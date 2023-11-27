В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051382607.html
В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским - 27.11.2023 Украина.ру
В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили пяти должностным лицам о подозрении в причастности к крушению вертолета в Броварах. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ведомства
2023-11-27T13:37
2023-11-27T13:54
новости
украина
бровары
гбр
следователи
денис монастырский
вертолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042743781_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2fae888bd373d9dd6ea830093a1ad2d0.jpg.webp
Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, в которой погибло 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский.О подозрении сообщено:Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.В ходе расследования прошёл обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ" 31 июля заявил, что версия диверсии не подтвердилась.Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиаперелёты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "чёрные ящики".
https://ukraina.ru/20230206/1043284049.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042743781_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_41da823098bc6af1ffa758e9f6fb6450.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, бровары, гбр, следователи, денис монастырский, вертолеты
Новости, Украина, Бровары, ГБР, следователи, Денис Монастырский, вертолеты

В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским

13:37 27.11.2023 (обновлено: 13:54 27.11.2023)
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP / Daniel Cole
Читать в
Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили пяти должностным лицам о подозрении в причастности к крушению вертолета в Броварах. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ведомства
Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, в которой погибло 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский.
О подозрении сообщено:
  • начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира специального авиационного отряда;
  • заместителю командира по летной подготовке;
  • командиру авиационной эскадрильи;
  • начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.
На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.
В ходе расследования прошёл обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ" 31 июля заявил, что версия диверсии не подтвердилась.
Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиаперелёты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.
По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "чёрные ящики".
Зеленский
6 февраля, 10:56
Что происходит в кадровой политике Украины? Зеленский двигает силовиковСтартовавшая после гибели главы МВД Дениса Монастырского кадровая чехарда продолжается. Владимир Зеленский проводит радикальную смену управленческого состава, решая сразу множество разнонаправленных задач. Мы обратим внимание на один аспект кадровой политики — касающийся силовых структур.
 
НовостиУкраинаБроварыГБРследователиДенис Монастырскийвертолеты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов
13:59Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же
13:37В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
13:35Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия
13:29Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти
13:12Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций
13:03В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана
13:01Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября
12:36Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
12:31Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного
12:29Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам
12:10KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ
11:45В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ
11:45В Крыму погиб один человек из-за непогоды
11:44Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму
11:21Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше
10:56В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума
10:53Запад кинул Киев, но повод дали сами власти Украины - Арестович*
10:36Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
10:34Половина беженцев с Украины не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом
Лента новостейМолния