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Ложь и манипуляция: в ВСУ поддержали Залужного и пообещали не молчать

Ложь и манипуляция: в ВСУ поддержали Залужного и пообещали не молчать - 29.11.2023 Украина.ру

Ложь и манипуляция: в ВСУ поддержали Залужного и пообещали не молчать

Украинцев, поддерживающих главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного в его противостоянии с президентом Владимиром Зеленским, становится всё больше. Сегодня против нападок на руководство армией высказался полковник ВСУ Анатолий Штефан

2023-11-29T19:25

2023-11-29T19:25

2023-11-29T19:26

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По его словам, народный депутат Марьяна Безуглая, открыто критикующая Залужного, занимается дискредитацией всей армии и её руководства "с молчаливого согласия однопартийцев и не только". Кроме того, Штефан пообещал, что ВСУ молчать не будут. Днём ранее украинский журналист Юрий Николов сообщил, что власти Украины раскалывают общество "на ровном месте", так как обитатели Банковой боятся потерять неприкосновенность. По его словам, Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил главам областных администраций общаться с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным. До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны Безуглой. Её слова можно рассматривать как знак, предвещающий скорый уход президента. Соскин считает, что скоро украинского лидера свергнут его же военные.

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новости, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, противостояние, сво