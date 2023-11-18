Закрытие проекта "Украина": политолог раскрыл, почему РФ нужна капитуляция Киева, а не война на истощение
Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии против РФ с помощью украинский режима входит в логику Берлина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
В Берлине полагают, что при активной финансовой и военной подпитке киевский режим еще сможет продержаться какое-то время. За прошедшую неделю Германия передала на Украину десять танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров, рассказал эксперт.
"Европейский ВПК не способен выдать сразу на гора миллион или два снарядов, поэтому будет режим капельницы: сегодня 10 танков, через месяц — еще пять. Но это будут символические поставки киевскому режиму, чтобы там окончательно все не заглохло", - подчеркнул Камкин.
Если Россия не принудит Киев к капитуляции в ближайшее время, подпитка Украины со стороны стран запада будет продолжаться долгое время. Таким образом они навязывают России бесконечную войну на истощение, добавил политолог.
Война на истощение России невыгодна, потому что экономика РФ пока отстает от объединенных усилий коллективного Запада. Поэтому необходимо решительное наступление, полная денацификация или полное закрытие проекта "Украина", чтобы избавить себя от этого фактора геополитического давления, резюмировал собеседник Украина.ру.
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13:14Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией. Берлин хочет медленно истощить РФ в долгой позиционной войне с Украиной, а также в противостоянии с Молдавией и Прибалтикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин