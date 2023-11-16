Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
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Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине
В отношении экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* открыли уголовное производство
2023-11-16T18:55
2023-11-16T19:01
эксклюзив
хроники
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Об уголовном производстве в отношении популярного украинского эксперта сообщила Наталья Пипа."На гражданина Арестовича* открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждём как можно более скорого (однако, сомнительного) возвращения "разведчика" на Украину", - написала Пипа в соцсетях.Ранее, в августе, Арестович* обратился в Госбюро расследований с заявлением о разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку нардепом Пипой из-за случая, когда Пипа за исполнение песен Виктора Цоя во Львове способствовала отправке несовершеннолетнего в приют. Как отмечал тогда Арестович*, нардеп "фактически воспользовавшись служебным положением, обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним".В сентябре экс-советник главы Офиса президента Украины сообщил, что Печерский райсуд Киева по его иску обязал ГБР открыть уголовное дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни.В конце октября Пипа заявила, что в отношении Арестовича* 29 народных депутатов подписали заявление."Я считаю, что Разведчик-Любитель является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", - указала нардеп.Она обвинила экс-советника главы ОП в клевете."Я считаю, что Нарцисс прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения). В целом действия этого персонажа напрямую связаны с угрозой национальной безопасности Украины", - писала Пипа.Примечательно, что данное уголовное производство в отношении Арестовича* стало вторым в отношении Арестовича.За две недели до этого коллега Пипы по фракции партии "Голос" нардеп Инна Совсун сообщила о другом производстве в отношении экс-советника главы Офиса президента."Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования, - написала она. - Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", - рассказала Совсун.Ранее она подала на Арестовича* жалобу за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он якобы назвал женщин "существами, которых хочется душить". По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по ст. 300 УК Украины - "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".Сам Арестович* сейчас находится с визитом в США, откуда критикует происходящее на Украине. Так, снос памятника Александру Пушкину в Киеве экс-советник главы ОП назвал дикарством.Он попытался объяснить "как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще".По его словам, в феврале 2022 года мир смотрел на происходящее на Украине под углом "воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера". В ноябре же 2023 под углом "дикари сражаются с дикарями". При этом если для Запада россияне были "дикари с ресурсами", то украинцы - "дикари-якорь". В последнем случае, уверял Арестович*, единственная судьба, которую себе оставляют украинцы с такой подачей - "быть использованными в качестве ресурса - и теми, и этими".Новое производство в отношении экс-советника главы Офиса президента Украины уже прокомментировали украинские СМИ.Так, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" напомнил своё сообщение от 3 ноября."Наши источники из ОП сообщили, что Офис президента через СБУ готовит подозрение своему экс-советнику. Один из источников считает, что Зеленский очень ранимо воспринимает любую критику из уст бывших чиновников/политиков своей команды, а тут Арестович* перешел допустимую черту. Другой наш источник считает, что подозрение готовят специально под политический проект, для формирования из Арестовича* образа оппозиционера, реальных последствий эти шаги иметь не будут", - указывалось в том сообщении.Прокомментировали дело в отношении Арестовича* и в России."Sic transit gloria mundi. Эта латинская поговорка, как нельзя кстати подходит к новости о возбуждении на Украине уголовного дела против Арестовича*. Год он лил в уши украинцам елей и рассказывал, что вот сейчас Москва капитулирует, осталось подождать совсем чуть-чуть. Собирал на этом всем донаты и делил нажитое на украинцах с Фейгиным** (лицо, выполняющее функции иноагента - Ред.). Теперь Арестович заговорил по другому ( политическая конъюнктура обязывает) и тут же стал зрадником и москальским агентом", - указывалось в записи телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее в комментарии изданию Украина.ру американист, политолог Александр Каргин заявил, что Арестович* пытается играть роль рационального внешнего игрока."Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в Зеленском", - заявил собеседник издания.Сам Арестович* недавно предупредил украинцев о возможном "проигрыше в войне"."01.11.23 началась третья война. Её мы проиграем. "Потому что царство глупых умертвит их и безпечность безумных погубит их". РФ, с треском пролетев первую войну (боевые действия с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года — Ред.), приняла лихорадочные (и фундаментальные) меры - развитие ВПК, обход санкций, смена внешнеполитического контекста (приведя в партер Китай) и свела вторую (со 2 апреля 2022 года по 1 ноября 2023 года — Ред.) вничью. В третьей она твердо намерена победить. Мы же - продолжили воровать. Кроме этого, мы сделали еще одну, куда как более страшную вещь. Столкнувшись с хтонью, мы поставили не на свет (как в первую войну), а на свою собственную хтонь: трупы буквами, акулка и стук на соседей за недержавну. Она нас и утопит. Я не вижу позитивных сценариев для Украины на 2024 год", - отмечал Арестович.Он у себя в телеграм-канале набросал несколько сценариев для Украины и подчеркнул, что в любом случае 2024 годы будет очень страшным для его страны.* - внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html
https://ukraina.ru/20231116/1051070536.html
https://ukraina.ru/20231115/1051055961.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине

18:55 16.11.2023 (обновлено: 19:01 16.11.2023)
 
Арестович
Арестович
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В отношении экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* открыли уголовное производство
Об уголовном производстве в отношении популярного украинского эксперта сообщила Наталья Пипа.
"На гражданина Арестовича* открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждём как можно более скорого (однако, сомнительного) возвращения "разведчика" на Украину", - написала Пипа в соцсетях.
Ранее, в августе, Арестович* обратился в Госбюро расследований с заявлением о разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку нардепом Пипой из-за случая, когда Пипа за исполнение песен Виктора Цоя во Львове способствовала отправке несовершеннолетнего в приют. Как отмечал тогда Арестович*, нардеп "фактически воспользовавшись служебным положением, обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним".
В сентябре экс-советник главы Офиса президента Украины сообщил, что Печерский райсуд Киева по его иску обязал ГБР открыть уголовное дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни.
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Великобритании
13:08
Визит Кэмерона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 ноябряВ Киев прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В конце октября Пипа заявила, что в отношении Арестовича* 29 народных депутатов подписали заявление.

"Я считаю, что Разведчик-Любитель является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", - указала нардеп.
Она обвинила экс-советника главы ОП в клевете.

"Я считаю, что Нарцисс прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения). В целом действия этого персонажа напрямую связаны с угрозой национальной безопасности Украины", - писала Пипа.
Примечательно, что данное уголовное производство в отношении Арестовича* стало вторым в отношении Арестовича.
За две недели до этого коллега Пипы по фракции партии "Голос" нардеп Инна Совсун сообщила о другом производстве в отношении экс-советника главы Офиса президента.
"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования, - написала она. - Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", - рассказала Совсун.
Ранее она подала на Арестовича* жалобу за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он якобы назвал женщин "существами, которых хочется душить". По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по ст. 300 УК Украины - "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".
Сам Арестович* сейчас находится с визитом в США, откуда критикует происходящее на Украине. Так, снос памятника Александру Пушкину в Киеве экс-советник главы ОП назвал дикарством.
Ирина Фарион
09:45
Увольнение Фарион, "хочешь жить — плати". Главное на Украине на утро 16 ноябряНационалистку Ирину Фарион уволили из университета "Львовская политехника". Командование 77-й ОАЭМБр обвинили в вымогательстве денег у подчинённых за отпуск, эвакуацию с передовой, а также за снабжение патронами
Он попытался объяснить "как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще".
По его словам, в феврале 2022 года мир смотрел на происходящее на Украине под углом "воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера". В ноябре же 2023 под углом "дикари сражаются с дикарями". При этом если для Запада россияне были "дикари с ресурсами", то украинцы - "дикари-якорь". В последнем случае, уверял Арестович*, единственная судьба, которую себе оставляют украинцы с такой подачей - "быть использованными в качестве ресурса - и теми, и этими".
Новое производство в отношении экс-советника главы Офиса президента Украины уже прокомментировали украинские СМИ.
Так, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" напомнил своё сообщение от 3 ноября.
"Наши источники из ОП сообщили, что Офис президента через СБУ готовит подозрение своему экс-советнику. Один из источников считает, что Зеленский очень ранимо воспринимает любую критику из уст бывших чиновников/политиков своей команды, а тут Арестович* перешел допустимую черту. Другой наш источник считает, что подозрение готовят специально под политический проект, для формирования из Арестовича* образа оппозиционера, реальных последствий эти шаги иметь не будут", - указывалось в том сообщении.
Прокомментировали дело в отношении Арестовича* и в России.
"Sic transit gloria mundi. Эта латинская поговорка, как нельзя кстати подходит к новости о возбуждении на Украине уголовного дела против Арестовича*. Год он лил в уши украинцам елей и рассказывал, что вот сейчас Москва капитулирует, осталось подождать совсем чуть-чуть. Собирал на этом всем донаты и делил нажитое на украинцах с Фейгиным** (лицо, выполняющее функции иноагента - Ред.). Теперь Арестович заговорил по другому ( политическая конъюнктура обязывает) и тут же стал зрадником и москальским агентом", - указывалось в записи телеграм-канала "Старше Эдды".
Ранее в комментарии изданию Украина.ру американист, политолог Александр Каргин заявил, что Арестович* пытается играть роль рационального внешнего игрока.
"Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в Зеленском", - заявил собеседник издания.
Памятник Пушкину в Киеве
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Сам Арестович* недавно предупредил украинцев о возможном "проигрыше в войне".
"01.11.23 началась третья война. Её мы проиграем. "Потому что царство глупых умертвит их и безпечность безумных погубит их". РФ, с треском пролетев первую войну (боевые действия с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года — Ред.), приняла лихорадочные (и фундаментальные) меры - развитие ВПК, обход санкций, смена внешнеполитического контекста (приведя в партер Китай) и свела вторую (со 2 апреля 2022 года по 1 ноября 2023 года — Ред.) вничью. В третьей она твердо намерена победить. Мы же - продолжили воровать. Кроме этого, мы сделали еще одну, куда как более страшную вещь. Столкнувшись с хтонью, мы поставили не на свет (как в первую войну), а на свою собственную хтонь: трупы буквами, акулка и стук на соседей за недержавну. Она нас и утопит. Я не вижу позитивных сценариев для Украины на 2024 год", - отмечал Арестович.
Он у себя в телеграм-канале набросал несколько сценариев для Украины и подчеркнул, что в любом случае 2024 годы будет очень страшным для его страны.
* - внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
 
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