В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий" - 29.11.2023 Украина.ру
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В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий" - 29.11.2023 Украина.ру
В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
Украина будет разделена линией фронта по примеру Кипра, территория которого состоит из греческой и турецкой общин. Такой сценарий развития событий предрёк советник премьера Чехии Петра Фиалы по вопросам безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj
2023-11-29T23:18
2023-11-29T23:18
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Оценивая возможность реализации на Украине "корейского сценария", он отметил, что вариант Кипра представляется ему более реалистичным. По словам Пояра, при таком сценарии допустимо принятие западной части Украины в НАТО и ЕС, но при условии завершения боевых действий. При этом провал контрнаступления украинской армии для него не стал неожиданностью. Успех ВСУ Пояр считает маловероятным в ближайшие месяцы или даже годы. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока.
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новости, украина, кипр, чехия, сво, вс рф
Новости, Украина, Кипр, Чехия, СВО, ВС РФ

В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"

23:18 29.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украина будет разделена линией фронта по примеру Кипра, территория которого состоит из греческой и турецкой общин. Такой сценарий развития событий предрёк советник премьера Чехии Петра Фиалы по вопросам безопасности Томаш Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj
Оценивая возможность реализации на Украине "корейского сценария", он отметил, что вариант Кипра представляется ему более реалистичным.
"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникален. Но возможно, что там (прим. ред. - на Украине) установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем", – приводит РИА Новости слова советника чешского премьера.
По словам Пояра, при таком сценарии допустимо принятие западной части Украины в НАТО и ЕС, но при условии завершения боевых действий.
При этом провал контрнаступления украинской армии для него не стал неожиданностью. Успех ВСУ Пояр считает маловероятным в ближайшие месяцы или даже годы.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока.
 
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