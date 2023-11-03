https://ukraina.ru/20231103/1050716197.html

София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни

София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни - 03.11.2023 Украина.ру

София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни

В среду, 1 ноября, Национальный заповедник "София Киевская" забил тревогу: существующего финансирования не хватает для поддержания старинного храма в должном состоянии, а в данный момент сбережение целостности памятника архитектуры и вовсе под угрозой

2023-11-03T04:48

2023-11-03T04:48

2023-11-03T07:53

культура

эксклюзив

православие

софия киевская

собор

киев

коррупция

украина

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Софийский собор, одно из старейших сооружений Киева, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к украинскому (казацкому) барокко первой половины XI века.Впрочем, не все согласны с официально принятой датировкой, исторические исследования которой изначально основывались на «Повести временных лет»: в 2011 году, отмечая тысячелетие собора, четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил:«Равноапостольный князь Владимир, заложив храм Софии, вознес свою недавно крещенную страну на один уровень с ведущими государствами средневекового и европейского мира».Слова сенсационные: любой школьник, хотя бы единожды открывавший учебник истории знает, что София Киевская построена при князе Ярославе, названном Мудрым именно благодаря ей.Историк Надежда Никитина подтвердила тогда слова главы государства: по ее словам, в алтарной части собора были обнаружены старинные граффити, датированные 1011 годом, вместо официальной принятых дат — 30-х годов XI века.Собор, впрочем, многое приобрел и в более поздние столетия: экстерьер обновлялся и видоизменялся при гетмане Иване Мазепе, художник Михаил Врубель расписывал в XIX веке купол Христос Вседержитель, а самая масштабная реконструкция всех зданий и помещений комплекса была проведена уже в 80-е годы прошлого века.Спустя тридцать лет собору снова необходима срочная реконструкция, утверждают работники заповедника:Днем наибольшего кризиса, по их словам, стало 14 января 2022 года, когда из-за сильного ухудшения погоды упал крест с юго-восточного купола собора.«На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста с Софийского собора было воспринято обществом как недобрый знак, предвещавший большую войну».Работы, необходимые собору неотложно, рассчитаны на 5 лет и должны закончиться к концу 2028 года, остальные же, такие как золочение, планируют завершить уже «после окончания военного положения».Но Киев не был бы Киевом, если бы эта информация не вызвала в обществе резонанс, дискуссию и скандал. На фоне неутихающих коррупционных разбирательств, патриотически настроенная общественность всякий раз приходит в ярость, слыша о любых тратах госбюджета не на нужды армии — будь то брусчатка, музыкальные инструменты в бомбоубежищах, стадионы и бассейны.За минувшие сутки стало очевидно: реконструкция Софии Киевской, памятника национального значения и наследия ЮНЕСКО, в их глазах относится к той же категории трат.Впрочем, не только сам факт необходимой реставрации возмутил патриотов: журналисты, которые собирались писать о соборе, на портале госзакупок Prozzorro (в переводе с украинского языка — «Прозрачно») наткнулись на тендер на ремонт кровли от заповедника «София Киевская» на сумму чуть меньше 80 миллионов гривен (206 миллионов рублей).А единственный участник тендера — компания «Металлическая кровля групп», которая ранее занималась ремонтами в Киево-Печерской лавре.«Крест преткновения. София Киевская требует немедленной реставрации, общественность дискутирует», — статья с таким заголовком вышла сегодня на странице крупного издания «Украинская правда».Под возмущенной общественностью подразумевают, прежде всего, Союз ветеранов войны, сразу же отреагировавший: армии нужны снаряды и патроны, а храм подождет. В социальных сетях комментаторы активно поддержали Союз ветеранов — очередные, мол, украденные миллионы в пустоту.В заповеднике ответили: без этого — никуда, Министерство культуры и информационной политики игнорирует все обращения о бедственном положении собора, так что сумма, заявленная в тендере, в целом и не отвечает запросу, очень сильно уменьшена и нужна срочно.Однако стоит только открыть разоблачающие материалы украинских СМИ, как становится ясно: скандал связан не с тем, что реставрация собора неуместна на фоне боевых действий, а спровоцирован ими нарочно в лучших традициях разборок украинских бизнес-групп. Издание «Телеграф» публикует разгромный материал о компании (вероятно, небезгрешной) «Металлическая кровля групп» и ее владельце Денисе Бондаренко, объясняя, что тендер — очередная коррупционная схема, но никак не попытка спасти старинную архитектурную ценность Киева.Фотографии кровли, перекрытий, куполов и крестов Софии Киевской, опубликованные на сайте заповедника подтверждают: один из древнейших православных соборов Руси, равных которому не было нигде кроме Константинополя, действительно в бедственном положении.Станут ли власти украинской столицы и самого государства спасать древнюю святыню, принадлежащую гонимой Украинской православной церкви? Ни одного официального заявления киевских руководителей на этот счет не было, а собор находился в и без того шатком положении — еще совсем недавно общественность «потрясла» новость о том, что в Софийском соборе во время литургии молились за патриарха Кирилла, а трагический пример захвата Киево-Печерской лавры доказывает, что причин надеяться на государство у православной церкви нет.Софийский собор уже знал тревожные дни: 18 июля 1995 года руководство УПЦ Киевского патриархата пыталось не просто захватить храм, но и захоронить на его территории патриарха Владимира (Романюка) (по некоторым версиям, убитого), советского политзаключенного и члена ОУН*. Этот день вошел в историю украинской столицы и Софии Киевской как «черный вторник», но действующий на тот момент президент Леонид Кучма не позволил этому произойти — ОМОН разогнал собравшуюся на Софийской площади толпу слезоточивым газом, а организаторы беспорядков получили повестки в милицию.* Организация запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230411/1045185902.html

https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html

https://ukraina.ru/20230613/1047133953.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, православие, софия киевская, собор, киев, коррупция, украина