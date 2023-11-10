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Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей

Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей - 10.11.2023 Украина.ру

Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей

В Центральной избирательной комиссии Украины начали активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей. Об этом 10 ноября заявил член ЦИК Виктор Гевко, передаёт "Украинская правда"

2023-11-10T22:17

2023-11-10T22:17

2023-11-10T22:17

новости

украина

президентские выборы

владимир зеленский

валерий залужный

сво

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По его словам, разные органы местного самоуправления представляют информацию об избирателях, которым исполнилось 18 лет, умершим, покинувшим Украину, поэтому эти данные вносят в государственный реестр избирателей. Уточняется, что каждый избиратель сможет самостоятельно уточнить свой избирательный адрес. Ранее на Украине заговорили о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Для этого в стране намерены решить пять "проблемных вопросов", связанных с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа. Позже украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Эту информацию подтверждал и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Следом президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. По его словам, голосование не нужно Украине, но выгодно "только России"."Украина.ру" писала, как в стране начинают готовиться к выборам президента.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, сво