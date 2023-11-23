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Сейм Латвии завил о поддержке начала переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины

Сейм Латвии завил о поддержке начала переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины - 23.11.2023 Украина.ру

Сейм Латвии завил о поддержке начала переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины

Сейм Латвии принял 23 ноября заявление в поддержку начала переговоров о вступлении в Евросоюз двух республик бывшего СССР - Украины и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба парламента прибалтийской постсоветской республики

2023-11-23T16:16

2023-11-23T16:16

2023-11-23T16:16

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Члены латвийского Сейма призвали страны-члены Евросоюза поддержать рекомендации Еврокомиссии и одобрить начало переговоров о вступлении к концу этого года. Они также призвали Еврокомиссию и Совет ЕС "безотлагательно подготовить и утвердить рамки переговоров с Украиной и Молдавией", сказано в официальном сообщении.Парламентарии предложили Кишинёву и Киеву продолжить реализацию необходимых реформ, которые будут способствовать их соответствию "общим ценностям Европейского союза", усилению интеграции в ЕС, а также способствовать большей стабильности, безопасности и даже процветанию региона."В своем заявлении Сейм подтверждает, что Латвия готова оказать необходимую поддержку Украине и Молдавии в реализации реформ на пути к полноправному членству в Европейском союзе", - сказано в сообщении пресс-службы прибалтийского парламента.Тем временем власти Латвии продолжают дискриминацию местного населения по признаку языка и национальной принадлежности. С 90-х годов в прибалтийской республике дискриминации подвергаются русскоязычные жители с уникальным статусом "негражданина", ущемленные в политических и других правах.Также остаётся актуальной проблема латвийских политзаключённых и уголовного преследования за взгляды, выражение мнения и несогласие с официальной мифологией. Седи привлечённых к уголовному преследованию в 2023 году по политическим мотивам наиболее известны имена журналиста Марата Касема, блогера Эдгара Блайдера и студентки российского вуза Татьяны Андриец, которая якобы угрожала"латвийской государственности" теоретически возможной причастностью к деятельности антифашистского ТГ-канала.

https://ukraina.ru/20231101/1050689211.html

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