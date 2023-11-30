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В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины

В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины - 30.11.2023 Украина.ру

В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг Украины

На текущей неделе из-за ветра дважды порвался самый большой флаг Украины в Киеве, расположенный у монумента "Родина-мать". Об этом сообщают телеграм-каналы страны

2023-11-30T20:51

2023-11-30T20:51

2023-11-30T20:52

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Судя по кадрам, опубликованным в сети, флаг разорвало ровно пополам. На фоне этого в украинской столице продолжается обильный снегопад. Уточняется, что 27 ноября ветер уже рвал государственный символ страны. Позже его заменили, но новый флаг постигла та же участь. Сооружение флагштока является крупнейшим на Украине. Его высота достигает почти 90 метров, вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. В сети успели охарактеризовать явление как знак. Ранее в Чехии Украине предрекли "кипрский сценарий".Напомним, перед российской Спецоперацией на Украине массово падали новогодние ёлки. В январе 2022 года упал крест с юго-восточного купола собора Софии Киевской. В этом же году в Харькове украинский флаг разрывало дважды: 14 января и 21 декабря.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, флаг, сво, знаки