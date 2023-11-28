https://ukraina.ru/20231128/1051453626.html

За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой

За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой - 28.11.2023 Украина.ру

За критику Залужного депутаты Рады потребовали отставки Безуглой

Депутаты предложили лишить Безуглую сразу двух должностей, которые она занимает в Верховной Раде, сообщает "Страна.ua"

2023-11-28T12:02

2023-11-28T12:02

2023-11-28T12:02

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С инициативой снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны выступил Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Поводом для этого стал ее пост в соцсетях, в котором она откровенно критиковала главнокомандующего ВСУ Залужного. Соответствующее обращение он направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Ирина Фриз ("Евросолидарность") предложила лишить Безуглую и должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.Сам он согласен с коллегами и считает, что свобода слова – это ответственность за свои слова:"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.

https://ukraina.ru/20231127/1051423480.html

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новости, новости украины, верховная рада, всу, валерий залужный