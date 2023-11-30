https://ukraina.ru/20231130/1051608502.html

Союз мин и бетона. Зеленский переходит в оборону

Союз мин и бетона. Зеленский переходит в оборону - 30.11.2023 Украина.ру

Союз мин и бетона. Зеленский переходит в оборону

В одном из последних вечерних обращении Владимир Зеленский заявил, что намерен выстраивать линию обороны. О фортификации по фронту верховный главнокомандующий провел Ставку.

2023-11-30T04:06

2023-11-30T04:06

2023-11-30T04:06

эксклюзив

украина

спецоперация

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"Только что провел заседание Ставки - особое, длительное, детальное. Первое: фортификации - значительно укрепляем. Были детальные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, премьер-министр, областная власть, командующие ОСГВ. Все финансы есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано - мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи". Из этого сообщения следует, что Зеленский фактически согласен с главкомом Залужным о тупике на фронте. Контрнаступление захлебнулось и страна переходит в оборону. О смене стратегии и дальнейших планах украинской армии – в обзоре соцсетей экспертов.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЗеленский в обращении 28 ноября. Прямая речь: "Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Были подробные доклады на всех уровнях: Генштаб, Министерство обороны, Премьер-министр, областная власть, командующие ОСГВ. Все финансы есть. Все решения есть. Могу только сказать ДАВНО ПОРА и НАРЕШТИ!Но... по сути это означает переход в оборону и при наличии такой же линии у РФ это будет означать по сути фиксацию..Народный депутат Максим БужанскийМы переходим в оборону. Это уже совершенно очевидно, об этом ещё не сказало политическое и военное руководство, возможно и не скажут, но это факт. Это не значит, что в оборону везде, на всех участках фронта, в ряде мест наоборот, но в целом, на этом этапе так. Значит ли это, что мы потеряли какие то шансы, возможности, инициативу? Категорически нет. Если провести аналогию с Второй Мировой, то она буквально прямая. Процитирую своего близкого друга дословно-"Если к июню 1941 добавить 22 месяца то будет апрель 1943... так что мы уже снова потерпели поражение под Харьковом и оказываемся на укреплениях Курской Дуги" .Успех, грандиозный успех под Сталинградом, напомню, сменился неудачей под Харьковом и переходом в оборону на Курской Дуге. В которую нам, сейчас, необходимо превратить все те участки фронта, на которых будет наступать РФ, не участки, направления целые. Именно этим, объездом этих направлений и проверкой ситуации на местах, и занят, судя по новостям Президент, который сегодня вместе с Ермаком в Одессе, думаю, ещё ряд визитов увидим в ближайшие дни. К чему это я? К тому, что нужно копать. Копать и бетонировать, как было решено на вчерашней Ставке. И вот тут твёрдая надежда на ряд прифронтовых отг, не буду называть поимённо, продемонстрировавших небывалую решимость, и прямо под вражеским огнём прямо сейчас строящих какие то дороги куда-то в линию фронта, судорожно осваивая остатки денег на счетах, которые не удалось сделать брукивкой. Надеюсь, что им будут нарезаны конкретные задачи по бетонированию оборонительных рубежей, назначат ответственных и сроки, и они возьмутся за дело. Чтобы грустно не рассматривать потом фотографии родной брукивки в лагере для беженцев в Ужгороде. Копать и бетонировать, это наш план на зиму, насколько я понимаю, и время ещё есть, ЗСУ дают это время тем, кто в тылу. Главное его не растерять.Экономист Алексей КущВчера посмотрел видеоблог Бутусова с обзором ситуации на фронте. У него через одно предложение звучала одна и та же фраза: "почему мы не строим оборонительные укрепления как россияне". А мне подумалось - с 2014-го года мы стали жертвой своего внутреннего ошибочного дискурса. Ведь Майдан стал частью праворадикальной перезагрузки общества. Но парадокс заключается в том, что после Майдана в страну пришла война. А нам по инерции рассказывали про "государство в смартфоне", уменьшение "цены государства чуть ли не до нуля", "приватизации всего и вся", сокращение, рестрикцию, скукоживание - как базовую стратегию. Всех, кто был против именовали "крепкими хозяйственниками". Поэтому сравнивать себя с россиянами без понимания разрыва наших внутренних дискурсов - это что-то наподобие садомазо. В России словосочетание "крепкие хозяйственники" до сих пор пишут без кавычек и не чувствуют в ней насмешливой коннотации. Россия и Керченский мост построила, а у нас Подольско-Воскресенский в Киеве никак не введут в эксплуатацию. Да, Россия нарыла этих укреплений и запустила дорогу из Ростова в Крым. Строит железнодорожную рокаду из Ростова в Симферополь (рокада - дорога, идущая параллельно линии фронта). Потому что у нее есть инженерные войска, которые могут очень быстро все это сделать. Я не военный специалист, но скажите, у нас на десятом году войны есть инженерные войска, способные быстро реализовывать подобные проекты? С 2014-го года, такие люди как Бутусов (я ничего не имею против него лично) были часть этого мейнстримного праворадикального, либертарианского дискурса. И какой смысл теперь сравнивать свой потенциал по запуску производств дронов, снарядов, строительству оборонительных сооружений с россиянами? Я много раз говорил - нет плохих моделей развития, есть неадаптируемые или не соответствующие данным историческим условиям развития. Военная угроза и сама война - это не место для либертарианских экспериментов. После войны и успешной структурной перестройки экономики, когда исчерпаются государственные стимулы, можно будет для усиления конкуренции и диверсификации экономики адаптировать либеральные модели.Но вы попробуйте даже сейчас рассказать это киевской мейнстримной тусовке - заклюют.Мы так и не поняли, что у нас нет иной альтернативы достойно выйти из этой войны как построить эффективное государство, а не демонтировать его. Демонтаж государства во время войны = демонтажу государственности. А что касается оборонительных сооружений, то у меня один совет мейнстримщикам: объявите тендер через прозоро, подтяните движущие силы рынка, и невидимая рука все порешает. Как у нас любят говорить - дайте бизнесу возможность, он и ракеты построит, и дроны, и танки, и снаряды.В чем проблема - дать бизнесу возможность построить сотни километров оборонительных сооружений по линии фронта? В общем, хотели "государство в смартфоне" - получили. Только, к сожалению, не совсем в смартфоне...Политический эксперт Павел Себастьянович…те, кто говорил об уменьшении государства, никогда не имели полномочий этого сделать. Те, кто имел все полномочия, делал всё наоборот - увеличивал государство везде, где только можно. Т.е. следовал твоей идеологии. Увеличивал штаты, наблюдательные советы, национализировал банки и продолжает эту политику.Сторонники уменьшения государства говорят - дайте деньги бизнесу, и бизнес произведёт всё то, что вы закажете. Но государство говорит - я само всё сделаю. У меня есть УОП и КПИ. У меня армия с инженерными войсками, я всё сделаю само. Я большое!!!И вот имеем результат. Большое государство, за которое ты ратуешь, полностью облажалось. Дроны, которые есть на фронте, поставил бизнес на свои собственные деньги и донаты. Но виноват во всём Бутусов и какая-то киевская тусовка. А кто управляет бюджетами и большим государством?"В чем проблема - дать бизнесу возможность построить сотни километров оборонительных сооружений по линии фронта?" а на что тогда будет жить чиновник, если деньги потратить на войну?Политолог Михаил Павлив"Мин и бетона точно хватит": Зеленский провел совещание о фортификации. Атаман Зеленский спалился – больше констрнаступу не будет

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эксклюзив, украина, спецоперация