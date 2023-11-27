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В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским

В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским - 27.11.2023 Украина.ру

В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили пяти должностным лицам о подозрении в причастности к крушению вертолета в Броварах. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ведомства

2023-11-27T13:37

2023-11-27T13:37

2023-11-27T13:54

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, в которой погибло 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский.О подозрении сообщено:Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.В ходе расследования прошёл обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ" 31 июля заявил, что версия диверсии не подтвердилась.Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиаперелёты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "чёрные ящики".

https://ukraina.ru/20230206/1043284049.html

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новости, украина, бровары, гбр, следователи, денис монастырский, вертолеты