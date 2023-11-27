В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
13:37 27.11.2023 (обновлено: 13:54 27.11.2023)
© AP / Daniel Cole
© AP / Daniel Cole
Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили пяти должностным лицам о подозрении в причастности к крушению вертолета в Броварах. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ведомства
Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, в которой погибло 14 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский.
О подозрении сообщено:
- —начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
- —и.о. командира специального авиационного отряда;
- —заместителю командира по летной подготовке;
- —командиру авиационной эскадрильи;
- —начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.
На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
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