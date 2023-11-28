https://ukraina.ru/20231128/1051453626.html
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой - 28.11.2023 Украина.ру
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой
Депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей, которые она занимает в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua"
2023-11-28T12:02
2023-11-28T12:02
2023-11-28T12:02
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С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.Сам он согласен с коллегами и считает, что свобода слова – это ответственность за свои слова:"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.
https://ukraina.ru/20231127/1051423480.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, верховная рада, всу, валерий залужный
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, ВСУ, Валерий Залужный
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой
Депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей, которые она занимает в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua"
С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
"Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет – будем рассматривать", – приводит цитату председателя комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") издание "Страна".
Сам он согласен с коллегами и считает, что свобода слова – это ответственность за свои слова:
"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.