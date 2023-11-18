Политолог объяснил, почему поставки новых танков из Германии не спасут от гибели четвертый состав ВСУ
© Public domainТанк Leopard 2A4
© Public domain
Германия не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией. Берлин хочет медленно истощить РФ в долгой позиционной войне с Украиной, а также в противостоянии с Молдавией и Прибалтикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил о том, что война с Россией будет долгой. Вероятно, он делает ставку на то, чтобы истощить Россию в позиционной борьбе, о которой в своей статье для The Economist писал главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал германист.
Германия абсолютно не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии через прокси-силы, такие как украинский режим, Молдавия и Прибалтика, входит в намерения Берлина, добавил он.
"На той неделе было интервью с бывшим генеральным инспектором Бундесвера Харальдом Куятом. Он рассказал, что Россия уже уничтожила третий состав ВСУ с начала СВО, и попытка сформировать четвертый с помощью западных поставок не приведет к изменению ситуации на поле боя", - отметил Камкин.
Но Берлине считают, что киевский режим при финансовой, военной и экономической подпитке может просуществовать неопределенно долгое время. Только за прошедшую неделю на Украину передали десяток танков Leopard 1 A5 и 14 бронетранспортёров, резюмировал собеседник Украина.ру.
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