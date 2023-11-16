https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html

Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине

Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине - 16.11.2023 Украина.ру

Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на Украине

В отношении экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* открыли уголовное производство

2023-11-16T18:55

2023-11-16T18:55

2023-11-16T19:01

эксклюзив

хроники

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Об уголовном производстве в отношении популярного украинского эксперта сообщила Наталья Пипа."На гражданина Арестовича* открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждём как можно более скорого (однако, сомнительного) возвращения "разведчика" на Украину", - написала Пипа в соцсетях.Ранее, в августе, Арестович* обратился в Госбюро расследований с заявлением о разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку нардепом Пипой из-за случая, когда Пипа за исполнение песен Виктора Цоя во Львове способствовала отправке несовершеннолетнего в приют. Как отмечал тогда Арестович*, нардеп "фактически воспользовавшись служебным положением, обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним".В сентябре экс-советник главы Офиса президента Украины сообщил, что Печерский райсуд Киева по его иску обязал ГБР открыть уголовное дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни.В конце октября Пипа заявила, что в отношении Арестовича* 29 народных депутатов подписали заявление."Я считаю, что Разведчик-Любитель является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", - указала нардеп.Она обвинила экс-советника главы ОП в клевете."Я считаю, что Нарцисс прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения). В целом действия этого персонажа напрямую связаны с угрозой национальной безопасности Украины", - писала Пипа.Примечательно, что данное уголовное производство в отношении Арестовича* стало вторым в отношении Арестовича.За две недели до этого коллега Пипы по фракции партии "Голос" нардеп Инна Совсун сообщила о другом производстве в отношении экс-советника главы Офиса президента."Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования, - написала она. - Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру", - рассказала Совсун.Ранее она подала на Арестовича* жалобу за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он якобы назвал женщин "существами, которых хочется душить". По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по ст. 300 УК Украины - "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию".Сам Арестович* сейчас находится с визитом в США, откуда критикует происходящее на Украине. Так, снос памятника Александру Пушкину в Киеве экс-советник главы ОП назвал дикарством.Он попытался объяснить "как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще".По его словам, в феврале 2022 года мир смотрел на происходящее на Украине под углом "воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера". В ноябре же 2023 под углом "дикари сражаются с дикарями". При этом если для Запада россияне были "дикари с ресурсами", то украинцы - "дикари-якорь". В последнем случае, уверял Арестович*, единственная судьба, которую себе оставляют украинцы с такой подачей - "быть использованными в качестве ресурса - и теми, и этими".Новое производство в отношении экс-советника главы Офиса президента Украины уже прокомментировали украинские СМИ.Так, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" напомнил своё сообщение от 3 ноября."Наши источники из ОП сообщили, что Офис президента через СБУ готовит подозрение своему экс-советнику. Один из источников считает, что Зеленский очень ранимо воспринимает любую критику из уст бывших чиновников/политиков своей команды, а тут Арестович* перешел допустимую черту. Другой наш источник считает, что подозрение готовят специально под политический проект, для формирования из Арестовича* образа оппозиционера, реальных последствий эти шаги иметь не будут", - указывалось в том сообщении.Прокомментировали дело в отношении Арестовича* и в России."Sic transit gloria mundi. Эта латинская поговорка, как нельзя кстати подходит к новости о возбуждении на Украине уголовного дела против Арестовича*. Год он лил в уши украинцам елей и рассказывал, что вот сейчас Москва капитулирует, осталось подождать совсем чуть-чуть. Собирал на этом всем донаты и делил нажитое на украинцах с Фейгиным** (лицо, выполняющее функции иноагента - Ред.). Теперь Арестович заговорил по другому ( политическая конъюнктура обязывает) и тут же стал зрадником и москальским агентом", - указывалось в записи телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее в комментарии изданию Украина.ру американист, политолог Александр Каргин заявил, что Арестович* пытается играть роль рационального внешнего игрока."Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в Зеленском", - заявил собеседник издания.Сам Арестович* недавно предупредил украинцев о возможном "проигрыше в войне"."01.11.23 началась третья война. Её мы проиграем. "Потому что царство глупых умертвит их и безпечность безумных погубит их". РФ, с треском пролетев первую войну (боевые действия с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года — Ред.), приняла лихорадочные (и фундаментальные) меры - развитие ВПК, обход санкций, смена внешнеполитического контекста (приведя в партер Китай) и свела вторую (со 2 апреля 2022 года по 1 ноября 2023 года — Ред.) вничью. В третьей она твердо намерена победить. Мы же - продолжили воровать. Кроме этого, мы сделали еще одну, куда как более страшную вещь. Столкнувшись с хтонью, мы поставили не на свет (как в первую войну), а на свою собственную хтонь: трупы буквами, акулка и стук на соседей за недержавну. Она нас и утопит. Я не вижу позитивных сценариев для Украины на 2024 год", - отмечал Арестович.Он у себя в телеграм-канале набросал несколько сценариев для Украины и подчеркнул, что в любом случае 2024 годы будет очень страшным для его страны.* - внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html

https://ukraina.ru/20231116/1051070536.html

https://ukraina.ru/20231115/1051055961.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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