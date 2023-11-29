"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом
17:43 29.11.2023 (обновлено: 17:45 29.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он проплатил статью в The Economist. Об этом она 29 ноября написала на своей страничке в Facebook*
"И что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски - молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", - написала Безуглая.
Безуглая адресовала главкому ВСУ ряд вопросов. Депутата интересует, в частности, почему "самым боеспособным бригадам не дают новую технику и по какой причине "человека без подготовки могут отправить на штурм".
"Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - добавила она.
Залужный ранее в статье для The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Главком добавил, что возможности по подготовке резервов на Украине ограничены. Тем временем в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от воинской обязанности.
По мнению Безуглой, Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал так называемого контрнаступления.
Другие же депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей из-за критики руководства ВСУ. С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко. А депутат Ирина Фриз предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
16:58Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело ЗеленскогоУкраинский политический кризис набирает обороты. Западная пресса все чаще пишет о снижении рейтинга Зеленского. Офис Президента в свою очередь пытается играть на опережение и лавирует между силами влияния в Вашингтоне и Лондоне. Армия в лице Залужного выходит на первый план и тоже намерена оседлать протестные настроения украинцев