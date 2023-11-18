Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией. Берлин хочет медленно истощить РФ в долгой позиционной войне с Украиной, а также в противостоянии с Молдавией и Прибалтикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-11-18T13:14
2023-11-18T13:14
новости
германия
украина
поставки
leopard-2 (танк)
россия
войны
молдавия
прибалтика
олаф шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил о том, что война с Россией будет долгой. Вероятно, он делает ставку на то, чтобы истощить Россию в позиционной борьбе, о которой в своей статье для The Economist писал главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал германист.Германия абсолютно не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии через прокси-силы, такие как украинский режим, Молдавия и Прибалтика, входит в намерения Берлина, добавил он.Но Берлине считают, что киевский режим при финансовой, военной и экономической подпитке может просуществовать неопределенно долгое время. Только за прошедшую неделю на Украину передали десяток танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051075475.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, поставки, leopard-2 (танк), россия, войны, молдавия, прибалтика, олаф шольц, вооружение, всу, сво
Новости, Германия, Украина, поставки, Leopard-2 (танк), Россия, войны, Молдавия, Прибалтика, Олаф Шольц, вооружение, ВСУ, СВО

Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ

13:14 18.11.2023
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
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Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией. Берлин хочет медленно истощить РФ в долгой позиционной войне с Украиной, а также в противостоянии с Молдавией и Прибалтикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил о том, что война с Россией будет долгой. Вероятно, он делает ставку на то, чтобы истощить Россию в позиционной борьбе, о которой в своей статье для The Economist писал главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал германист.
Германия абсолютно не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии через прокси-силы, такие как украинский режим, Молдавия и Прибалтика, входит в намерения Берлина, добавил он.

"На той неделе было интервью с бывшим генеральным инспектором Бундесвера Харальдом Куятом. Он рассказал, что Россия уже уничтожила третий состав ВСУ с начала СВО, и попытка сформировать четвертый с помощью западных поставок не приведет к изменению ситуации на поле боя", - отметил Камкин.

Но Берлине считают, что киевский режим при финансовой, военной и экономической подпитке может просуществовать неопределенно долгое время. Только за прошедшую неделю на Украину передали десяток танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
05:00
Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиГерманияУкраинапоставкиLeopard-2 (танк)РоссиявойныМолдавияПрибалтикаОлаф ШольцвооружениеВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
13:28Депутаты Верховной Рады стали бояться выезжать на фронт, названа причина
13:14Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
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