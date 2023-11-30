На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации - 30.11.2023 Украина.ру
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На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации - 30.11.2023 Украина.ру
На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей
2023-11-30T08:11
2023-11-30T08:11
мобилизация
украина
новости
избиратели
мужчины
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"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
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мобилизация, украина, новости, избиратели, мужчины
мобилизация, Украина, Новости, Избиратели, мужчины

На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации

08:11 30.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина" предложил использовать для мобилизации данные реестра избирателей
"Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы наконец был заполнен реестр (призывников – ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам - ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация", - сказал Тимочко.
Также он выступил за расширение перечня тех, кто может быть мобилизован, расширение призывного возраста.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
5 мая 2022, 18:08
На Украине закончились солдаты: Кнутов о четвертой волне мобилизацииВоенный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о ситуации с заложниками на заводе «Азовсталь», а также о стрельбе в Приднестровье и будущем Молдавии.
 
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