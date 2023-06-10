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Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности

Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности - 10.06.2023 Украина.ру

Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности

22-летнюю Татьяну Андриец и других оппозиционных гражданских активистов обвинили в совершении особо тяжких преступлений против Латвийского государства в пользу России через тг-канал "Антифашисты Прибалтики"

2023-06-10T11:52

2023-06-10T11:52

2023-06-10T11:52

латвия

репрессии

антифашисты

русофобия

эксклюзив

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Неслыханная свобода словаВ рейтинге свободы слова от "Репортеров без границ" страны Балтии традиционно занимают высокие места. Литва и Эстония в этом году вообще в первой десятке в мире на 7 и 8 местах соответственно. Латвия же поднялась с 22 на 16 место.Международные организации в упор не замечают волну связанных со свободой слова массовых репрессий, которая в последние годы прокатилась по Прибалтике и особенно по Латвии. По самым поверхностным данным, в Латвии сейчас проходят такие политически-мотивированные процессы:Но, без сомнений, самым страшным остается преследование 22-летней студентки Татьяны Андриец.28 ноября 2022 года Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала уголовный процесс по ст. 81.1 Уголовного закона ЛР (помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики) в связи с якобы антигосударственной деятельностью в пользу России телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики".Таня Андриец из Риги мечтала стать журналистом-правозащитником, как гражданский активист участвовала в митингах Русского Союза Латвии (РСЛ) в поддержку прав, преследуемых по политическим мотивам и национальному признаку русскоязычных журналистов, боролась за соблюдение прав нацменьшинств Латвии, выступала за сохранение русскоязычного образования и против сноса советских памятников героям Великой Отечественной войны. Андриец выходила на одиночный пикет к памятнику Свободы в Риге с призывом не вовлекать детей в деятельность гендерных активистов, участвовала в "Ночном дозоре" по предотвращению хулиганства в отношении памятников ВОВ, собирала подписи для рассмотрения в ЕСПЧ нарушений прав нацменьшинств в области образования.Антифашисты — угроза Латвии23 августа 2022 года Таню задержали вместе с другими активистами, протестовавшими против демонтажа памятника Освободителям Риги, и завели административное дело. Затем она, студентка университета в Даугавпилсе, поступила в СПбГУ на факультет международных отношений и уехала учиться в Санкт-Петербург, но в феврале 2023 года вернулась домой на каникулы. Она сама позвонила в полицию и договорилась о встрече со следователем, чтобы дать показания по делу о защите памятника, но встреча так и не состоялась. 6 февраля, прямо возле Таниного дома, СГБ задержала ее "как вероятного модератора и администратора канала Антифашисты Прибалтики", предъявив подозрение по уже указанной ст. 81.1 и ст. 84 (нарушение санкций ЕС). Таню поместили под стражу в Ильгюциемскую женскую тюрьму.В начале процесса всем казалось, что все решится очень быстро, поскольку Андриец не была администратором канала "Антифашисты Прибалтики", да и его якобы антигосударственную деятельность, которая заключается в критике дискриминационной политики властей со стороны граждан, вынужденных покинуть страну из-за преследований, надо было еще доказать. Кроме того, латвийская статья "о помощи иностранному государству" традиционно была несколько гуманнее, например, соответствующей эстонской, по которой на 5,5 лет осудили правозащитника и крупного ученого — специалиста по конституционному праву — Сергея Середенко. Максимальный срок по ней в Латвии немного меньше, есть относительно не жесткие альтернативные виды наказания, и вообще, в Латвии пока отсутствует эстонская практика давать крупные сроки привлекающимся к уголовной ответственности впервые. Статья же касательно нарушений санкций ЕС применительно к Андриец выглядит просто нелепо, поскольку ЕС не вводил в ее отношении никаких санкций. Речь здесь снова, как и в деле того же Марата Касема или 14-ти журналистов, идет о статьях, которые она, как начинающий журналист, опубликовала на "Спутнике". "Спутник" же входит в государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", генеральным директором которого является находящийся под персональными санкциями Дмитрий Киселев. Но персональные санкции против Киселева не распространяются на Андриец.Настоящий администратор канала "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев уехал из Латвии в Россию осенью 2022 года из-за обвинения в "пособничестве террористам" за сбор гуманитарной помощи Донбассу в 2014–2015 годах. "Антифашисты Прибалтики" возникли из-за сноса монумента Освободителям Риги— телеграм-канал пытался вычислить тех, кто его сносил, чтобы в будущем привлечь к ответственности. Затем деятельность расширилась в т.ч. до расследований участия прибалтийских наемников в военных действиях на стороне Украины. Так вот, он заявил, что все администраторы канала находятся исключительно за пределами Прибалтики, и это главное условие, которое ставиться перед началом сотрудничества. Поэтому обвинение заведомо подложное. По мнению Васильева, дело Андриец является шагом в попытке запретить Русский союз Латвии (РСЛ), который имеет даже своего представителя в Европарламенте — небезызвестную Татьяну Жданок.Депутаты РСЛ подписали поручительство, чтобы суд поменял Тане меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но поручительство проигнорировали. В итоге Андриец не просто заключена в тюрьму, но и лишена возможности продолжать учебу и заниматься музыкой (она играла на скрипке).Тем не менее, к 5 июня многие лелеяли надежды на освобождение, поскольку в Латвии еще не было политически-мотивированных дел, по которым люди сидели в СИЗО полгода, а новое продление меры пресечения как раз привело бы к 6 месяцам заключения."ОПГ Тани Андриец"Но 5 июня 2023 года вошло в историю Латвии как точка невозврата. Несмотря на усилия адвоката Иммы Янсоне, Таню оставили под стражей и поменяли ей статью на "особо тяжкую" ст. 89.1, которая карает за создание организации (и за участие в ее деятельности) с целью совершения особо тяжких преступлений против человечества или мира, военных преступлений, осуществления геноцида или совершения особо тяжких преступлений против государства или участие в такой организации. Организация — группа численностью не менее 5 человек. Санкция — от 8 до 17 лет лишения свободы.По некоторым данным, к организации подстегнули шесть человек, подобранные, скорее всего, на основании переписок и оппозиционных высказываний в соцсетях. Некоторые из них находятся в тюрьме.6 мая стал известен второй "член ОПГ". Это 53-летний латвийский гражданский активист Александр Жгун, который 2 месяца находится под стражей. Жгун тоже участвовал в организованном РСЛ "Ночном дозоре", состоял в русском культурном сообществе Латвии "Родина". Его, обычного охранника, семьянина с женой, дочерью и пожилой матерью, взяли за то, что он якобы иногда писал что-то оппозиционное в том самом канале "Антифашисты Прибалтики". Так вот, 6 мая Жгуну продлили арест и изменили обвинение так же, как изменили его Андриец — на ст. 89.1 УЗ Латвии. Таким образом, за неимением возможности схватить администраторов "Антифашистов", уже арестованных людей подгоняют под преступную организацию.Однако все оказалось еще страшнее. 7 июня СГБ выпустила пресс-релиз, сообщив, что Андриец, Жгун и еще четыре человека обвинены по ч.2 ст. 89.1 — руководство преступной организацией (речь об "Антифашистах Прибалтики"), которая предусматривает либо срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Третьим участником "преступной организации" называют главу гуманитарного волонтерского движения "Балтия", координирующего сбор гумпомощи для жителей Донбасса, Станислава Букайна. В 2015 году Букайн в Риге активно боролся против выставки "Люди Майдана", где был поднят флаг "Правого сектора" (запрещен в РФ).Дело, кстати, засекречено, поэтому доказательства, якобы имеющиеся в распоряжении СГБ, общественности не покажут. Тем временем, 18 июня Тане Андриец исполняется 23 года и свой день рождения она проведет в тюрьме. Но никто не запрещает отправить ей поздравления по адресу: TATJANA ANDRIJECA, Tvaikoņu iela 3, Iļģuciema cietums, Rīga, LV-1007, Latvija. Написать письмо поддержки можно и Александру Жгуну по адресу: ALEKSANDRS ZGUNS, Mazā Matīsa iela5, Rīgas centrālcietums, Rīga, LV-1009, Latvija.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

латвия, репрессии, антифашисты, русофобия, эксклюзив