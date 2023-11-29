https://ukraina.ru/20231129/1051607441.html
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий" - 29.11.2023 Украина.ру
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
Украина будет разделена линией фронта по примеру Кипра, территория которого состоит из греческой и турецкой общин. Такой сценарий развития событий предрёк советник премьера Чехии Петра Фиалы по вопросам безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj
2023-11-29T23:18
2023-11-29T23:18
2023-11-29T23:18
новости
украина
кипр
чехия
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e85ef3d15f727d2189c143605608432.jpg.webp
Оценивая возможность реализации на Украине "корейского сценария", он отметил, что вариант Кипра представляется ему более реалистичным. По словам Пояра, при таком сценарии допустимо принятие западной части Украины в НАТО и ЕС, но при условии завершения боевых действий. При этом провал контрнаступления украинской армии для него не стал неожиданностью. Успех ВСУ Пояр считает маловероятным в ближайшие месяцы или даже годы. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad0bc4ca4890ad0c5e28ab940ba4c320.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кипр, чехия, сво, вс рф
Новости, Украина, Кипр, Чехия, СВО, ВС РФ
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
Украина будет разделена линией фронта по примеру Кипра, территория которого состоит из греческой и турецкой общин. Такой сценарий развития событий предрёк советник премьера Чехии Петра Фиалы по вопросам безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj
Оценивая возможность реализации на Украине "корейского сценария", он отметил, что вариант Кипра представляется ему более реалистичным.
"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникален. Но возможно, что там (прим. ред. - на Украине) установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем", – приводит РИА Новости слова советника чешского премьера.
По словам Пояра, при таком сценарии допустимо принятие западной части Украины в НАТО и ЕС, но при условии завершения боевых действий.
При этом провал контрнаступления украинской армии для него не стал неожиданностью. Успех ВСУ Пояр считает маловероятным в ближайшие месяцы или даже годы.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил
, что план НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока.