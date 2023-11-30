На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей
"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.
Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.