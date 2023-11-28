За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой - 28.11.2023 Украина.ру
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За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой - 28.11.2023 Украина.ру
За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой
Депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей, которые она занимает в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua"
2023-11-28T12:02
2023-11-28T12:02
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С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.Сам он согласен с коллегами и считает, что свобода слова – это ответственность за свои слова:"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.
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новости, новости украины, верховная рада, всу, валерий залужный
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, ВСУ, Валерий Залужный

За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой

12:02 28.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей, которые она занимает в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua"
С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.
Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
"Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет – будем рассматривать", – приводит цитату председателя комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") издание "Страна".
Сам он согласен с коллегами и считает, что свобода слова – это ответственность за свои слова:
"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 16:36
Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУБывший ВСУшник опубликовал на своей странице в соцсетях заявление на Безуглую, которое он направил в СБУ
 
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