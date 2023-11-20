https://ukraina.ru/20231120/1051151991.html

В Киеве ждут "черного лебедя", который разрушит Россию. Украинские эксперты о ситуации

В Киеве ждут "черного лебедя", который разрушит Россию. Украинские эксперты о ситуации - 20.11.2023 Украина.ру

В Киеве ждут "черного лебедя", который разрушит Россию. Украинские эксперты о ситуации

Украинские эксперты обсуждают, как быть в сложившихся условиях, когда помощь Запада киевскому режиму сокращается, процесс мобилизации в ряды ВСУ затруднен, в то время как Россия переводит экономику на военные рельсы и скоро восстановит свои потери в технике

2023-11-20T07:07

2023-11-20T07:07

2023-11-20T07:20

эксклюзив

украина

владимир зеленский

алексей арестович

спецоперация

мобилизация

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При тех средствах, которые есть у Киева, достичь результата невозможно, считает украинский политический аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, если гражданские склонны недооценивать противника, то военные говорят, что имеют дело с серьезным и сильным противником, который намерен достичь цели.Хотя помощи от Запада поступает явно недостаточно, но, тем не менее, украинское общество настроено на победу, отметил эксперт в интервью интернет-каналу "PolitБюро". По его словам, западные лидеры тихо намекают Киеву путем публикаций в разных знаковых изданиях на то, что надо выбирать: либо переговоры, либо капитуляция. А Киев выбирает из двух нечто третье - продолжать борьбу."На что рассчитывает военно-политическое руководство — что продолжение войны, оно приведет в конечном итоге, может быть, к какому-то стечению обстоятельств, которое позволит переломить ход боевых действий". - сказал Вигиринский, пояснив, что под этим стечением обстоятельств можно понимать военный мятеж или внутреннюю эскалацию в России, достижение критической точки потерь и т. д, - словом, "прилетит какой-нибудь "черный лебедь", который разрушит Россию изнутри".Но "черный лебедь" все не прилетает, контрактников в РФ набрали несколько сотен тысяч, и это без мобилизации, ВС РФ намерены перехватить инициативу, то есть — наступать, и они наступают, отметил эксперт. Он продолжил: в отчете двухпартийной комиссии конгресса США, в котором оцениваются угрозы национальной безопасности, указывается, что к 2027 году Россия восстановит потери в сухопутных войсках, понесенные на поле боя на Украине (речь о потерях в технике, в боеприпасах и пр.).Вигиринский добавил, что на данный момент у Киева нет долгосрочной программы помощи Украине ни от ЕС, ни от США. А вот у России - "деньги есть, люди есть, оружие производится". Какие основания считать, что Россия остановится?У Украины нет средств продолжать войну, но если киевское руководство созреет до мысли о переговорах, то нужно еще согласие противника вести переговоры. А в Москве настроены говорить об украинском вопросе не с Киевом, а с Америкой, напомнил эксперт.Как бы то ни было, до переговоров еще надо дожить. Гонимый теперь на Украине — возбуждено дело - экс-советник ОП Алексей Арестович*, обещавший когда-то скорую победу, теперь в ней сомневается, поскольку Украине будет трудно побеждать "с такими мобилизованными" - то есть, с такими, которые пойманы на улице и отправлены на фронт умирать."Насилие по отношению к военнообязанным считаю одним из самых отвратительных явлений этой войны. Вообще страшная трагедия, что люди в форме на улицах воспринимаются в воюющей стране как угроза, а не как защита", - заявил экс-советник в интервью журналисту Василию Голованову.Он также прокомментировал открытие против него второго уголовного дела , заявив, что "это ужасно смешно, людям нечем заниматься". Арестович отметил, что лично ему это только "добавляет баллов" как оппозиционеру, но - "страну не красит", поскольку все видят в этом политическое преследование.Экс-советник ОП иронично отозвался о заявлении Зеленского относительно будто бы подготавливаемого русскими "Майдана-3". По его словам, "когда власть начинает терять легитимность, начинаются разговоры про российских агентов, про кремлевские планы, мы далеко не от первого президента это слышим".По словам Арестовича, на Украине "все президенты начинают по-разному, а заканчивают одинаково — кругом "российские агенты", все, кто критикует — это план единый, по которому "шатают", надо ответить железной рукой террора, заведя уголовное дело на тех, кто критикует".Отметим, в России тоже отреагировали на заявление Зеленского о новом "майдане". Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что "Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3", и Россия здесь ни при чем"."Он умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли его предшественники, - ввергнуть страну в хаос и руину, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский – это кровавый диктатор, которого украинский народ снесет", - сказал Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.Политик добавил, что "чем быстрее украинский народ свергнет обезумевшего Зеленского… тем больше шансов сохранить оставшееся население многострадальной Украины и вернуть мир и согласие на ее землю".* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

https://ukraina.ru/20230226/1043823835.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, алексей арестович, спецоперация, мобилизация