Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов - 30.11.2023 Украина.ру
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Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов
Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов - 30.11.2023 Украина.ру
Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что отказ от президентских и парламентских выборов на Украине может быть связан раскрытием новых случаев запредельного воровства, в том время как президент Украины Владимир Зеленский "хочет распоряжаться всем "баблом" единолично"
2023-11-30T20:33
2023-11-30T20:33
новости
украина
выборы
президентские выборы
владимир зеленский
дмитрий медведев
сво
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Президентские выборы ознаменуют "бесславный конец" киевского режима, а потому их перенесли, подчеркнул Медведев. Медведев полагает, что именно с этими обстоятельствами связана "истерика кокаинового клоуна" Владимира Зеленского, который выступает против голосования в стране. Ранее сообщалось, что все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. Издание "Украина.ру" сообщало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
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новости, украина, выборы, президентские выборы, владимир зеленский, дмитрий медведев, сво
Новости, Украина, выборы, президентские выборы, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, СВО

Вот и всё: Медведев прокомментировал отказ Киева от выборов

20:33 30.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что отказ от президентских и парламентских выборов на Украине может быть связан раскрытием новых случаев запредельного воровства, в том время как президент Украины Владимир Зеленский "хочет распоряжаться всем "баблом" единолично"
Президентские выборы ознаменуют "бесславный конец" киевского режима, а потому их перенесли, подчеркнул Медведев.

"Пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку:

1. Вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв.

2. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови.

3. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично", – написал зампред Совбеза в телеграм-канале.

Медведев полагает, что именно с этими обстоятельствами связана "истерика кокаинового клоуна" Владимира Зеленского, который выступает против голосования в стране.
"Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента", – заключил он.
Ранее сообщалось, что все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения.
Издание "Украина.ру" сообщало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
 
НовостиУкраинавыборыпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСВО
 
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