-11-30T08:11

мобилизация

украина

новости

избиратели

мужчины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c91314d320a3c60fe4347cd5f8d7b8e8.jpg

"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20220505/1033920732.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, украина, новости, избиратели, мужчины