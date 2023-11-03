София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни - 03.11.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20231103/1050716197.html
София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни
София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни - 03.11.2023 Украина.ру
София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни
В среду, 1 ноября, Национальный заповедник "София Киевская" забил тревогу: существующего финансирования не хватает для поддержания старинного храма в должном состоянии, а в данный момент сбережение целостности памятника архитектуры и вовсе под угрозой
2023-11-03T04:48
2023-11-03T07:53
культура
эксклюзив
православие
софия киевская
собор
киев
коррупция
украина
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Софийский собор, одно из старейших сооружений Киева, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к украинскому (казацкому) барокко первой половины XI века.Впрочем, не все согласны с официально принятой датировкой, исторические исследования которой изначально основывались на «Повести временных лет»: в 2011 году, отмечая тысячелетие собора, четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил:«Равноапостольный князь Владимир, заложив храм Софии, вознес свою недавно крещенную страну на один уровень с ведущими государствами средневекового и европейского мира».Слова сенсационные: любой школьник, хотя бы единожды открывавший учебник истории знает, что София Киевская построена при князе Ярославе, названном Мудрым именно благодаря ей.Историк Надежда Никитина подтвердила тогда слова главы государства: по ее словам, в алтарной части собора были обнаружены старинные граффити, датированные 1011 годом, вместо официальной принятых дат — 30-х годов XI века.Собор, впрочем, многое приобрел и в более поздние столетия: экстерьер обновлялся и видоизменялся при гетмане Иване Мазепе, художник Михаил Врубель расписывал в XIX веке купол Христос Вседержитель, а самая масштабная реконструкция всех зданий и помещений комплекса была проведена уже в 80-е годы прошлого века.Спустя тридцать лет собору снова необходима срочная реконструкция, утверждают работники заповедника:Днем наибольшего кризиса, по их словам, стало 14 января 2022 года, когда из-за сильного ухудшения погоды упал крест с юго-восточного купола собора.«На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста с Софийского собора было воспринято обществом как недобрый знак, предвещавший большую войну».Работы, необходимые собору неотложно, рассчитаны на 5 лет и должны закончиться к концу 2028 года, остальные же, такие как золочение, планируют завершить уже «после окончания военного положения».Но Киев не был бы Киевом, если бы эта информация не вызвала в обществе резонанс, дискуссию и скандал. На фоне неутихающих коррупционных разбирательств, патриотически настроенная общественность всякий раз приходит в ярость, слыша о любых тратах госбюджета не на нужды армии — будь то брусчатка, музыкальные инструменты в бомбоубежищах, стадионы и бассейны.За минувшие сутки стало очевидно: реконструкция Софии Киевской, памятника национального значения и наследия ЮНЕСКО, в их глазах относится к той же категории трат.Впрочем, не только сам факт необходимой реставрации возмутил патриотов: журналисты, которые собирались писать о соборе, на портале госзакупок Prozzorro (в переводе с украинского языка — «Прозрачно») наткнулись на тендер на ремонт кровли от заповедника «София Киевская» на сумму чуть меньше 80 миллионов гривен (206 миллионов рублей).А единственный участник тендера — компания «Металлическая кровля групп», которая ранее занималась ремонтами в Киево-Печерской лавре.«Крест преткновения. София Киевская требует немедленной реставрации, общественность дискутирует», — статья с таким заголовком вышла сегодня на странице крупного издания «Украинская правда».Под возмущенной общественностью подразумевают, прежде всего, Союз ветеранов войны, сразу же отреагировавший: армии нужны снаряды и патроны, а храм подождет. В социальных сетях комментаторы активно поддержали Союз ветеранов — очередные, мол, украденные миллионы в пустоту.В заповеднике ответили: без этого — никуда, Министерство культуры и информационной политики игнорирует все обращения о бедственном положении собора, так что сумма, заявленная в тендере, в целом и не отвечает запросу, очень сильно уменьшена и нужна срочно.Однако стоит только открыть разоблачающие материалы украинских СМИ, как становится ясно: скандал связан не с тем, что реставрация собора неуместна на фоне боевых действий, а спровоцирован ими нарочно в лучших традициях разборок украинских бизнес-групп. Издание «Телеграф» публикует разгромный материал о компании (вероятно, небезгрешной) «Металлическая кровля групп» и ее владельце Денисе Бондаренко, объясняя, что тендер — очередная коррупционная схема, но никак не попытка спасти старинную архитектурную ценность Киева.Фотографии кровли, перекрытий, куполов и крестов Софии Киевской, опубликованные на сайте заповедника подтверждают: один из древнейших православных соборов Руси, равных которому не было нигде кроме Константинополя, действительно в бедственном положении.Станут ли власти украинской столицы и самого государства спасать древнюю святыню, принадлежащую гонимой Украинской православной церкви? Ни одного официального заявления киевских руководителей на этот счет не было, а собор находился в и без того шатком положении — еще совсем недавно общественность «потрясла» новость о том, что в Софийском соборе во время литургии молились за патриарха Кирилла, а трагический пример захвата Киево-Печерской лавры доказывает, что причин надеяться на государство у православной церкви нет.Софийский собор уже знал тревожные дни: 18 июля 1995 года руководство УПЦ Киевского патриархата пыталось не просто захватить храм, но и захоронить на его территории патриарха Владимира (Романюка) (по некоторым версиям, убитого), советского политзаключенного и члена ОУН*. Этот день вошел в историю украинской столицы и Софии Киевской как «черный вторник», но действующий на тот момент президент Леонид Кучма не позволил этому произойти — ОМОН разогнал собравшуюся на Софийской площади толпу слезоточивым газом, а организаторы беспорядков получили повестки в милицию.* Организация запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20230411/1045185902.html
https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, православие, софия киевская, собор, киев, коррупция, украина
Культура, Эксклюзив, Православие, София Киевская, собор, Киев, коррупция, Украина

София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни

04:48 03.11.2023 (обновлено: 07:53 03.11.2023)
 
© Национальный заповедник "София Киевская"
© Национальный заповедник "София Киевская"
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду, 1 ноября, Национальный заповедник "София Киевская" забил тревогу: существующего финансирования не хватает для поддержания старинного храма в должном состоянии, а в данный момент сбережение целостности памятника архитектуры и вовсе под угрозой
Софийский собор, одно из старейших сооружений Киева, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к украинскому (казацкому) барокко первой половины XI века.
Впрочем, не все согласны с официально принятой датировкой, исторические исследования которой изначально основывались на «Повести временных лет»: в 2011 году, отмечая тысячелетие собора, четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил:
«Равноапостольный князь Владимир, заложив храм Софии, вознес свою недавно крещенную страну на один уровень с ведущими государствами средневекового и европейского мира».
Слова сенсационные: любой школьник, хотя бы единожды открывавший учебник истории знает, что София Киевская построена при князе Ярославе, названном Мудрым именно благодаря ей.
Историк Надежда Никитина подтвердила тогда слова главы государства: по ее словам, в алтарной части собора были обнаружены старинные граффити, датированные 1011 годом, вместо официальной принятых дат — 30-х годов XI века.
Собор, впрочем, многое приобрел и в более поздние столетия: экстерьер обновлялся и видоизменялся при гетмане Иване Мазепе, художник Михаил Врубель расписывал в XIX веке купол Христос Вседержитель, а самая масштабная реконструкция всех зданий и помещений комплекса была проведена уже в 80-е годы прошлого века.
Спустя тридцать лет собору снова необходима срочная реконструкция, утверждают работники заповедника:

«В течение последних лет уже неоднократно поднималась проблема состояния крыши, конструкций и купола Софийского собора, однако отсутствие финансирования приводило лишь к ухудшению ситуации».

Днем наибольшего кризиса, по их словам, стало 14 января 2022 года, когда из-за сильного ухудшения погоды упал крест с юго-восточного купола собора.
«На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста с Софийского собора было воспринято обществом как недобрый знак, предвещавший большую войну».
11 апреля, 07:11Культура
Украинские раскольники угрожают сжечь древний собор Екатеринослава-ДнепропетровскаПеред воскресной службой 9 апреля под днепропетровским Спасо-Преображенским православным собором собралась маргинальная толпа, скандирующая матерные речевки. "Активисты" выдвинули прихожанам ультиматум: если на Пасху, в следующее воскресенье, в соборе соберется много людей – запрут и подожгут. Украинская полиция на это никак не среагировала
Работы, необходимые собору неотложно, рассчитаны на 5 лет и должны закончиться к концу 2028 года, остальные же, такие как золочение, планируют завершить уже «после окончания военного положения».
Но Киев не был бы Киевом, если бы эта информация не вызвала в обществе резонанс, дискуссию и скандал. На фоне неутихающих коррупционных разбирательств, патриотически настроенная общественность всякий раз приходит в ярость, слыша о любых тратах госбюджета не на нужды армии — будь то брусчатка, музыкальные инструменты в бомбоубежищах, стадионы и бассейны.
За минувшие сутки стало очевидно: реконструкция Софии Киевской, памятника национального значения и наследия ЮНЕСКО, в их глазах относится к той же категории трат.
Впрочем, не только сам факт необходимой реставрации возмутил патриотов: журналисты, которые собирались писать о соборе, на портале госзакупок Prozzorro (в переводе с украинского языка — «Прозрачно») наткнулись на тендер на ремонт кровли от заповедника «София Киевская» на сумму чуть меньше 80 миллионов гривен (206 миллионов рублей).
А единственный участник тендера — компания «Металлическая кровля групп», которая ранее занималась ремонтами в Киево-Печерской лавре.
«Крест преткновения. София Киевская требует немедленной реставрации, общественность дискутирует», — статья с таким заголовком вышла сегодня на странице крупного издания «Украинская правда».
Под возмущенной общественностью подразумевают, прежде всего, Союз ветеранов войны, сразу же отреагировавший: армии нужны снаряды и патроны, а храм подождет. В социальных сетях комментаторы активно поддержали Союз ветеранов — очередные, мол, украденные миллионы в пустоту.
В заповеднике ответили: без этого — никуда, Министерство культуры и информационной политики игнорирует все обращения о бедственном положении собора, так что сумма, заявленная в тендере, в целом и не отвечает запросу, очень сильно уменьшена и нужна срочно.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 06:19
Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православиеЕсли после СВО на Украине останутся территории, которые будут интегрированы в западный мир, никакой православной церкви там не останется. Так полагает сербский эксперт по церковному праву Зоран Чворович.
Однако стоит только открыть разоблачающие материалы украинских СМИ, как становится ясно: скандал связан не с тем, что реставрация собора неуместна на фоне боевых действий, а спровоцирован ими нарочно в лучших традициях разборок украинских бизнес-групп.
Издание «Телеграф» публикует разгромный материал о компании (вероятно, небезгрешной) «Металлическая кровля групп» и ее владельце Денисе Бондаренко, объясняя, что тендер — очередная коррупционная схема, но никак не попытка спасти старинную архитектурную ценность Киева.
Фотографии кровли, перекрытий, куполов и крестов Софии Киевской, опубликованные на сайте заповедника подтверждают: один из древнейших православных соборов Руси, равных которому не было нигде кроме Константинополя, действительно в бедственном положении.
Станут ли власти украинской столицы и самого государства спасать древнюю святыню, принадлежащую гонимой Украинской православной церкви?
Ни одного официального заявления киевских руководителей на этот счет не было, а собор находился в и без того шатком положении — еще совсем недавно общественность «потрясла» новость о том, что в Софийском соборе во время литургии молились за патриарха Кирилла, а трагический пример захвата Киево-Печерской лавры доказывает, что причин надеяться на государство у православной церкви нет.
Кирилловская церковь
13 июня, 18:00История
Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
Софийский собор уже знал тревожные дни: 18 июля 1995 года руководство УПЦ Киевского патриархата пыталось не просто захватить храм, но и захоронить на его территории патриарха Владимира (Романюка) (по некоторым версиям, убитого), советского политзаключенного и члена ОУН*.
Этот день вошел в историю украинской столицы и Софии Киевской как «черный вторник», но действующий на тот момент президент Леонид Кучма не позволил этому произойти — ОМОН разогнал собравшуюся на Софийской площади толпу слезоточивым газом, а организаторы беспорядков получили повестки в милицию.
* Организация запрещена в РФ.
 
КультураЭксклюзивПравославиеСофия КиевскаясоборКиевкоррупцияУкраина
 
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