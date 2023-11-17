The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году - 17.11.2023 Украина.ру
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The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году - 17.11.2023 Украина.ру
The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году
Возможная победа на предстоящих выборах в США Дональда Трампа "нависла мрачной тенью". Такой сценарий развития событий становится всё реалистичным, пишет The Economist
2023-11-17T00:15
2023-11-17T00:16
новости
дональд трамп
джо байден
сша
президентские выборы
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По мнению авторов новой статьи, которая представялет собой прогноз на 2024-й год, Трамп "затмевает" будущее. Он доминирует на праймериз республиканцев, а по опросам, опережает действующего президента Джо Байдена. Так, в одном из опросов, опубликованном газетой New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики, по сравнению всего с 37% за Байдена. Гражданские иски и уголовные дела, считают журналисты, пошли только на пользу Трампу, в то время как демократы, которые десятилетиями полагались на поддержку чернокожих и испаноязычных избирателей, масштабно теряют электорат. Перспектива второго президентского срока Трампа, уверяет журнал, "наполняет мировые парламенты и залы заседаний совета директоров отчаянием". Победа Трампа, в том числе, уронит авторитет США, пишет СМИ. Новые успех экс-президента развяжет ему руки в отношении власти. Сверх того, отмечается, что исход выборов 2024 года "определит судьбу мира". За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Дональду Трампу. Такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать.Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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новости, дональд трамп, джо байден, сша, президентские выборы
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, США, президентские выборы

The Economist: Трамп – самая большая опасность в 2024 году

00:15 17.11.2023 (обновлено: 00:16 17.11.2023)
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Возможная победа на предстоящих выборах в США Дональда Трампа "нависла мрачной тенью". Такой сценарий развития событий становится всё реалистичным, пишет The Economist
По мнению авторов новой статьи, которая представялет собой прогноз на 2024-й год, Трамп "затмевает" будущее. Он доминирует на праймериз республиканцев, а по опросам, опережает действующего президента Джо Байдена.
Так, в одном из опросов, опубликованном газетой New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики, по сравнению всего с 37% за Байдена.
Гражданские иски и уголовные дела, считают журналисты, пошли только на пользу Трампу, в то время как демократы, которые десятилетиями полагались на поддержку чернокожих и испаноязычных избирателей, масштабно теряют электорат.
"В ближайшие 12 месяцев промах любого из кандидатов может определить исход гонки — и, таким образом, перевернуть мир", — говорится в статье.
Перспектива второго президентского срока Трампа, уверяет журнал, "наполняет мировые парламенты и залы заседаний совета директоров отчаянием".
"Самая большая угроза, которую представляет Трамп, исходит от его собственной страны. Вернув себе власть, он, несомненно, укрепится в своем внутреннем чувстве, что только проигравшие могут позволить связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют ядро нации. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который встанет у него на пути", — предсказали журналисты.
Победа Трампа, в том числе, уронит авторитет США, пишет СМИ. Новые успех экс-президента развяжет ему руки в отношении власти. Сверх того, отмечается, что исход выборов 2024 года "определит судьбу мира".
За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Дональду Трампу. Такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать.
Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
 
НовостиДональд ТрампДжо БайденСШАпрезидентские выборы
 
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