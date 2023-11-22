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Верховная Рада поддержала проект о статусе английского языка на Украине

Верховная Рада поддержала проект о статусе английского языка на Украине - 22.11.2023 Украина.ру

Верховная Рада поддержала проект о статусе английского языка на Украине

Украинский парламент законодательно закрепил статус английского языка в стране. За законопроект, поданный ранее президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 278 депутатов Верховной Рады, сообщает украинский нардеп Ярослав Железняк

2023-11-22T18:24

2023-11-22T18:24

2023-11-22T18:24

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По его словам, проект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта и здравоохранения. Теперь на Украине будет существовать список лиц, которые обязаны владеть английским языком. В их числе: госслужащие, председатели местных государственных администраций и их первые заместители, а также замы замов, военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту, полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, прокуроры, руководители субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и другие. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто и в ряде других стран (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ). Евроинтеграционные стремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. Сегодня Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но всё еще остается отделённой от ЕС языковым барьером. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас только 20% жителей страны владеют английским языком и правительство озаботилось этим вопросом. Для того, чтобы процент умеющих общаться с иностранцами возрос, на Украине намерены запустить "всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка".

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новости, украина, евросоюз, английский язык, статус, верховная рада, законопроект