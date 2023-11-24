Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну - 24.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну - 24.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2023-11-24T04:10
2023-11-24T04:10
новости
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Если украинцы, которые заявляют о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, рассказал журналист.Украина бездумно хотела попасть в НАТО. Но это означает, что ракеты блока получили бы гигантские бонусы по подлету к России. В Киеве должны были понять, что Москва не может такого допустить, добавил эксперт.Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию или им её принесет "на блюдечке" кто-то другой. В Киеве думали, что американцы на подлодках полезут в степи Украины, но США отправили на войну самих украинцев, заключил собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051259766.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, майдан, ес, госпереворот, россия, запад, нато, война, сво, украинцы
Новости, Украина, Майдан, ЕС, госпереворот, Россия, Запад, НАТО, война, СВО, украинцы

Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну

04:10 24.11.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Если украинцы, которые заявляют о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, рассказал журналист.
Украина бездумно хотела попасть в НАТО. Но это означает, что ракеты блока получили бы гигантские бонусы по подлету к России. В Киеве должны были понять, что Москва не может такого допустить, добавил эксперт.
"Где же сейчас эта свобода Украины? Заглядывать в рот хозяину, американцам, тянуть деньги и вооружения, быть нищим со своим мнением, — такой свободы хотел великий украинский народ? Нет, конечно", - отметил Мамонтов.
Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию или им её принесет "на блюдечке" кто-то другой. В Киеве думали, что американцы на подлодках полезут в степи Украины, но США отправили на войну самих украинцев, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 04:43
Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоровВоенно-промышленный комплекс США потерял репутацию. Полагали, что потрясающее американское оружие превосходит российское, а оказалось, что оно не гарантирует такую же легкую победу, какая была у США над Ираком, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
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