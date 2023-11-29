Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик - 29.11.2023 Украина.ру
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Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик
Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик - 29.11.2023 Украина.ру
Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у ВСУ "нет никакого тупика". Об этом он заявил перед заседанием Совета НАТО, сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-29T12:07
2023-11-29T12:07
новости
украина
дмитрий кулеба
нато
всу
валерий залужный
тупик
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Журналистка спросила у Кулебы, что нужно сделать Киеву, чтобы ВСУ смогли выйти из тупикового положения на фронте.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Глава украинского МИД назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провальное контрнаступление.
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новости, украина, дмитрий кулеба, нато, всу, валерий залужный, тупик
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, ВСУ, Валерий Залужный, тупик

Кулеба наотрез отказался признавать то, что ВСУ зашли в тупик

12:07 29.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у ВСУ "нет никакого тупика". Об этом он заявил перед заседанием Совета НАТО, сообщили журналисты РИА Новости
Журналистка спросила у Кулебы, что нужно сделать Киеву, чтобы ВСУ смогли выйти из тупикового положения на фронте.
"Нет никакого тупика", - резко ответил Кулеба, не дав журналистке даже закончить вопрос.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Глава украинского МИД назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провальное контрнаступление.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 13:29
Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской властиВыходные ознаменовались серией выпадов против главкома Валерия Залужного, которые даже на фоне уже признанного факта конфликта между президентом и главкомом показались чрезмерными в том числе и самому президенту. Говорить о выходе ситуации из-под контроля ещё рано, но ситуация в руководстве Украины напряжённая
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаНАТОВСУВалерий Залужныйтупик
 
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