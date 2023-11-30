Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов

"Пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку:

1. Вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв.

2. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови.

3. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично", – написал зампред Совбеза в телеграм-канале.