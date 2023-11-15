https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

Александр Камкин: Евросоюз будет держать ВСУ под капельницей, пока Россия не начнет решающее наступление

Александр Камкин: Евросоюз будет держать ВСУ под капельницей, пока Россия не начнет решающее наступление - 15.11.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Евросоюз будет держать ВСУ под капельницей, пока Россия не начнет решающее наступление

Для Шольца лично и для политического истеблишмента ФРГ верность евроатлантическим обязательствам важнее, чем ответственность перед избирателями и страной, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-11-15T15:37

2023-11-15T15:37

2023-11-15T15:37

интервью

евросоюз

всу

россия

наступление

сша

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германия

фрг

олаф шольц

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. По его словам, США находятся в критической точке поддержки киевского режима.При этом на днях правящая коалиция Германии согласовала решение о двукратном увеличении объемов помощи Украине в 2024 году – до 8 миллиардов евро.- Александр Константинович, означает ли это, что США, объем помощи Украине которых превысил 110 млрд долларов, как горячую картофелину перекинули киевский режим Берлину?- Да, это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут концентрироваться на событиях на Ближнем Востоке. Там собирается очень мощная морская группировка, две американские авианосные группировки, британцы. По количеству в Средиземном море, Персидском заливе – это уже сопоставимо с операцией Буря в пустыне 1991 года. С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе несколько конфликтов американцы не вытянут. Плюс усталость от бесконечного попрошайничества Зеленского.Позиция республиканцев в Конгрессе четко сформулирована: Украине помощь – нет, Израилю – да. По израильскому вопросу консенсус между демократами и республиканцами имеется, а по Украине их мнения расходятся.Поэтому можно ожидать сокращение американской помощи киевскому режиму с перекладыванием бремени заботы на европейцев. А Шольц, как верный вассал США, готов беспрекословно выполнить данные Вашингтоном директивы.- Не совсем понятно, почему "светофорная коалиция" на это идет, учитывая ее неблагоприятный рейтинг, что показали последние региональные выборы в Баварии и Гессене.- Для Шольца лично и для политического истеблишмента, германского политического мейнстрима, верность евроатлантическим обязательствам важнее, чем ответственность перед избирателями и страной. Еще год назад Анналена Бербок сказала, что ее мнение избирателей не волнует в контексте военной поддержки киевского режима. Есть определенные сакральные моменты, которые важнее законов логики и здравого смысла.В целом действия "светофорной коалиции" носят антигерманский характер. И больше коалиция напоминает не правительство сильного государства, а ликвидационную комиссию для закрытия обанкротившегося предприятия.- Наряду с этим Германия разворачивает танковую бригаду в Литве. Что в планах у немецкого командования?- Германия в лице министра обороны Бориса Писториуса анонсирует увеличение расходов на бундесвер и численность армии, производство военной техники и снаряжения. То же самое заявляет Варшава. Идет бряцание оружием. С одной стороны, немецкое правительство является заложником ситуации, с другой – пытается найти свою нишу во внешней политике, но это получается очень сильно напоминает Германию в последние годы Веймарской республики, когда намечался тренд на милитаризацию. К чему это привело, мы прекрасно помним.С учетом экономического кризиса видно, что Берлин считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из рецессии. Но это означает, что Германию готовят на роль военного гегемона с очевидными последствиями для европейской безопасности.- Главком ВСУ Залужный и Олаф Шольц почти синхронно заявили, что война с Россией будет долгой. На что канцлер ФРГ делает ставку в этой войне? Он собирается истощить Россию в позиционной борьбе, о которой в своей статье для The Economist писал Залужный?- Скорее всего, да, потому что Германия крайне не заинтересована в прямой военной конфронтации, но ведение агрессии против России через прокси-силы, как украинский режим, либо Молдавия и Прибалтика, входит в логику Берлина.В Берлине считают, что киевский режим при финансовой, военной и экономической подпитке может просуществовать неопределенно долгое время. За прошедшую неделю на Украину передали десяток танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров. Да, это не решает задачи качественного и количественного превосходства ВСУ.На той неделе было интервью с бывшим генеральным инспектором Бундесвера Харальдом Куятом. Он рассказал, что Россия уже уничтожила третий состав ВСУ с начала СВО, и попытка сформировать четвертый с помощью западных поставок не приведет к изменению ситуации на поле боя.Но в Берлине, видимо, придерживаются другой точки зрения, поэтому организация военной помощи Украине со стороны немецких политиков будет длиться неопределённо долгий срок.- При этом много говорят об экономической рецессии в Германии, страны Евросоюза смогли поставить лишь треть обещанных боеприпасов (около 300 тысяч из 1 миллиона). Как в Германии собираются решать энергетическую проблему при развитии военной промышленности?- Современная энергетическая политика в Германии крайне противоречива, потому что под нажимом партии зеленых, которая входит в "светофорную коалицию", германское правительство полностью отказывается от углеводородов. Одновременно немцы приняли решение о закрытии атомных станций. Надежды на возобновляемы источники энергии весьма противоречивы, потому что есть объективные ограничения на ветро- и солнечную генерацию. Энергетический голод является для германской экономики самым важным фактором.По поводу того, что не смогли произвести миллион снарядов, нужно понимать, что европейский ВПК с момента окончания холодной войны постепенно сокращал свои мощности, так же как сокращалась и численность вооруженных сил во всех европейских странах. Выйти на военные рельсы экономики европейских государств не могут по ряду причин.Во-первых, данная ниша занята американским ВПК. Все это ресурсоёмкие и энергоемкие производства, производство взрывчатки для снарядов – это природный газ. Производить снаряды стало намного дороже.Европейцы не могут взять и перевести экономику на военные рельсы. С этим будут связаны многие социальные потрясения. Политическая жизнь в Германии бурлит. С одной стороны, "Альтернатива для Германии", с другой – движение Сары Вагенкнехт. Левая фракция в Бундестаге самораспустилась из-за того, что большая часть депутатов перешли в партию Сары Вагенкнехт. Поэтому итог выборов в Бундестаг в 2025 году совершенно непредсказуем. В этой ситуации запускать военный режим в экономике для немецкого правительства крайне сложно.Европейский ВПК не способен выдать сразу на гора миллион или два снарядов, поэтому будет режим капельницы: сегодня 10 танков, через месяц – еще пять. Но это будут символические поставки киевскому режиму, чтобы там окончательно все не заглохло. Если Киев не будет принужден к капитуляции в ближайшее время, такой балаганчик может тянуться долго.- Как России выиграть войну на истощение, которую ей пытаются навязать?- Война на истощение России не выгодна, потому что экономика нашей страны при всех ее сильных сторонах пока отстает от объединенных усилий коллективного Запада. Поэтому решительное наступление, достижение геополитических целей, то есть полная денацификация или полное закрытие проекта "Украина", чтобы избавить себя от этого фактора геополитического давления. 2024 год для этих целей будет крайне необходим. Затягивание всего этого, превращения в корейский вариант или противостояние Израиля и Палестины приводит к тому, что вырастают поколения ожесточенных людей.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, евросоюз, всу, россия, наступление, сша, впк, германия, фрг, олаф шольц, снаряды, украина