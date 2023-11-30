В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины
20:51 30.11.2023 (обновлено: 20:52 30.11.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На текущей неделе из-за ветра дважды порвался самый большой флаг Украины в Киеве, расположенный у монумента "Родина-мать". Об этом сообщают телеграм-каналы страны
Судя по кадрам, опубликованным в сети, флаг разорвало ровно пополам. На фоне этого в украинской столице продолжается обильный снегопад.
Уточняется, что 27 ноября ветер уже рвал государственный символ страны. Позже его заменили, но новый флаг постигла та же участь.
Сооружение флагштока является крупнейшим на Украине. Его высота достигает почти 90 метров, вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. В сети успели охарактеризовать явление как знак.
Ранее в Чехии Украине предрекли "кипрский сценарий".