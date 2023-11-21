https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html

Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"

Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников" - 21.11.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"

Устраивая Майдан в 2013 году, украинцы мечтали о кружевных трусиках Евросоюза, но стали лишь средством для решения международных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.

2023-11-21T07:34

2023-11-21T07:34

2023-11-21T07:34

интервью

майдан

украина

россия

белоруссия

ес

нато

русский язык

минские соглашения

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102880/85/1028808510_252:21:640:239_1920x0_80_0_0_f06d1a0b91f2fc2a83601adc5e4fd724.jpg.webp

События на Украине в 2013–2014 годах (Евромайдан) привели не только к государственному перевороту и смене власти в государстве. Они ускорили геополитический кризис, который наблюдается сейчас.В центре Киева 21 ноября 2013 года началась массовая многомесячная акция протеста — в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах страны.— Владимир Константинович, произошла ли какая-то переоценка Евромайдана на Украине? Как мы видим сегодня волнительные события 2013 года?— Когда в 2013 году украинцам раздавали печеньки в рамках протестов в стране, они ведь тогда думали, что совершают шаг в абсолютно новое будущее — европейское будущее. Не случайно надоевшие всем кружевные трусики и стихотворение про небратьев стали символом изменений на Украине.[Среди тех, кто стал символом украинского бунта, была молодая девушка с плакатом "Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и в ЕС!". А украинская поэтесса Анастасия Дмитрук в марте 2014 года написала стихотворение, обращённое к России "Никогда мы не будем братьями".].Это был отчасти такой театральный отрыв Украины от России. Если украинцы, которые заявляют о судьбоносности событий 2013 года, будут честны с самими собой, сидя в блиндаже, то поймут, что ничего путного из Евромайдана не вышло.— Почему украинцы тогда говорят, что Россия им сломала всю историю захода в сладкую европейскую жизнь?— Во-первых, Россия показала Украине и сочувствующим ей странам, что с ее мнением необходимо считаться — и правильно сделала. Когда-то грузины этого недопонимали, пытаясь создать угрозы российским миротворцам и союзникам в Абхазии и Южной Осетии.Во-вторых, главным противником европеизации Украины, ее "светлого будущего" являются сами украинцы (они должны наконец-то это понять!) — когда они верят тетушкам, которые бегают по площадям с печеньками, а своих воинов из "Беркута" превращают в якобы злую силу, которая мешает их пути к свободе.["Печеньки Госдепа" или "печеньки Нуланд" — геополитический мем, связанный с раздачей продуктов на Евромайдане официальным представителем госдепартамента США Викторией Нуланд и послом США на Украине Джефри Пайеттом 11 декабря 2013 года.].Где же сейчас эта свобода Украины? Заглядывать в рот хозяину, американцам; тянуть деньги и вооружения; быть нищим со своим мнением — такой свободы хотел великий украинский народ? Нет, конечно. А ведь Украина по площади больше Франции и догоняла ее по численности населения.Нельзя так бездумно хотеть в НАТО. Это означает, что ракеты блока получают гигантские бонусы по подлету к России. Меня удивляет, как ранее, когда Крым еще не вернулся в Россию, некоторые местные украинцы говорили, дескать, ну, пусть здесь будет база НАТО. Неужели они не понимали, что Москва не может такого допустить?По сути Украина сама себя обрекла на борьбу, на войну с соседней Россией.— Может быть украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут нас победить?— Ага, или думали, что им Россию принесет на блюдечке кто-то другой. Или думали, что американцы на подлодках полезут в степи Украины. Нет, конечно. Они отправили самих украинцев на войну против нас.Никакие цели Евромайдана не был достигнуты, кроме тех, которые были скрыты от народа, были иллюзорными. Я имею ввиду задачи использовать украинцев как дешевую силу для сдерживания России. Этого хотели украинцы: воевать с русскими в кружевных трусиках?!В камуфляже приходится теперь этот делать, и то у них не особо получается…Майдан — это страшный "развод" украинского народа, попавшего в ловушку, — хуторянин в украинце переборол победителя и строителя великой империи. Пересмотр событий 2013 года в глазах украинцев должен был произойти, но я, к сожалению, не вижу такого прозрения пока что.— Россия не могла начать решать свои вопросы на Украине ни в 2013 году, ни даже пять лет назад после обстрелов Донецка из-за того, что у нас не было оружия, которого боялись США. Сегодня американцы считают, что российские современные гиперзвуковые ракеты пробьют американскую противоракетную оборону. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью Украина.ру. Вы согласны с подобными тезисами?— Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать ряд секретных документов, которые я не читал. Здесь хочу вспомнить знаменитое послание Владимира Владимировича Путина в марте 2018 года. Все гадали, о чем он будет говорить, а президент взял и сказал про гиперзвуковое оружие, о производстве новейшего комплекса "Авангард". Тогда все сразу стало ясно, с кем будут иметь дело враги России.[В послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе ракетный комплекс "Авангард". Это ответ на действия США, уточнил президент России.].Конечно, когда у нас появился гиперзвук, мы стали более защищены, но и противник времени не терял.Простите мне мои дерзкие речи, я отмечу некоторую нашу нерешительность на тот момент — когда мы приняли решение защищать интересы русских на Донбассе, но "повелись" на Минские соглашения. На Украине тогда еще не было гигантских оборонительных сооружений, которые мы сейчас методично перемалываем.То есть, мы понимали или нет, что нас обманут? Были те, кто говорил, что необходимо брать Мариуполь и сухопутный коридор в Крым, а потом уже разбираться. Кто-то, наоборот, верил Западу — дескать, это же не картежные шулера. А оказалось, что они самые.Но мне приходит на ум пример про великих полководцев, когда они собирались брать Константинополь в ходе последней русско-турецкой войны. Русский царь тогда сказал что-то из серии: давайте не будем торопиться, а то англичане так возбудятся, что нашей храбрости может оказаться недостаточно.Резюмируя свой ответ, скажу так. Украинцам казалось, что кружевные трусики и ЕС — это важно. А в итоге они попали в рабство к Западу. Ими решают неведомые международные проблемы, ими воюют с Россией — и это безнадежно. Россия никого никогда к себе не пустит, никогда не сдастся, никогда не проиграет. Она или погибнет, или выиграет.— Если сравнивать ситуацию на Украине в 2013 году и попытку организовать Майдан в Белоруссии в 2020 –2021 году. Почему не удалось сделать белорусский переворот?— Смотрите, как интересно. Во-первых, Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. А потом раз — вытаскивают запылившиеся документы, сдувают с них пыль, и Александр Григорьевич просит Владимира Владимировича: а не можем ли мы резервировать ваш серьёзный контингент, потому что у нас тут серьезные события. И от союзной России помощь гарантирована.Во-вторых, никогда Белоруссия и Россия, несмотря на некоторые трения, не прерывали серьезные взаимоотношения. Когда начались попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, ключевую роль сыграл государственный русский язык как внутренняя связь белорусов с Россией.Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык, зачастую, может сыграть более ценную роль чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге оказалось наше тактическое ядерное оружие, тоже важно.Наше сообщество журналистов "Друзья – Сябры", кстати, на момент протестов в Белоруссии открывало сайт. У нас там есть постоянная рубрика "Украина: зеркало, которое всегда с нами". Так вот белорусы всегда могут посмотреть, что будет, если они пустятся в то же "плавание", что украинцы. Это останавливающий момент.В-третьих, сам Александр Григорьевич и его поступки сыграли немаловажную роль. Президент с автоматом в руках прилетел к своим защитникам и поблагодарил их, акцентируя, что они отстояли не только его как главу Белоруссии, а что важнее — ее будущее.У тех, кто разрушал единство в стране, были достаточно сильные позиции на белорусском заводе по производству колесных тягачей. На них базируется вся наша ракетная техника. Александр Григорьевич, когда пришел туда, ему мешали говорить, но он всех вернул на землю вопросом: "Что с вами будет, если завод исчезнет? Вы готовы работать сантехниками в Польше?".Белорусы — гордый, работящий, толковый народ, и услышали его.Конечно, Белоруссия, как любое государство, которое стремилось к мирному существованию, хотела нормального общения с соседями. Тот же покойный министр иностранных дел страны Владимир Макей проповедовал многовекторность — пока Минск не узнал, что центр битвы за него находится где-то внутри Польши, которая желает присвоить белорусские земли.— Какие самые важные итоги неудачного Майдана в Белоруссии вы можете назвать?— Первый такой. В 1939 году Красная Армия освободила Западную Белоруссию от польского влияния. Раньше белорусы боялись обидеть поляков и не отмечали эту памятную дату. А сейчас это праздник в Белоруссии.Второй момент и самый показательный итог неудавшегося майдана в Белоруссии — перед посольством России в Минске открыли памятник Александру Невскому, которому ранее многовекторность не давала "встать" в белорусской столице.— Представители организации "Рух белорусских националистов" прошли 11 ноября маршем с польским националистами. Могут они стать идеологами гражданского бунта в Белоруссии? Это представляет какую-то опасность для нее?— Ранее представляли. Сегодня — нет. Потому что сделана мощнейшая инъекция защиты собственной белорусскости.Во-первых, власть поняла, что многовекторность Минску сейчас не к месту, и главный союзник страны — Россия; надо думать о себе, а не мечтать. Во-вторых, все эти руховцы съехали в очередной раз из страны и не имеют никакого подлинного влияния на Белоруссию.Однако, за ними нужен глаз да глаз, чтобы опять не активизировались — это противники.Почему все цветные революции до поры до времени получались? Потому что народ кругом хороший: войны не хочет, цветочки любит — вот и играют обычно на политической наивности населения.Вспомните, как девушки гвоздички в автоматы солдатикам клали — они, видимо, искренне верили, что делают хорошо родной стране. А в это время ее грабили, уничтожали.Я, например, против войны, но попробуй меня заставить положить цветочек американскому солдату, если он вдруг придет на Красную площадь (чисто гипотетически пример привожу). Я бы уже в ополчении был, окоп бы рыл, уже бы умер за Родину.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20231120/1051166001.html

https://ukraina.ru/20231119/1051151192.html

https://ukraina.ru/20231117/1051123824.html

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, майдан, украина, россия, белоруссия, ес, нато, русский язык, минские соглашения, ракеты