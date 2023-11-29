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В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"

В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий" - 29.11.2023 Украина.ру

В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"

Украина будет разделена линией фронта по примеру Кипра, территория которого состоит из греческой и турецкой общин. Такой сценарий развития событий предрёк советник премьера Чехии Петра Фиалы по вопросам безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj

2023-11-29T23:18

2023-11-29T23:18

2023-11-29T23:18

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Оценивая возможность реализации на Украине "корейского сценария", он отметил, что вариант Кипра представляется ему более реалистичным. По словам Пояра, при таком сценарии допустимо принятие западной части Украины в НАТО и ЕС, но при условии завершения боевых действий. При этом провал контрнаступления украинской армии для него не стал неожиданностью. Успех ВСУ Пояр считает маловероятным в ближайшие месяцы или даже годы. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока.

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2023

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