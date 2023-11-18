https://ukraina.ru/20231118/1051141161.html

Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ

Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ

Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией. Берлин хочет медленно истощить РФ в долгой позиционной войне с Украиной, а также в противостоянии с Молдавией и Прибалтикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-11-18T13:14

2023-11-18T13:14

2023-11-18T13:14

новости

германия

украина

поставки

leopard-2 (танк)

россия

войны

молдавия

прибалтика

олаф шольц

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Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил о том, что война с Россией будет долгой. Вероятно, он делает ставку на то, чтобы истощить Россию в позиционной борьбе, о которой в своей статье для The Economist писал главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал германист.Германия абсолютно не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии через прокси-силы, такие как украинский режим, Молдавия и Прибалтика, входит в намерения Берлина, добавил он.Но Берлине считают, что киевский режим при финансовой, военной и экономической подпитке может просуществовать неопределенно долгое время. Только за прошедшую неделю на Украину передали десяток танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051075475.html

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2023

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новости, германия, украина, поставки, leopard-2 (танк), россия, войны, молдавия, прибалтика, олаф шольц, вооружение, всу, сво