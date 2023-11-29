Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у ВСУ "нет никакого тупика". Об этом он заявил перед заседанием Совета НАТО, сообщили журналисты РИА Новости
Журналистка спросила у Кулебы, что нужно сделать Киеву, чтобы ВСУ смогли выйти из тупикового положения на фронте.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Глава украинского МИД назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провальное контрнаступление.
27 ноября, 13:29Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской властиВыходные ознаменовались серией выпадов против главкома Валерия Залужного, которые даже на фоне уже признанного факта конфликта между президентом и главкомом показались чрезмерными в том числе и самому президенту. Говорить о выходе ситуации из-под контроля ещё рано, но ситуация в руководстве Украины напряжённая