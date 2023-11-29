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"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом

"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом - 29.11.2023 Украина.ру

"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он проплатил статью в The Economist. Об этом она 29 ноября написала на своей страничке в Facebook*

2023-11-29T17:43

2023-11-29T17:43

2023-11-29T17:45

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украина

валерий залужный

всу

вооруженные силы украины

тупик

the economist

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Безуглая адресовала главкому ВСУ ряд вопросов. Депутата интересует, в частности, почему "самым боеспособным бригадам не дают новую технику и по какой причине "человека без подготовки могут отправить на штурм"."Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - добавила она.Залужный ранее в статье для The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Главком добавил, что возможности по подготовке резервов на Украине ограничены. Тем временем в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от воинской обязанности.По мнению Безуглой, Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал так называемого контрнаступления.Другие же депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей из-за критики руководства ВСУ. С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко. А депутат Ирина Фриз предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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новости, украина, валерий залужный, всу, вооруженные силы украины, тупик, the economist