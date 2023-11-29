https://ukraina.ru/20231129/1051580673.html

Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик

Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик - 29.11.2023 Украина.ру

Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у ВСУ "нет никакого тупика". Об этом он заявил перед заседанием Совета НАТО, сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-29T12:07

2023-11-29T12:07

2023-11-29T12:07

новости

украина

дмитрий кулеба

нато

всу

валерий залужный

тупик

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Журналистка спросила у Кулебы, что нужно сделать Киеву, чтобы ВСУ смогли выйти из тупикового положения на фронте.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Глава украинского МИД назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провальное контрнаступление.

https://ukraina.ru/20231127/1051357543.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, нато, всу, валерий залужный, тупик