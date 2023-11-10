https://ukraina.ru/20231110/1050934834.html
Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей
Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей - 10.11.2023 Украина.ру
Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей
В Центральной избирательной комиссии Украины начали активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей. Об этом 10 ноября заявил член ЦИК Виктор Гевко, передаёт "Украинская правда"
2023-11-10T22:17
2023-11-10T22:17
2023-11-10T22:17
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
валерий залужный
сво
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По его словам, разные органы местного самоуправления представляют информацию об избирателях, которым исполнилось 18 лет, умершим, покинувшим Украину, поэтому эти данные вносят в государственный реестр избирателей. Уточняется, что каждый избиратель сможет самостоятельно уточнить свой избирательный адрес. Ранее на Украине заговорили о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Для этого в стране намерены решить пять "проблемных вопросов", связанных с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа. Позже украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Эту информацию подтверждал и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Следом президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. По его словам, голосование не нужно Украине, но выгодно "только России"."Украина.ру" писала, как в стране начинают готовиться к выборам президента.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, сво
Новости, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, СВО
Внезапно: на Украине начали восстанавливать реестр избирателей
В Центральной избирательной комиссии Украины начали активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей. Об этом 10 ноября заявил член ЦИК Виктор Гевко, передаёт "Украинская правда"
"Нам важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, обладающие избирательным правом, могли им воспользоваться", – отметил Гевко.
По его словам, разные органы местного самоуправления представляют информацию об избирателях, которым исполнилось 18 лет, умершим, покинувшим Украину, поэтому эти данные вносят в государственный реестр избирателей.
Уточняется, что каждый избиратель сможет самостоятельно уточнить свой избирательный адрес.
Ранее на Украине заговорили о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Для этого в стране намерены решить
пять "проблемных вопросов", связанных с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
Позже украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Эту информацию подтверждал и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Следом президент Украины Владимир Зеленский опроверг
распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. По его словам, голосование не нужно Украине, но выгодно "только России".
"Украина.ру" писала
, как в стране начинают готовиться к выборам президента.