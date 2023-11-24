Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Если украинцы, которые заявляют о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, рассказал журналист.
Украина бездумно хотела попасть в НАТО. Но это означает, что ракеты блока получили бы гигантские бонусы по подлету к России. В Киеве должны были понять, что Москва не может такого допустить, добавил эксперт.
"Где же сейчас эта свобода Украины? Заглядывать в рот хозяину, американцам, тянуть деньги и вооружения, быть нищим со своим мнением, — такой свободы хотел великий украинский народ? Нет, конечно", - отметил Мамонтов.
Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию или им её принесет "на блюдечке" кто-то другой. В Киеве думали, что американцы на подлодках полезут в степи Украины, но США отправили на войну самих украинцев, заключил собеседник издания Украина.ру.
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