https://ukraina.ru/20231124/1051289876.html

Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну

Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну - 24.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну

Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов

2023-11-24T04:10

2023-11-24T04:10

2023-11-24T04:10

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Если украинцы, которые заявляют о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, рассказал журналист.Украина бездумно хотела попасть в НАТО. Но это означает, что ракеты блока получили бы гигантские бонусы по подлету к России. В Киеве должны были понять, что Москва не может такого допустить, добавил эксперт.Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию или им её принесет "на блюдечке" кто-то другой. В Киеве думали, что американцы на подлодках полезут в степи Украины, но США отправили на войну самих украинцев, заключил собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, майдан, ес, госпереворот, россия, запад, нато, война, сво, украинцы